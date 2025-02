Chi desidera fare una vacanza in completo relax e godersi la natura può andare in questo posto che è una vera oasi di pace.

Immersa in un angolo di paradiso, c’è una delle gemme più preziose della Riviera del Conero. Questa località, dove il blu intenso dell’Adriatico si fonde armoniosamente con il verde rigoglioso del Parco del Conero, conquista i visitatori con il suo fascino autentico e una ricca offerta di esperienze. Dalla storia alla natura, fino al mare cristallino, Numana è una meta perfetta per chi cerca una vacanza che unisca cultura e bellezze naturali.

L’antico nome di Numana, Humana, risale ai tempi dei Romani, quando era un vivace villaggio di pescatori. Oggi, con i suoi vicoli lastricati e le case in pietra bianca, è conosciuta come “la Signora del Conero”, diventando così una meta ideale per chi desidera esplorare la storia e la cultura di questo incantevole luogo.

Numana e le sue bellezze: cosa vedere

Numana si trova nel cuore delle Marche, affacciata sul mar Adriatico e in provincia di Ancona. Il suo territorio è incastonato nel Parco Regionale del Conero, un’area protetta di rara bellezza caratterizzata da imponenti falesie e boschi profumati. Questa località è divisa in due parti: Numana Alta, il borgo storico a picco sul mare, e Numana Bassa, più vicina alla spiaggia e al porto turistico. Questa dualità offre ai visitatori la possibilità di scoprire due volti distinti della stessa località, entrambi ricchi di fascino e attrattive.

La bellezza di Numana non risiede solo nei suoi paesaggi, ma anche nella ricchezza storica e culturale. La città è un vero e proprio museo a cielo aperto, con numerosi luoghi di interesse da visitare, tra cui: La Costarella, una storica scalinata che collega Numana Bassa al centro del borgo, offrendo una vista spettacolare sul mare.

C’è anche la Piazzetta del Belvedere, un punto di osservazione con panorami mozzafiato sull’Adriatico e sull’antico arco romano del Trecento. Si può visitare l’Antiquarium Statale, un museo che custodisce reperti di epoca picena e romana, tra cui il famoso corredo funerario della “Tomba della Regina”.

I turisti apprezzano anche il Santuario del Crocifisso,un luogo sacro con opere d’arte di grande valore, tra cui il Crocifisso ligneo bizantino, legato a una leggenda di Carlo Magno, la Piazza Nova: una terrazza naturale con vista sul Monte Conero, ideale per ammirare il tramonto e immortalare momenti romantici. Da vedere anche il porto turistico, importante punto di partenza per esplorare la costa via mare e gustare piatti a base di pesce fresco.

Cosa fare a Numana

Numana non è solo un borgo affascinante da visitare, ma offre anche una vasta gamma di attività per gli amanti del mare e della natura. Vivere la spiaggia è certamente l’attività principale. Il litorale di Numana, con sabbia dorata e acque cristalline, è perfetto per famiglie e chi cerca relax. Spiagge come la Spiaggiola e la Spiaggia del Frate sono ideali per chi desidera immergersi in acque tranquille.

Si possono fareescursioni in barca e immersioni, ma anche esplorare sentieri e fare trekking: il Parco del Conero offre una rete di sentieri che si snodano tra boschi e scogliere. Percorsi di diverse difficoltà permettono di scoprire panorami mozzafiato, come quello dalla vetta del Monte Conero.