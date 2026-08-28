Dal 2 settembre al 6 ottobre, nelle farmacie Dr. Max selezionate in Italia, partirà Forever20, la campagna di prevenzione e benessere promossa dal gruppo per avvicinare i cittadini a controlli, test e iniziative sul movimento quotidiano, con l’obiettivo di rendere più semplice il monitoraggio della propria salute.

Forever20, prevenzione e controlli nelle farmacie Dr. Max

La campagna Forever20 nasce come iniziativa multicanale dedicata alla prevenzione, al benessere e a uno stile di vita più attivo. Dr. Max, operatore europeo specializzato nella gestione delle farmacie, punta così a rafforzare il ruolo della farmacia come presidio di prossimità: non solo luogo di acquisto, ma punto di ascolto e orientamento per chi vuole controllare alcuni parametri della propria salute.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, dal 2 settembre gli utenti potranno accedere, nelle farmacie aderenti, a servizi pensati per individuare in anticipo alcuni fattori di rischio e favorire scelte più consapevoli. La logica, spiegano dal gruppo, è quella di portare la prevenzione dentro la vita di tutti i giorni, senza trasformarla in un percorso complicato o distante. Un passaggio semplice, magari entrando in farmacia dopo il lavoro o durante una pausa.

Ecg, holter e test a tariffe agevolate

Una parte centrale del progetto riguarda la salute cardiovascolare e la diagnostica di base. Nelle sedi selezionate saranno disponibili, a tariffe agevolate, servizi come elettrocardiogramma, holter cardiaco, holter pressorio e profilo lipidico, strumenti utili per raccogliere indicazioni sullo stato generale dell’apparato cardiovascolare.

Per chi desidera seguire nel tempo alcuni indicatori legati all’età biologica, Dr. Max propone anche i test Longevity Index e Aging Index a costi ridotti. Il primo viene presentato come una valutazione funzionale dell’età biologica rispetto a quella anagrafica; il secondo si inserisce nello stesso percorso di monitoraggio. A questi servizi si aggiunge il test gratuito della vitamina D, parametro spesso osservato nei controlli di routine, specie nei cambi di stagione.

L’azienda chiarisce che la campagna “pone al centro il benessere della persona a 360 gradi, promuovendo percorsi per ritrovare equilibrio e qualità della vita”. Una formula ampia, che nel concreto si traduce in controlli accessibili e in un rapporto più continuativo con il farmacista. Non una visita specialistica, ma un primo livello di attenzione. E, se serve, un invito ad approfondire.

Movimento quotidiano, app e Camminate della Salute

Accanto ai controlli in farmacia, Forever20 dedica spazio al movimento quotidiano, considerato uno degli strumenti più immediati per sostenere il benessere. Nell’ambito del progetto “A spasso con la salute”, dal 2 settembre l’app Dr. Max ospiterà una sezione contapassi, con sfide giornaliere pensate per incentivare l’attività fisica leggera.

Gli utenti potranno partecipare a challenge diverse ogni giorno e, al termine dei percorsi proposti, ricevere voucher e buoni sconto. L’idea è agganciare un’abitudine semplice — camminare di più, controllare i passi, darsi un piccolo obiettivo — a un sistema digitale facile da usare. Un promemoria sul telefono, una sfida con se stessi. Poco alla volta.

Sul territorio, invece, sono previste le Camminate della Salute, organizzate insieme alle farmacie aderenti in diverse aree del Paese. Si tratta di appuntamenti aperti ai cittadini, pensati per promuovere uno stile di vita attivo e creare occasioni di incontro fuori dal banco della farmacia. Orari e località saranno comunicati attraverso i canali Dr. Max e le singole sedi coinvolte.

Il caravan in Lombardia e la campagna radio-tv

Dal 7 al 30 settembre, la campagna farà tappa anche in Lombardia con un tour itinerante realizzato in collaborazione con Somatoline, Carnidyn e Artelac gocce oculari. Un caravan attrezzato toccherà dieci città lombarde e diventerà uno spazio aperto ai cittadini, con postazioni dedicate a servizi come il test dell’occhio secco, l’analisi della pelle del viso e il longevity assessment, percorso di valutazione globale della salute e dell’età biologica.

“Rendere la prevenzione accessibile significa portarla sempre più vicino alle persone, nei luoghi e nei momenti della loro quotidianità”, ha spiegato Francesco Ghibaudo, Chief Marketing & Customer Officer di Dr. Max Italia. Il manager ha descritto il caravan come “un punto di incontro itinerante” da cui l’esperienza si amplia poi nelle farmacie Dr. Max, dove i cittadini possono proseguire con servizi e test a condizioni agevolate.

Sulla stessa linea Arianna Furia, Operations Director di Dr. Max Italia, ha sottolineato che la farmacia è oggi “molto più di un luogo in cui trovare un prodotto o ricevere una risposta a un bisogno immediato di salute”. Per Furia, il futuro della farmacia passa da ascolto, consulenza qualificata e strumenti concreti per prendersi cura di sé in modo continuativo.

Dal 29 agosto, inoltre, Dr. Max sarà on-air con uno spot dedicato sulle principali radio e tv nazionali. Una scelta che accompagna il lancio di Forever20 e prova a intercettare pubblici diversi: chi entra già in farmacia, chi usa l’app, chi magari sentirà parlare della campagna in auto, la mattina, tra un notiziario e il traffico.