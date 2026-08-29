Vittorio Frescobaldi, marchese fiorentino e figura centrale del vino italiano, è morto a 97 anni a Firenze, dove era nato nel 1928, lasciando una delle eredità imprenditoriali più riconoscibili dell’agroalimentare nazionale: quella di una famiglia che, sotto la sua guida, ha portato la Marchesi Frescobaldi dai confini della Toscana ai mercati internazionali.

Vittorio Frescobaldi, l’addio al marchese del vino toscano

Con la scomparsa di Vittorio Frescobaldi se ne va uno degli imprenditori che hanno accompagnato il cambio di passo del vino made in Italy nella seconda metà del Novecento. Non solo un produttore, ma un interprete di quella stagione in cui le cantine italiane hanno cominciato a parlare con il mondo, a investire sulla qualità, a dotarsi di una visione più moderna.

Nato a Firenze nel 1928, Frescobaldi aveva studiato agraria prima di entrare nell’azienda di famiglia insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo. Erano anni in cui il vino, in Italia, stava ancora cercando una nuova identità: meno legata al consumo quotidiano, più vicina alla reputazione dei territori, alla cura delle etichette, alla costruzione di rapporti commerciali fuori dai confini nazionali.

Il marchese lascia la moglie Bona e i figli Fiammetta, Angelica, Lamberto e Diana. A Lamberto Frescobaldi, già da tempo, aveva affidato la guida dell’azienda. Una scelta di continuità, raccontata spesso in famiglia come un passaggio naturale, senza strappi. “La terra va ascoltata prima di essere governata”, amava ripetere, secondo chi lo ha conosciuto nelle tenute.

Una famiglia legata alla terra fin dal Medioevo

I Frescobaldi appartengono a una delle dinastie più note dell’agricoltura e del vino toscano. Vittorio Frescobaldi rappresentava la trentunesima generazione di una famiglia che ha intrecciato il proprio nome con Firenze, con la campagna circostante e con il commercio del vino fin dal Medioevo.

Nel corso dei secoli, le cantine Frescobaldi sono state fornitrici di corti, famiglie nobiliari e istituzioni religiose. Tra i riferimenti più citati compaiono la corte reale d’Inghilterra, diversi pontefici e le grandi casate fiorentine, a partire dai Medici. Un passato pesante, certo, ma non sufficiente da solo a spiegare il ruolo assunto dall’azienda nel secondo Novecento.

La differenza, sotto la gestione di Vittorio, è stata la capacità di trasformare un patrimonio familiare in un’impresa più strutturata. Senza perdere il legame con la Toscana — dalle colline del Chianti a Montalcino, da Pomino alla costa — la Marchesi Frescobaldi ha iniziato a ragionare con criteri nuovi: investimenti, distribuzione, reputazione del marchio, presenza all’estero. Passaggi oggi quasi scontati. Allora, molto meno.

La spinta ai mercati esteri e il nuovo corso del vino italiano

È nella seconda metà del Novecento che Vittorio Frescobaldi imprime all’azienda una proiezione internazionale più netta. In quel periodo il vino italiano cambia pelle: cresce l’attenzione alla qualità, si rafforzano le denominazioni, entrano nelle cantine competenze tecniche e gestionali, si guarda con maggiore decisione a Stati Uniti, Nord Europa e Asia.

Frescobaldi fu tra gli imprenditori che compresero prima di altri la forza commerciale del territorio, ma anche la necessità di raccontarlo con un linguaggio comprensibile fuori dall’Italia. Non bastava produrre bene. Bisognava farsi conoscere, costruire relazioni, portare bottiglie e persone nei luoghi in cui il vino toscano poteva diventare simbolo di stile, cultura, affidabilità.

Quel percorso contribuì a modificare la percezione del made in Italy enologico. Il vino non era più soltanto un alimento da tavola, legato al consumo interno e alla tradizione familiare. Diventava un prodotto identitario, capace di rappresentare l’Italia all’estero accanto alla moda, al design, alla cucina. Frescobaldi, in questa traiettoria, ebbe un ruolo da protagonista discreto: più abituato ai fatti che alle dichiarazioni.

La joint venture con Robert Mondavi e l’eredità imprenditoriale

Uno dei passaggi più significativi della sua visione internazionale arrivò nel 1995, con la joint venture tra Marchesi Frescobaldi e il produttore californiano Robert Mondavi. Un accordo che, per l’epoca, indicava una strada precisa: dialogare con il grande vino americano senza timori, mettendo insieme esperienza toscana, mercato globale e competenze diverse.

Da quella collaborazione nacquero realtà e marchi destinati a lasciare il segno, tra cui Tenuta Luce a Montalcino e Ornellaia a Bolgheri, quest’ultima poi uscita dall’orbita Mondavi-Frescobaldi secondo le successive evoluzioni societarie. Erano nomi capaci di parlare a un pubblico internazionale, ma radicati in territori italiani ormai riconosciuti tra i più forti del panorama mondiale.

L’eredità di Vittorio Frescobaldi sta anche qui: nell’aver tenuto insieme nobiltà familiare e cultura d’impresa, memoria e apertura, vigneti secolari e nuove rotte commerciali. In un settore spesso sospeso tra tradizione e mercato, il marchese fiorentino scelse una via concreta. Guardare lontano, senza smettere di partire dalla terra.