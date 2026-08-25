Dal 25 al 30 agosto 2026, Vueling mette in vendita una promozione con voli scontati dall’Italia verso diverse città europee, valida per partenze tra il 1° ottobre 2026 e il 31 gennaio 2027, inclusi ponti e festività, per chi vuole organizzare in anticipo un viaggio d’autunno o d’inverno spendendo meno. I posti, precisa la compagnia, sono limitati e le tariffe possono cambiare in base alla disponibilità: una dinamica nota a chi controlla i prezzi la sera, magari appena rientrato dalle ferie, e il mattino dopo trova già condizioni diverse.

Promozione Vueling 2026: date, periodo di viaggio e posti disponibili

La nuova offerta Vueling punta su chi programma con qualche mese di anticipo, una categoria di viaggiatori che negli ultimi anni è cresciuta insieme alla ricerca di tariffe più basse e weekend brevi in Europa. La finestra di acquisto va da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto 2026, mentre il periodo utile per volare parte dal 1° ottobre 2026 e arriva fino al 31 gennaio 2027.

Dentro ci sono anche settimane richieste, come quelle dei ponti autunnali, del periodo natalizio e dei primi giorni dell’anno. Non è un dettaglio secondario. In quelle date, di solito, i prezzi salgono presto e le combinazioni migliori spariscono in fretta, soprattutto sulle rotte dirette dagli aeroporti italiani.

La compagnia segnala tariffe da 15, 18 e 23 euro a persona su alcune tratte selezionate, ma si tratta di prezzi legati a specifiche disponibilità. In altre parole: chi vede una data interessante deve verificare subito condizioni, bagaglio incluso, orari e costi accessori. Solo allora il prezzo basso diventa davvero conveniente.

Da Firenze a Londra Gatwick: dicembre tra luci, musei e mercatini

Tra le tratte indicate compare il volo Firenze-Londra Gatwick con tariffe da 23 euro a persona; una delle date pubblicate da Vueling è il 16 dicembre 2026, quindi nel cuore delle settimane che precedono Natale. Per chi parte dall’aeroporto di Firenze Peretola, Londra resta una delle mete più semplici da costruire in due o tre giorni, anche senza un programma troppo fitto.

A dicembre la città cambia passo già dal tardo pomeriggio, quando le luci di Oxford Street e Regent Street riempiono il centro e le vetrine diventano una tappa quasi obbligata, anche per chi non ha intenzione di fare acquisti. A Covent Garden e Leicester Square si cammina tra mercatini, artisti di strada e code davanti ai piccoli chioschi; a Hyde Park, invece, l’area dedicata alle attrazioni natalizie richiama famiglie, turisti e londinesi.

Il vantaggio di Londra è la quantità di cose gratuite o a basso costo. Si può passare da Westminster al Tamigi, entrare alla National Gallery o al British Museum, poi chiudere la giornata in un pub di quartiere, senza inseguire per forza tutte le attrazioni più note. “Per un weekend basta scegliere due zone e non correre”, raccontano spesso le guide locali. Ed è un consiglio sensato.

Da Bologna a Barcellona: autunno più lento tra Gaudí, quartieri e mare

Per chi parte dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, la promozione segnala voli diretti Vueling per Barcellona-El Prat a partire da 18 euro a persona; tra le disponibilità indicate figura anche il 19 ottobre 2026. È una fase dell’anno in cui Barcellona torna a respirare dopo l’estate, con meno pressione sulle spiagge e temperature più adatte a camminare.

Il primo itinerario, per chi non conosce la città, resta quello del modernismo: Sagrada Família, Passeig de Gràcia, Casa Batlló e La Pedrera. Ma la parte migliore arriva spesso senza forzare la mano, entrando nel Barrio Gótico, fermandosi al Born o attraversando il mercato della Boqueria quando non è troppo affollato. Un caffè, due tapas, poi si riparte.

Chi invece ha già visto il centro può salire verso Montjuïc, cercare un belvedere o dedicare qualche ora al Parc Güell, meglio se con ingresso prenotato. Se il tempo regge, anche la Barceloneta fuori stagione ha il suo senso: non per una lunga giornata di mare, ma per una passeggiata prima di cena, con i ristoranti che iniziano a riempirsi piano. È una città da prendere così, a blocchi.

Da Milano a Bilbao: voli da 15 euro e un weekend nel Paese Basco

La tariffa più bassa tra quelle segnalate riguarda la rotta Milano-Bilbao, con voli Vueling da 15 euro a persona e disponibilità indicata anche per il 1° ottobre 2026. Bilbao è una destinazione compatta, adatta a un weekend, ma non per questo ridotta a una sola visita: in due giorni si riesce a vedere molto, purché si accetti di camminare.

Il riferimento principale è il Guggenheim Museum, l’edificio progettato da Frank Gehry affacciato sul fiume Nervión, diventato il simbolo della trasformazione urbana della città. Fermarsi lì, però, sarebbe poco. Nel Casco Viejo, il centro antico, le strade strette portano a piazze, botteghe, bar pieni all’ora dell’aperitivo e banconi di pintxos, che a Bilbao sono quasi un percorso parallelo a quello museale.

Da vedere anche il Mercado de la Ribera, soprattutto nella parte della giornata in cui la città è già sveglia ma non ancora piena. Chi ha qualche ora in più può salire verso i punti panoramici o spingersi lungo la costa basca, verso Getxo o San Juan de Gaztelugatxe, se le condizioni meteo lo consentono. Autunno e inizio inverno, qui, funzionano bene: contano cucina, musei, quartieri. E un ritmo più urbano che balneare.