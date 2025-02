Meglio abbandonare l’idea di combinare aceto e bicarbonato di sodio, Gli esperti sconsigliano caldamente di usare questo rimedio.

La combinazione di aceto e bicarbonato di sodio è considerata un rimedio casalingo contro molti tipi di sporco. Non solo: anche combinare aceto e lievito o anche aceto e soda si dice che aiuti a eliminare le antiestetiche macchie sui vestiti, gli odori sgradevoli dello scarico o i depositi ostinati nel water.

I trucchi delle nostre nonne però, non dimentichiamolo mai, sono rimedi fai-da-te, con tutti i limiti del caso, frutto dell’intuizione e dell’esperienza, non l’esito di studi scientifici. Di scientifico, spesso e volentieri, c’è davvero poco. Come nel caso della combo aceto-bicarbonato. Non per nulla gli esperti sconsigliano vivamente di usarla. C’è un motivo ben preciso.

Aceto e bicarbonato, ecco perché gli esperti sconsigliano di usarli in combinazione

Non è mai consigliabile usare il bicarbonato di sodio in combinazione con l’aceto come detergente per gli scarichi ostruiti. È quanto spiega Kerstin Effers, esperta di protezione ambientale e sanitaria presso il centro di consulenza per i consumatori della Renania Settentrionale-Vestfalia, nella parte occidentale della Germania.

«L’acido e il bicarbonato di sodio si neutralizzano a vicenda e diventano inefficaci. Tutto ciò che si crea è una soda frizzante», fa notare l’esperta. Decisamente meglio impiegare solo il bicarbonato quando c’è sporcizia nello scarico proveniente dal lavandino o dal lavabo. Ci basterà sciogliere come prima cosa un cucchiaio di bicarbonato di sodio in 250-300 millilitri di acqua calda.

Successivamente, versiamo gradualmente il composto nello scarico. Le bollicine che si formeranno scioglieranno progressivamente i depositi. Per questo motivo è meglio versare il composto nello scarico solo un po’ alla volta. Dopodiché lasciamo agire il tutto per circa una mezz’ora prima di risciacquare con acqua corrente. Insomma: bicarbonato e aceto vanno usati in maniera separata.

Il bicarbonato di sodio in polvere è un valido aiuto in casa se usato da solo. È ancora Effers a spiegare che «è adatto come legante degli odori perché neutralizza gli acidi maleodoranti come l’acido butirrico contenuto nel sudore». Possiamo sfruttare queste proprietà semplicemente sciogliendo la polvere in un po’ d’acqua prima di applicarla sulla macchia.

Questo rimedio casalingo funziona bene anche contro il grasso sulle teglie da forno. Dall’esperta arriva anche un altro suggerimento: quello di mettere una ciotola di bicarbonato di sodio nel frigorifero. La polvere infatti si lega anche agli odori sgradevoli. L’aceto domestico invece è ottimo, usato da solo, contro le macchie di calcare e i depositi nel wc.