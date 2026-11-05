Da pochi giorni la Valvarrone, una valle del lecchese ancora lontana dai circuiti più battuti della Lombardia, ha un motivo in più per attirare chi cerca qualcosa di diverso dal solito weekend sul lago. Il Ponte dei Minatori — un ponte sospeso in Lombardia che secondo i costruttori è il più alto d’Europa — ha aperto al pubblico il 24 ottobre 2026, e in meno di due settimane è già diventato uno dei punti di conversazione più vivaci nel mondo del turismo montano italiano.

Duecento metri di vuoto sotto i piedi, 450 di lunghezza

I numeri bastano da soli a far capire di cosa si tratta. Il Ponte dei Minatori si estende per 450 metri da una sponda all’altra del canyon scavato dal torrente Varrone, con il fondovalle che resta 204 metri più in basso rispetto al piano di calpestio. Per dare un riferimento concreto: è come camminare sospesi sopra un palazzo di circa sessanta piani.

Il camminamento è realizzato in grata metallica, il che significa che guardare in basso non richiede alcuno sforzo particolare — e che chi soffre di vertigini dovrà fare i conti con quel senso di vuoto fin dal primo passo. Non è un dettaglio secondario: la scelta di un pavimento trasparente trasforma l’attraversamento in un’esperienza fisica prima ancora che visiva.

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Da Tremenico all’abitato abbandonato di Lentrèe

Il ponte non è solo un’attrazione scenografica fine a se stessa: collega Tremenico, piccola frazione della Valvarrone, al villaggio abbandonato di Lentrèe. Questo aspetto aggiunge una dimensione narrativa all’attraversamento: si parte da un borgo ancora vivo e si arriva a un insediamento che il tempo ha lasciato indietro, immerso nella vegetazione della valle lecchese.

La Valvarrone si trova in provincia di Lecco, in una porzione di Lombardia che non rientra nell’immaginario turistico standard — non è il Lago di Como con i suoi grand hotel, non è la Valtellina con le sue piste da sci. È una valle stretta e verde, con un carattere più aspro, che fino a oggi faticava a emergere nelle mappe dei visitatori regionali. Un ponte sospeso in Lombardia di queste proporzioni cambia la prospettiva in modo piuttosto radicale.

Il primato europeo rivendicato dai costruttori

Secondo chi ha realizzato la struttura, il Ponte dei Minatori sarebbe il ponte pedonale sospeso più alto d’Europa. È una dichiarazione che circola già su più testate e che, se confermata nel tempo, posiziona questo angolo del lecchese in una categoria tutta sua nel panorama continentale delle infrastrutture turistiche di montagna.

Va detto che il settore dei ponti tibetani e delle passerelle sospese è cresciuto molto nell’ultimo decennio in tutta Europa, con strutture in Svizzera, Portogallo e Cechia che si contendono primati simili. Il dato ufficiale è quello comunicato dai costruttori: 204 metri di altezza massima sul torrente Varrone.

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Orari e prezzi per chi vuole andarci adesso

Il ponte è già visitabile. L’ingresso per gli adulti costa 15 euro; i bambini fino a 5 anni entrano gratuitamente. In questo periodo — la struttura segue il calendario invernale, valido da ottobre a febbraio — è aperta tutti i giorni con orario 9:30–17:00.

Per chi sta pianificando una visita nelle prossime settimane, vale la pena controllare le condizioni meteo con anticipo: una valle alpina a novembre può regalare giornate limpide e panorami nitidi, ma anche nebbia bassa che riduce la visibilità sul canyon. Il sito ufficiale pontedeiminatori.it è il riferimento per aggiornamenti su orari e condizioni di accesso.

Perché vale il viaggio, anche al di là del brivido

Attraversare un ponte sospeso in Lombardia a 204 metri di altezza è evidentemente un’esperienza adrenalinica, ma ridurla solo a questo sarebbe limitante. La Valvarrone è una valle che ha una propria identità paesaggistica — torrenti, boschi, versanti ripidi — e il collegamento con Lentrèe, il villaggio abbandonato raggiungibile solo attraverso il ponte, introduce una componente di esplorazione che va oltre il selfie sul vuoto.

Per chi viene da Milano, la provincia di Lecco è raggiungibile in poco più di un’ora. Combinare la visita al Ponte dei Minatori con una sosta a Lecco città o con un giro sul ramo orientale del lago trasforma l’uscita in un weekend compatto e ben strutturato, senza bisogno di grandi logistiche. La Valvarrone è ancora una destinazione poco conosciuta — e questo, per chi la visita adesso, è probabilmente il suo vantaggio maggiore.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.