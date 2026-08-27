Il sole dell’estate 2026, segnato da ondate di calore ripetute, lascia in questi giorni i suoi effetti sulla pelle di molti italiani al rientro dalle vacanze: macchie scure, rughe più marcate e cute ispessita sono, secondo gli specialisti, le conseguenze più frequenti di esposizioni prolungate e protezioni non sempre corrette.

Pelle dopo l’estate, macchie e rughe più visibili

A fine stagione, il viso presenta spesso il conto. La fronte, il contorno occhi, la zona intorno alle labbra: sono i punti in cui l’abbronzatura può rendere più evidenti le differenze di colore e profondità della cute. “Nelle persone mature che non usano il botulino per distendere la pelle l’inestetismo più frequentemente lamentato a fine stagione è scoprire il fondo delle rughe bianco rispetto alla pelle sovrastante abbronzata”, ha spiegato all’Adnkronos Salute Emanuele Bartoletti, presidente della Società italiana di medicina estetica.

Il risultato, raccontano i medici estetici, è quella sensazione di pelle “segnata”, quasi disegnata dal sole. Non si tratta solo di un problema estetico. Le macchie cutanee possono peggiorare dopo settimane di esposizione, soprattutto se la protezione è stata saltuaria o scelta senza criterio. E, in alcuni casi, il rientro dalle ferie diventa il momento in cui ci si accorge di danni accumulati già da tempo.

Creme solari e prevenzione, il ruolo della preparazione

Secondo Bartoletti, lo stato della pelle dopo le vacanze dipende molto da come ci si è preparati nei mesi precedenti. “Si arriva in condizioni migliori se si è partiti bene, con una routine cosmetica corretta, prescritta da un medico estetico o da un dermatologo”, ha spiegato. In alcuni casi, ha aggiunto, può essere utile iniziare già da maggio un’integrazione con sostanze antinfiammatorie e antiossidanti, pensate per sostenere l’attività dei melanociti e ridurre il rischio di eritemi e scottature.

Il punto centrale resta però la protezione. L’uso costante delle creme solari, ricordano gli specialisti, non è una scelta accessoria, ma un presidio di prevenzione. Nelle scorse settimane, sui social sono circolati messaggi che mettevano in dubbio l’utilità degli schermi solari; indicazioni prive, secondo gli esperti, di basi solide. “Il sole resta un fattore di rischio importante nella formazione di tumori cutanei e gli schermi solari sono fondamentali”, ha ribadito il presidente della Sime.

Cheratosi, fototipo chiaro e controlli dal dermatologo

L’attenzione, al rientro, riguarda in modo particolare chi ha un fototipo chiaro, chi è più avanti con l’età o chi presenta già cheratosi attiniche. Sono lesioni della pelle legate all’esposizione solare cronica, spesso ruvide al tatto, che compaiono soprattutto su viso, cuoio capelluto, mani e avambracci. “Questo sole così intenso può favorire, nelle zone in cui sono presenti cheratosi attiniche, la trasformazione tumorale di queste formazioni”, ha avvertito Bartoletti.

Per questo, spiegano i dermatologi, settembre e l’inizio dell’autunno sono un buon momento per fissare un controllo dermatologico. Una visita permette di distinguere una semplice macchia da una lesione da monitorare, senza allarmismi ma con attenzione. In base ai rilievi clinici, il medico può decidere se procedere con osservazione, dermatoscopia o trattamenti mirati. Meglio non aspettare che la lesione cambi aspetto. Solo allora, spesso, ci si preoccupa davvero.

Idratazione, acido glicolico e trattamenti dopo il mare

Dopo settimane di mare o montagna, la pelle ispessita può far apparire le rughe più profonde. “Ispessendosi la parte superficiale, la ruga sembra più marcata”, ha spiegato Bartoletti. Quando l’abbronzatura comincia a svanire, oltre alle creme idratanti, il medico può consigliare prodotti a base di acido glicolico o acido retinoico. Il primo aiuta ad assottigliare l’epidermide e a rimuovere parte del pigmento superficiale; il secondo contribuisce a ricondizionare il derma e a ridurre una parte dei danni legati al sole.

Tra i trattamenti ambulatoriali, possono essere prese in considerazione le biostimolazioni con acido ialuronico, utili a reidratare il derma, insieme a peeling esfolianti indicati caso per caso. Anche gli integratori a base di acido ialuronico possono dare un supporto, ma sempre dentro un percorso ragionato. Per il fai da te, invece, la regola resta semplice: “Idratare, idratare, idratare”, ha confidato Bartoletti, con una raccomandazione netta a non improvvisare.

Ogni biotipo cutaneo, infatti, richiede una routine diversa. Una pelle può essere secca per carenza di acqua o per mancanza di sebo, e la differenza cambia la prescrizione cosmetica. Per questo gli specialisti consigliano un check up cutaneo, capace di misurare idratazione, sebo e sensibilità, spesso alterata dopo l’estate. A casa, per chi nota un peggioramento delle macchie, si possono associare all’idratante depigmentanti non aggressivi, evitando però acido glicolico e retinoico senza indicazione medica. Meglio poco, ma scelto bene.