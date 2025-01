Nel cuore di Roma, all’interno del parco di Villa Borghese, è stata recentemente inaugurata una nuova installazione artistica intitolata ‘Love ‘. Quest’opera, concepita dagli artisti scozzesi Ross Birrell e David Harding, si presenta come un sentiero pavimentato di 100 metri che si snoda intorno al padiglione ovale della Loggia dei Vini. Il progetto ha lo scopo di guidare i visitatori attraverso un percorso che une le evocative parole della ‘Vita nuova’ di Dante Alighieri, in inglese e in italiano, creando un affascinante legame tra il parco e la Loggia, recentemente restaurata.

Il legame con Dante e il restauro della Loggia dei Vini

La Loggia dei Vini, situata nelle immediate vicinanze della Galleria Borghese, è un’elegante struttura architettonica a pianta ovale, ricca di decorazioni e affreschi. Costruita fra il 1609 e il 1618 per volere del cardinale Scipione Borghese, la Loggia è stata utilizzata in passato per incontri e festività estive, ma il tempo ha richiesto un accurato restauro. L’inaugurazione del sentiero ‘Love’ si colloca nel contesto del progetto ‘Lavinia’, un’iniziativa di arte contemporanea realizzata da Ghella e curata da Salvatore Lacagnina, con l’intento di omaggiare la pittrice del Seicento Lavinia Fontana, le cui opere sono presenti nella collezione della Galleria Borghese.

La prima fase di questo progetto è stata presentata lo scorso ottobre con opere site specific di vari artisti, tra cui Enzo Cucchi e Piero Golia. Con l’aggiunta di questo nuovo sentiero “parlante”, l’opera artistica si arricchisce e contribuisce al valore culturale della Loggia, creando un preciso dialogo con la freschezza dell’arte contemporanea e gli antichi affreschi che adornano la struttura.

Un percorso di parole e natura

Il sentiero tracciato da Birrell e Harding conduce i visitatori attraverso un percorso naturale, immerso nel verde di Villa Borghese. Iniziando dalla sinistra del cancello di via dell’Uccelliera, vicino alla Galleria Borghese, il cammino è pavimentato con mattoni sui quali sono incise le parole di un passaggio della ‘Vita nuova’. Questo testo descrive l’amore che Dante prova per Beatrice, figura simbolica che rappresenta l’amore divino nell’opera del poeta. Attraverso questa combinazione di arte e natura, il sentiero invita a una riflessione intima e profonda sul tema dell’amore, un tema universale che ha attraversato secoli.

La creazione di un sentiero percorribile, anche durante la successiva fase di restauro che inizierà a febbraio e interesserà l’area esterna della Loggia, dimostra l’impegno degli artisti e degli organizzatori nella valorizzazione dello spazio, rendendolo accessibile al pubblico.

Visibilità e accesso all’arte contemporanea

Le opere della Loggia dei Vini, inclusa l’installazione ‘Love’, saranno accessibili a chiunque desideri visitarle gratuitamente dal 23 al 26 gennaio, dalle 9 alle 17. Questa apertura rappresenta un’opportunità non solo per esplorare il patrimonio artistico della Loggia, ma anche per apprezzare l’innovativa installazione tematica realizzata da Birrell e Harding.

L’incontro tra storia, arte contemporanea e natura, così come concepito in questo progetto, rappresenta un’importante iniziativa di culturalizzazione e coinvolgimento del pubblico, affermando il ruolo di Villa Borghese come spazio di riflessione e celebrazione dell’arte in tutte le sue forme.