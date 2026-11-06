Salire su una carrozza Centoporte degli anni Trenta, sentire il fischio di una locomotiva d’epoca e guardare scorrere il Golfo di Napoli dal finestrino: in Campania esiste ancora questa possibilità, e non è una rievocazione folkloristica. I treni storici in Campania sono un programma strutturato, promosso dalla Regione Campania in collaborazione con la Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e FS Treni Turistici Italiani, che ogni stagione porta migliaia di passeggeri attraverso paesaggi e siti culturali di straordinaria densità. Vale la pena capire come funziona, cosa vedere e come organizzare il viaggio.

Un programma più ampio di quanto si immagini

Il dato che sorprende di più, quando si entra nel dettaglio dell’iniziativa, è la sua scala. Il programma 2025 ha messo in campo 65 percorsi con oltre 12.000 posti disponibili: numeri che raccontano un’offerta matura, non una sperimentazione. Non si tratta di un singolo treno che parte una domenica al mese, ma di un calendario articolato che copre più itinerari, più stagioni e diversi tipi di pubblico.

Al centro di tutto ci sono due servizi principali: il Pietrarsa Express e l’Archeotreno Campania. Hanno caratteristiche diverse, destinazioni diverse, ma condividono lo stesso spirito: usare il treno non come mezzo per arrivare da qualche parte nel minor tempo possibile, ma come parte integrante dell’esperienza di viaggio.

Il Pietrarsa Express: da Napoli al museo ferroviario più antico d’Europa

Il Pietrarsa Express parte dal centro di Napoli e porta i passeggeri fino al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, uno dei musei ferroviari più antichi e significativi d’Europa. Le carrozze utilizzate sono le stesse Centoporte che caratterizzano anche l’Archeotreno: vetture con scompartimenti separati, portiere individuali per ogni posto, interni che restituiscono un’atmosfera difficile da trovare altrove.

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Il museo di Pietrarsa è già di per sé una destinazione: ospita locomotive storiche, vagoni d’epoca e testimonianze dell’industria ferroviaria italiana dall’Ottocento in poi. Arrivare con un treno storico, invece che con i mezzi ordinari, aggiunge una coerenza narrativa all’intera visita. È uno di quei casi in cui il viaggio e la meta si completano a vicenda, invece di ignorarsi.

L’Archeotreno: tra Vesuvio, Pompei e Paestum

L’Archeotreno Campania è probabilmente il percorso più evocativo tra quelli proposti. Collega Napoli Centrale con le aree archeologiche di Pompei e Paestum, entrambe Patrimonio Mondiale UNESCO, lungo un tracciato che costeggia la costa vesuviana con il Vesuvio alla sinistra e il Golfo di Napoli alla destra.

Il treno parte da Napoli Centrale alle 09:55 e raggiunge la prima fermata, Pietrarsa-S. Giorgio a Cremano, alle 10:09. Il convoglio è composto da una locomotiva elettrica storica, carrozze Centoporte degli anni Trenta, carrozze Corbellini degli anni Cinquanta e un bagagliaio d’epoca: un insieme che racconta quasi vent’anni di storia del design ferroviario italiano in un solo treno.

Viaggiare su queste carrozze mentre si attraversa la piana campana, con il profilo del Vesuvio che cambia prospettiva a ogni curva, è un’esperienza che difficilmente si dimentica. Non è solo nostalgia: è un modo diverso di leggere un paesaggio che fuori dal finestrino di un treno ad alta velocità non si riesce davvero a vedere.

Come acquistare i biglietti e cosa sapere prima di partire

Per l’Archeotreno, i biglietti del programma 2025 sono andati in vendita a partire dal 15 marzo. La politica tariffaria prevede agevolazioni per le famiglie: i bambini tra 4 e 12 anni viaggiano con uno sconto del 50%, mentre i bambini sotto i 4 anni viaggiano gratuitamente, ma è necessario prenotare comunque un biglietto gratuito per garantire il posto.

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Questo dettaglio è importante: non basta presentarsi in stazione con un bambino piccolo sperando di salire senza prenotazione. I treni storici hanno capienza limitata e i posti esauriscono con anticipo, soprattutto nei weekend e nei periodi festivi. La prenotazione anticipata non è un consiglio generico: è quasi sempre indispensabile.

Per verificare il calendario aggiornato dei percorsi e acquistare i biglietti, il riferimento ufficiale è il sito della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, dove vengono pubblicate le date disponibili stagione per stagione.

Perché vale la pena, anche se non sei un appassionato di treni

Uno degli errori più comuni è pensare che i treni storici interessino solo ai ferrovieri in pensione o ai collezionisti di modellini. In realtà, il pubblico che sale sull’Archeotreno o sul Pietrarsa Express è molto più eterogeneo: famiglie con bambini, coppie in cerca di una gita diversa, turisti stranieri che vogliono vedere la Campania da una prospettiva insolita, viaggiatori che semplicemente trovano il treno più bello del pullman.

La Campania è una regione che ha già tutto: siti archeologici tra i più importanti del mondo, paesaggi costieri, storia stratificata su millenni. I treni storici in Campania non aggiungono qualcosa di artificiale a questo patrimonio, ma offrono un modo di attraversarlo che rispetta il ritmo del paesaggio. Niente autostrade, niente code, niente parcheggi: solo il suono delle ruote sui binari e un panorama che cambia lentamente.

Per chi organizza un viaggio in Campania nei prossimi mesi, vale la pena controllare il calendario dei percorsi disponibili prima di definire l’itinerario. Non come alternativa alle visite ai siti, ma come parte di esse: l’Archeotreno verso Paestum, ad esempio, trasforma quello che potrebbe essere un trasferimento qualunque in qualcosa che si ricorda quanto le colonne doriche del tempio stesso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.