Federalberghi Rimini ha deciso in questi giorni, nel pieno dell’estate sulla Riviera Romagnola, di presentare due querele contro alcuni influencer accusati di aver diffuso sui social contenuti falsi o manipolati, per tutelare l’immagine della località e il lavoro degli operatori turistici. La scelta, maturata dopo una prima fase di repliche pubbliche, porta la vicenda fuori dal terreno delle polemiche online e la consegna ai legali dell’associazione. Al centro ci sono reel, fotomontaggi e video virali che, secondo gli albergatori, avrebbero raccontato Rimini in modo distorto, con effetti concreti sulla percezione dei viaggiatori.

Rimini contro gli influencer: due querele per i contenuti social

La decisione di Federalberghi Rimini arriva mentre spiagge, hotel e locali lavorano ancora a pieno ritmo, tra arrivi del fine settimana e prenotazioni dell’ultima parte di agosto. Secondo quanto ricostruito dall’associazione, in almeno due casi sarebbero stati pubblicati contenuti social ritenuti falsi o fuorvianti, costruiti con immagini non autentiche o montaggi capaci di offrire una rappresentazione negativa della città e della sua costa.

Non si tratta, spiegano gli albergatori, di contestare una recensione negativa o una critica legittima. Il punto, semmai, è un altro: distinguere il racconto personale dalla diffusione di materiali alterati. “La libertà di espressione non è in discussione”, è il senso della posizione assunta dall’associazione, “ma non si può danneggiare un territorio con contenuti non veri”. Una linea netta, e non casuale.

Video virali e reputazione turistica della Riviera Romagnola

Un video su TikTok, un reel su Instagram o un post condiviso su Facebook possono raggiungere migliaia di utenti in poche ore, specie quando giocano su contrasti forti e titoli aggressivi. Per una località turistica come Rimini, dove l’immagine pesa quasi quanto i servizi offerti, l’effetto può essere rapido: una spiaggia ripresa male, una foto fuori contesto, un confronto costruito con altre mete balneari. E da lì, la percezione cambia.

Gli operatori della Riviera Romagnola temono proprio questo meccanismo. Non la singola lamentela, che fa parte del rapporto con ospiti e clienti, ma la costruzione di un racconto pensato per generare clic, visualizzazioni e commenti. Secondo Federalberghi, alcuni contenuti avrebbero perfino orientato l’attenzione verso altre destinazioni, attraverso paragoni giudicati scorretti. Sarà la magistratura, ora, a valutare eventuali responsabilità. Intanto il segnale è stato mandato.

La posizione di Federalberghi e il richiamo alla responsabilità online

A intervenire è stata Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini, che ha richiamato creator e utenti a un uso più attento delle piattaforme digitali. Il messaggio riguarda soprattutto chi dispone di un pubblico ampio, capace di condizionare scelte di viaggio, prenotazioni e reputazione di una destinazione. “Chi comunica deve sapere che ciò che pubblica produce effetti”, ha spiegato in sostanza Rinaldis, indicando la necessità di evitare danni ingiusti a imprese e territori.

La presidente ha ricordato anche il lavoro svolto dalla località sul fronte dei servizi, della qualità dell’accoglienza e della tutela del mare, citando tra gli elementi valorizzati anche la Bandiera Blu. Rimini, ha osservato l’associazione, non chiede sconti e non pretende racconti edulcorati. Chiede però che le critiche poggino su fatti reali. Una differenza minima, a prima vista. Ma decisiva.

Turismo, creator e confine tra critica e manipolazione

La vicenda apre un tema più largo, che riguarda il rapporto tra turismo e influencer marketing. Negli ultimi anni hotel, ristoranti, stabilimenti balneari e destinazioni hanno cercato visibilità proprio attraverso i creator, affidandosi alla forza delle immagini e alla familiarità dei linguaggi social. Lo stesso strumento, però, può diventare un problema quando intrattenimento, satira, recensione e informazione si mescolano senza criteri chiari.

Per Rimini la battaglia è anche simbolica. Difendere la propria reputazione, in una stagione in cui le piattaforme digitali incidono sulle scelte dei viaggiatori, significa provare a fissare un confine: raccontare sì, criticare anche, manipolare no. Le querele presentate da Federalberghi Rimini non chiudono il dibattito, anzi lo spostano su un piano più concreto. Da una parte la libertà dei creator, dall’altra il diritto di un territorio a non essere rappresentato attraverso immagini false. In mezzo, milioni di utenti che scorrono un video e decidono, spesso in pochi secondi, dove andare in vacanza.