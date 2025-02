È un borgo super romantico che si erge sull’acqua: è particolarmente amato da un celebre chef. Ecco dove si trova questa meraviglia.

C’è un incantevole borgo che si affaccia sul Lago d’Orta, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e che attrae visitatori da tutto il mondo. Situato in provincia di Novara, questo piccolo comune, con poco più di 1200 abitanti, è considerato uno dei borghi più belli d’Italia. Non solo per il suo patrimonio storico e artistico, ma anche per l’atmosfera romantica che pervade ogni sua viuzza, piazza e scorcio.

Le meraviglie di questo borgo si svelano lentamente, invitando a rallentare e a godere di ogni momento. Orta San Giulio è un luogo dove ogni angolo racconta una storia, e ogni visita è un’opportunità per scoprire qualcosa di nuovo. Se non l’hai ancora visitato, è decisamente il momento di farlo: il Lago d’Orta e Orta San Giulio ti aspettano con il loro fascino senza tempo.

Un viaggio nel tempo tra le stradine di Orta San Giulio

Il centro storico di Orta San Giulio è un labirinto di stradine acciottolate, dove le macchine non possono entrare, rendendo l’esplorazione a piedi un’esperienza unica. Le stradine conducono il visitatore attraverso secoli di storia, con edifici che raccontano storie affascinanti. La piazza Motta, il cuore pulsante del borgo, si affaccia direttamente sul lago ed è circondata da eleganti palazzi storici, caffè e ristoranti che offrono piatti tipici della tradizione locale.

Da visitare Broletto, una piccola costruzione rinascimentale che ospitava un portico per il mercato. Ma anche la Chiesa di Santa Maria Assunta, maestosa costruzione settecentesca con vista panoramica mozzafiato sul Lago d’Orta.

Una delle attrazioni più affascinanti di Orta San Giulio è senza dubbio l’Isola di San Giulio, situata a soli 400 metri dalla riva. Raggiungibile in pochi minuti di navigazione dal porticciolo di Orta, l’isola è famosa per il suo monastero Mater Ecclesiae, un’abbazia benedettina femminile di clausura che accoglie turisti desiderosi di scoprire la spiritualità di questo luogo sacro.

Un’altra delle attrazioni nelle vicinanze di Orta San Giulio è Villa Crespi, un’imponente struttura in stile moresco. Questa villa, circondata da un parco secolare, è l’emblema dell’ospitalità d’eccellenza in Italia. Sotto la direzione del celebre chef Antonino Cannavacciuolo, Villa Crespi offre un ristorante con tre stelle Michelin e un hotel di lusso che promette un soggiorno indimenticabile.

Altri punti di interesse

Spostandosi leggermente sopra Orta San Giulio, si trova Legro, una frazione nota come il “paese dipinto”. Qui, l’arte e la cultura si fondono in un’esplosione di colori. Le pareti di molti edifici sono decorate con affreschi che raccontano la storia del borgo e delle pellicole cinematografiche girate nelle sue vicinanze. Questo luogo è un museo a cielo aperto, ideale per scattare fotografie indimenticabili.

A pochi minuti d’auto da Orta San Giulio e Legro, si trova il Giardino Lorella, un incantevole giardino botanico aperto al pubblico nel 2023. Questo giardino si estende su cinque ettari e offre una varietà di piante e fiori che prosperano grazie al clima mite del lago. Con sentieri curvilinei che si snodano tra aiuole fiorite e alberi secolari, il Giardino Lorella è un luogo ideale per una passeggiata rilassante immersi nella natura.