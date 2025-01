Grazie ad un enorme coinvolgimento della comunità online, la Fondazione Telethon ha ottenuto un risultato straordinario durante la “Maratona Ricostituente” su Twitch. Questo evento ha attratto l’attenzione di oltre 70 creatori italiani del mondo digitale, raccogliendo la notevole cifra di 370mila euro destinata alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. La maratona, realizzata tra il 5 e il 17 dicembre, ha visto un’ampia varietà di contenuti e iniziative per coinvolgere il pubblico e promuovere la solidarietà.

Un evento unico nel suo genere: la maratona di Twitch

La “Maratona Ricostituente” non si è limitata a un semplice evento di raccolta fondi, ma ha offerto un ricco palinsesto di attività interattive. Con una durata di 13 giorni, la maratona ha incluso interviste coinvolgenti, talk con esperti, sfide ludiche e persino sessioni di gaming. Il format ha saputo attrarre non solo i fan dei creator, ma anche un pubblico più ampio, e ha reso la raccolta fondi un’esperienza collettiva e divertente.

L’ideatore dell’evento, Dario Moccia, ha giocato un ruolo fondamentale nel coinvolgere il pubblico e motivare i creatori a partecipare attivamente. Gli oltre 70 partecipanti hanno contribuito a rendere la maratona un successo, esprimendo solidarietà verso la causa e mostrando come il mondo del gaming e dei social media possa unirsi in momenti di grande significato. La maratona ha rappresentato una nuova frontiera per la comunicazione della Fondazione Telethon, che ha saputo sfruttare un canale in continua espansione come Twitch.

L’importanza della raccolta fondi per la ricerca scientifica

Il Direttore della Raccolta Fondi di Fondazione Telethon, Alessandro Betti, ha evidenziato che l’iniziativa si inserisce in una fase cruciale della strategia comunicativa della fondazione, sempre più orientata verso il digitale. La significativa somma raccolta rappresenta non solo un traguardo economico, ma è anche un segnale positivo riguardo alla sensibilità delle nuove generazioni verso le problematiche legate alle malattie rare. La fondazione ha ringraziato esplicitamente tutti i partecipanti, sottolineando l’importanza del supporto ricevuto dai creator e dal pubblico.

La raccolta fondi, frutto di un’ampia rete di solidarietà, verrà utilizzata per sostenere progetti di ricerca scientifica. La Fondazione Telethon si impegna da tempo a finanziare studi e attività che possano contribuire a migliorare la vita dei pazienti affetti da malattie genetiche rare, frequentemente trascurate dalla ricerca. Questo evento ha dunque non solo un valore economico ma anche un’importanza sociale enorme, rendendo visibile un tema che spesso rimane nell’ombra.

Il successo del coinvolgimento dei creator e la partecipazione della comunità

Durante la maratona, sono stati realizzati ben 137 aste, frutto della collaborazione tra i creator e la piattaforma CharityStars. Queste aste hanno permesso di mettere in palio oggetti e esperienze uniche, attirando l’interesse degli utenti di Twitch e generando ulteriori fondi per la causa. Creatori come Blur, Marza, Dada, Nanni, e VictorLaszlo88 hanno contribuito a rendere l’evento dinamico e coinvolgente, e hanno dimostrato quanto possa essere potente l’unione tra il mondo del digitale e quello dell’impegno sociale.

A sostegno di questa iniziativa si sono uniti anche nomi noti del panorama culturale e dello spettacolo italiano. Personalità come l’ex-colonnello dei ROS, Angelo Jannone, e il Premio Oscar Michel Hazanavicius hanno partecipato attivamente, portando la loro voce e il loro supporto a una causa così importante. Questa sinergia tra creator e celebrità ha amplificato il messaggio dell’evento, creando una rete di supporto che ha attratto l’attenzione su un tema cruciale come quello delle malattie genetiche rare.

In sintesi, la “Maratona Ricostituente” su Twitch si è rivelata un successo straordinario, dimostrando il potere della community online nel sostenere progetti nobili e creare consapevolezza intorno a importanti cause sociali.