C’è un paese nel messinese che ha due anime sovrapposte, quasi impossibili da separare: quella medievale, fatta di pietra grigia e vicoli in salita, e quella cinematografica, impressa nell’immaginario collettivo da uno dei film più celebri della storia del cinema. Savoca, incastonata nell’entroterra ionico della Sicilia, a pochi chilometri dalla costa, è uno di quei luoghi che si capisce meglio camminandoci dentro che leggendone la descrizione. Eppure vale la pena raccontarla, perché Savoca Sicilia è molto più del set de Il Padrino.

Un borgo medievale nell’entroterra ionico di Messina

Savoca si trova nella provincia di Messina, nell’entroterra ionico, arroccata su una collina da cui lo sguardo spazia verso il mare e verso i rilievi dei Peloritani. La posizione non è casuale: come molti borghi siciliani di origine medievale, il paese fu costruito in altura per ragioni difensive, lontano dalle coste esposte alle incursioni.

Oggi quella scelta urbanistica si traduce in un’esperienza di visita molto fisica, fatta di salite, scalinate e vicoli stretti che sembrano costruiti su misura per chi vuole rallentare. Le case in pietra locale, i portali antichi, le chiese che emergono tra i tetti: ogni angolo di Savoca racconta secoli di storia stratificata. Non sorprende che il borgo sia inserito nella lista dei borghi più belli d’Italia, un riconoscimento che non si ottiene solo per la fama cinematografica.

Il soprannome che dice tutto: il paese dei sette volti

Savoca è conosciuta anche come il «paese dei sette volti». È un’etichetta che richiede un po’ di curiosità per essere capita: suggerisce una molteplicità di identità, di strati, di prospettive da cui il borgo può essere letto. C’è il volto medievale, quello normanno, quello barocco delle chiese, quello rurale della campagna circostante, quello cinematografico legato a Hollywood, quello della tradizione religiosa locale e quello, forse meno visibile, del quotidiano di un piccolo comune siciliano che esiste al di là del turismo.

Questa complessità è esattamente ciò che rende Savoca interessante anche per chi non è un appassionato de Il Padrino. Il borgo regge la visita su più livelli, e raramente delude chi arriva con aspettative calibrate.

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Bar Vitelli e la chiesa di San Nicolò: dove Francis Ford Coppola girò Il Padrino

È inevitabile parlarne: Savoca fu scelta come location per alcune delle scene più iconiche de Il Padrino, il film del 1972 diretto da Francis Ford Coppola. In particolare, le riprese si concentrarono tra il Bar Vitelli — dove Michael Corleone chiede la mano di Apollonia — e la chiesa di San Nicolò, dove i due si sposano nella finzione narrativa.

Entrambi i luoghi sono ancora visitabili. Il Bar Vitelli è diventato nel tempo una tappa di pellegrinaggio per i fan del film provenienti da tutto il mondo, e conserva con orgoglio fotografie di scena, memorabilia e un’atmosfera che gioca consapevolmente con la propria fama. La chiesa di San Nicolò, invece, mantiene la sua funzione religiosa e si inserisce nel tessuto vivo del borgo, non soltanto nella sua dimensione museale.

Vale la pena notare che Coppola scelse Savoca perché la Sicilia originaria, quella di inizio Novecento raccontata nel romanzo di Mario Puzo, non esisteva più nelle forme che il film richiedeva. Savoca, invece, aveva conservato quella stratificazione architettonica e quella luce mediterranea che cercava. Fu, in sostanza, una scelta estetica precisa.

La chiesa madre e le mummie del convento dei Cappuccini

Oltre alle location cinematografiche, Savoca offre due tappe di interesse storico e culturale che meritano attenzione indipendente. La prima è la chiesa madre di Santa Maria in Cielo Assunta, che domina il borgo con la sua presenza architettonica e conserva elementi decorativi significativi per chi è interessato all’arte religiosa siciliana.

La seconda — e qui il registro cambia — è il convento dei Cappuccini, che custodisce una collezione di mummie. Si tratta di una pratica di conservazione dei defunti diffusa in alcune aree della Sicilia tra il XVI e il XIX secolo, legata alle confraternite religiose locali. Le mummie di Savoca sono meno note di quelle di Palermo, ma non per questo meno significative: rappresentano un documento antropologico e storico autentico, e la visita — per chi ha stomaco e curiosità — è tutt’altro che banale.

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È uno di quei dettagli che ricordano come la Sicilia sappia essere, nello stesso momento, bellissima e perturbante.

Come organizzare la visita a Savoca

Savoca si raggiunge più comodamente in auto, partendo dalla costa ionica — Taormina e Giardini Naxos sono tra i punti di riferimento più vicini — e salendo verso l’interno. La strada è tortuosa ma percorribile, e il paesaggio durante il tragitto vale già parte della visita.

Il borgo è piccolo: una mattinata è sufficiente per vedere i luoghi principali con calma, senza fretta. Chi vuole approfondire — convento incluso — può allungare la visita al primo pomeriggio. L’autunno e la primavera sono le stagioni più adatte: il clima è mite, la luce è buona per la fotografia e i flussi turistici sono più contenuti rispetto all’estate.

Per chi vuole contestualizzare meglio la visita, il portale ufficiale Visit Sicily offre informazioni aggiornate su Savoca e sui borghi vicini, utili per costruire un itinerario più ampio nell’entroterra messinese.

Savoca non è il tipo di posto che stupisce con grandi scenografie o infrastrutture turistiche elaborate. Funziona in modo diverso: si insinua lentamente, attraverso i dettagli — un portale in pietra, la luce che cambia sui tetti, la voce di qualcuno che chiama da un balcone. È quella qualità silenziosa, quasi appartata, che la rende una delle visite più oneste che la Sicilia interna possa offrire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.