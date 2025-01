La pianificazione di un viaggio aereo può sembrare un compito arduo, ma con le giuste conoscenze, è possibile ottimizzare i costi.

Il 2023 ha visto un aumento medio dei prezzi dei voli del 36%, rendendo cruciale per ogni viaggiatore essere aggiornato sui momenti migliori per prenotare.

Questa guida si propone di analizzare e approfondire le migliori pratiche per risparmiare, basandosi su dati recenti e trend emergenti.

Come prenotare un volo aereo

Un aspetto fondamentale da considerare è il giorno in cui si effettua la prenotazione. Contrariamente a quanto si possa pensare, i prezzi dei voli possono variare notevolmente a seconda del giorno della settimana. Secondo uno studio di Jetcost, il fine settimana è generalmente il periodo in cui i prezzi tendono a salire. Ecco alcune informazioni chiave:

Domenica: giorno con i costi medi più alti, intorno ai 69 euro. Martedì: il giorno più economico, con una media di 63 euro.

Questo fenomeno è attribuito all’aumento della domanda nei fine settimana, quando molte persone pianificano le proprie fughe.

Anche l’orario della giornata in cui si prenota un volo conta molto. Se siete tra coloro che non temono di svegliarsi all’alba o di rimanere svegli fino a tardi, potreste trarre vantaggio dalle tariffe più basse disponibili alle 2:00 del mattino, con un costo medio di 57 euro. Al contrario, prenotare durante le ore di punta, come alle 13:00, potrebbe rivelarsi più costoso, con prezzi che raggiungono i 69 euro. Questa tendenza suggerisce che la pianificazione notturna potrebbe essere una strategia efficace per chi cerca risparmi.

La tempistica della prenotazione è un altro fattore cruciale. I dati indicano che i prezzi tendono ad aumentare man mano che ci si avvicina alla data di partenza. Prenotare con almeno due mesi di anticipo può portare a un risparmio significativo, fino al 10%. Non solo questo permette di ottenere tariffe più basse, ma offre anche una gamma più ampia di opzioni in termini di orari e date.

Per chi viaggia dalla o verso la Spagna, i mesi di gennaio e febbraio sono indicati come i più vantaggiosi per le prenotazioni, mentre durante l’estate, i prezzi tendono a salire, specialmente a giugno e luglio.

Quando si tratta di destinazioni europee, KAYAK consiglia di prenotare con almeno sei settimane di anticipo. Per le rotte intercontinentali, come quelle verso l’America del Nord, è preferibile una pianificazione ancora più anticipata, con raccomandazioni che arrivano fino a 26 settimane prima della partenza. Questo approccio consente di evitare le trappole dei prezzi elevati e di garantirsi le migliori offerte disponibili.

In sintesi, la pianificazione strategica e l’uso delle tecnologie moderne possono fare la differenza nel trovare voli economici. Conoscere i giorni e gli orari migliori per prenotare, utilizzare strumenti di monitoraggio dei prezzi e rimanere flessibili nelle date di viaggio sono tutte pratiche che possono portare a un notevole risparmio. Con l’approccio giusto, è possibile viaggiare senza svuotare il portafoglio, anche nel 2025 e oltre.