Il ministero della Salute ha segnalato nei giorni scorsi, nella sezione avvisi di sicurezza del proprio sito, il ritiro di un giocattolo a forma di bambolina voodoo della marca Trendhaus perché contiene amianto tremolite, con un rischio indicato come “serio” in caso di rottura e possibile inalazione delle fibre.

Giocattolo Trendhaus ritirato: i lotti segnalati dal ministero della Salute

Il prodotto indicato nell’avviso è una bambolina voodoo Trendhaus, modello 964700, appartenente ai lotti 2026 CH34194 3 e 2025 CH33501. La segnalazione, pubblicata sul portale del ministero della Salute, riguarda la presenza di tremolite, una forma di amianto che può rappresentare un pericolo se il materiale interno al giocattolo viene disperso.

Secondo quanto riportato nell’avviso, il rischio si presenta “nel caso di rottura” del prodotto, perché il pericolo è legato alla possibile inalazione. Non si tratta, dunque, di un allarme generico sull’intera categoria dei giocattoli, ma di una comunicazione mirata su un modello preciso, con numeri di lotto identificati. Un dettaglio non secondario, soprattutto per famiglie, scuole e strutture educative che possono aver acquistato articoli simili negli ultimi mesi.

La bambolina, come altri piccoli oggetti decorativi o antistress destinati anche ai bambini, contiene materiale granulare. È proprio la fuoriuscita di questa sostanza — nel caso di tagli, strappi o rotture — a rendere necessaria la cautela indicata dalle autorità sanitarie. Il ministero classifica il caso come “rischio serio”, formula utilizzata negli avvisi quando la potenziale esposizione richiede interventi rapidi e comportamenti prudenziali.

Amianto tremolite nel giocattolo: perché il rischio riguarda la rottura

La tremolite è uno dei minerali classificati come amianto e, come le altre fibre asbestiformi, può essere pericolosa se respirata. Il punto centrale, nell’avviso del ministero, è proprio questo: il pericolo non deriva dal semplice possesso del giocattolo integro, ma dalla possibile dispersione della sabbia o del materiale interno, con conseguente inalazione di fibre.

Per questo la raccomandazione è netta: il prodotto non deve essere usato. Se la bambolina voodoo è presente in casa, in aula o in uno spazio frequentato da bambini, va isolata senza maneggiarla più del necessario. In caso di rottura, la prudenza aumenta: niente aspirapolvere, niente tentativi improvvisati di pulizia, niente conferimento nel sacco dell’indifferenziata. Piccoli gesti, in situazioni del genere, possono fare la differenza.

Il ministero invita infatti a non smaltire il giocattolo nei rifiuti domestici e a contattare la Asl o l’Ats competente in caso di rinvenimento, soprattutto se il prodotto è danneggiato o se il materiale interno è già fuoriuscito. Saranno poi i servizi territoriali a indicare le modalità corrette per la gestione dell’oggetto e dell’eventuale contaminazione. Una procedura che serve a evitare esposizioni inutili, anche durante la fase di rimozione.

Le indicazioni per famiglie, scuole e strutture educative

L’avviso del ministero della Salute contiene una raccomandazione specifica per scuole, asili, ludoteche e più in generale per le strutture educative: verificare eventuali acquisti effettuati nel periodo 2025-2026 e rimuovere subito il prodotto, se presente. È un passaggio pratico, pensato per intercettare non solo gli acquisti recenti delle famiglie, ma anche forniture, piccoli gadget e materiali entrati in uso in ambienti collettivi.

In questi contesti, il controllo dei lotti diventa essenziale. Il modello da verificare è Trendhaus 964700, con lotti 2026 CH34194 3 e 2025 CH33501. Chi gestisce magazzini scolastici, armadi dei giochi o materiali per attività ricreative dovrebbe confrontare codici e confezioni, se ancora disponibili. Se il giocattolo è privo di imballaggio, ma corrisponde per forma e caratteristiche, la strada più cauta resta quella indicata dall’autorità sanitaria: non utilizzarlo e chiedere indicazioni alla Asl o Ats.

Per i genitori, la prima verifica può essere fatta nei contenitori dei giochi, negli zaini o tra gli oggetti acquistati come piccoli regali. In caso di dubbio, è meglio evitare manipolazioni prolungate. “Non usarlo e non buttarlo nei rifiuti di casa” è, in sostanza, il messaggio dell’avviso ministeriale. Una formula semplice, ma precisa, che riduce il rischio di contatto con materiale potenzialmente contaminato.

Il precedente di luglio: ritirato anche un giocattolo a forma di carota

La segnalazione sulla bambolina voodoo Trendhaus arriva dopo un altro caso simile. A fine luglio, infatti, era stato ritirato un giocattolo a forma di carota, sempre della marca Trendhaus, modello 967176, per lo stesso motivo: presenza di amianto tremolite e rischio legato alla possibile inalazione in caso di rottura del prodotto.

Il nuovo avviso, quindi, si inserisce in una sequenza che riguarda articoli della stessa azienda e materiali con caratteristiche analoghe. Al momento, sulla base delle informazioni diffuse dal ministero della Salute, non vengono indicati casi di esposizione o danni alla salute collegati ai prodotti segnalati. La comunicazione pubblica serve soprattutto a prevenire il rischio, rintracciando gli articoli già distribuiti e impedendone l’uso.

Chi dovesse trovare in casa o in una struttura educativa uno dei prodotti interessati deve attenersi alle indicazioni ufficiali: non utilizzare il giocattolo, non aprirlo, non gettarlo nei rifiuti domestici e contattare i servizi sanitari territoriali. È una gestione di cautela, ma necessaria quando si parla di amianto, anche in oggetti piccoli e di uso quotidiano. Proprio lì, a volte, il rischio passa inosservato.