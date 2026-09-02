Il caldo estivo e la siccità stanno colpendo nel 2026 gli allevamenti italiani di trote e storioni, soprattutto nelle aree interne del Nord e del Centro, perché l’aumento della temperatura dell’acqua riduce ossigeno, crescita dei pesci e capacità produttiva delle imprese. L’allarme arriva dall’Api, Associazione piscicoltori italiani aderente a Confagricoltura, che chiede un intervento pubblico per tutelare le risorse idriche destinate all’acquacoltura d’acqua dolce. Non è più solo un problema di mare, dopo le difficoltà di cozze e vongole legate anche al granchio blu: ora la pressione climatica entra nelle vasche, nei canali, negli impianti dove si allevano le specie più importanti per il settore.

Caldo e siccità frenano gli allevamenti di trote

La troticoltura italiana sta registrando, secondo le prime stime diffuse dall’Api, una perdita produttiva di almeno il 15% su una produzione nazionale che si aggira intorno alle 28 mila tonnellate l’anno. La trota resta il pesce più allevato in Italia, una filiera fatta di imprese familiari, stabilimenti medio-piccoli, tecnici che controllano ogni giorno portata, temperatura e qualità dell’acqua. Ma con vasche più calde e meno ossigenate, gli allevatori sono costretti a rallentare.

Il meccanismo, raccontano gli operatori, è semplice e duro: quando l’acqua si scalda, i pesci consumano più ossigeno, si stressano, crescono meno. Per evitare problemi sanitari, gli addetti riducono l’alimentazione, anche nelle settimane in cui normalmente la crescita dovrebbe essere più rapida. “Si cerca prima di salvare la biomassa, poi si pensa alla produzione”, ha spiegato una fonte del comparto. E, in quel momento, i conti cambiano.

Storioni e caviale italiano sotto pressione

A subire gli effetti del riscaldamento delle acque dolci sono anche gli allevamenti di storione, un segmento più piccolo nei numeri ma centrale per il valore economico, visto che l’Italia è il secondo produttore mondiale di caviale da storione. Gli impianti richiedono cicli lunghi, controlli costanti e programmazione su più anni: ogni riduzione forzata degli stock pesa non solo sulla stagione in corso, ma anche su quelle successive.

Il rischio, spiegano dall’Associazione piscicoltori italiani, non riguarda soltanto la quantità di pesce disponibile, ma la tenuta dell’intero calendario produttivo. Gli storioni impiegano anni per arrivare alla maturità e il caviale italiano dipende da un equilibrio delicato tra benessere animale, acqua pulita, ossigenazione e stabilità degli impianti. Se una vasca entra in sofferenza, gli effetti non si cancellano in pochi giorni. Restano. E si vedono nei bilanci.

Meno ossigeno nelle vasche e costi in aumento

Il nodo sanitario è quello che preoccupa di più le imprese di acquacoltura. “Il surriscaldamento delle acque e il conseguente crollo dei livelli di ossigeno disciolto rischiano di compromettere il sistema immunitario dei pesci”, hanno spiegato dall’Api, indicando una catena di conseguenze ormai nota agli allevatori: minore appetito, crescita rallentata, maggiore vulnerabilità e necessità di controlli più frequenti. Non solo.

Per tenere in vita gli stock, molte aziende hanno dovuto ricorrere all’ossigenazione artificiale, con costi energetici e tecnici in aumento. In diversi casi, secondo l’associazione, si è arrivati alla riduzione forzata delle biomasse, una scelta che nessun allevatore prende a cuor leggero. Significa vendere prima, produrre meno, rinunciare a una parte del lavoro già fatto. E poi riprogrammare tutto, con margini più stretti e mercati meno prevedibili.

La richiesta dell’Api: più tutela pubblica per l’acqua

L’Api, aderente a Confagricoltura, chiede ora “un intervento pubblico strutturale” per proteggere le acque destinate agli allevamenti e sostenere un settore che, pur avendo resistito alla scarsità idrica degli ultimi anni, vede le perdite arrivare a livelli critici. La richiesta riguarda la gestione delle risorse, le priorità d’uso nei momenti di crisi e gli investimenti necessari per rendere gli impianti meno esposti agli shock climatici.

“Le imprese stanno investendo in sistemi per la riduzione del fabbisogno idrico”, ha detto il direttore dell’Api, Andrea Fabris. Lo sforzo, ha spiegato, passa anche da un approccio circolare, con mangimi sostenibili, ottimizzazione dell’impronta idrica e carbonica, monitoraggio scientifico delle vasche e indicatori di benessere animale. Ma gli allevatori, da soli, non bastano. Servono regole chiare sull’acqua, sostegni mirati e una strategia che tenga insieme produzione alimentare, ambiente e sicurezza sanitaria. Altrimenti, dopo cozze e vongole, anche trote, storioni e caviale italiano rischiano di diventare il volto più concreto della crisi climatica nelle filiere ittiche.