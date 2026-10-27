Nascosta in un cortile che pochi turisti pensano di attraversare, Sant’Ivo alla Sapienza a Roma è tornata accessibile al pubblico il 27 ottobre 2026, dopo una chiusura prolungata dettata da esigenze di sicurezza e conservazione. Per chi ama l’architettura barocca — ma anche per chi semplicemente vuole capire perché Roma continua a sorprendere — si tratta di una delle riaperture più significative degli ultimi anni in città.

Un cortile che nasconde uno dei vertici del Seicento romano

Per arrivarci bisogna entrare nel Palazzo della Sapienza, oggi sede dell’Archivio di Stato, percorrere il porticato e lasciarsi aprire da una prospettiva che cambia improvvisamente scala. La chiesa non si annuncia dall’esterno con una facciata sulla strada: si rivela solo a chi ha già varcato il cancello. È questo il primo effetto voluto da Francesco Borromini, l’architetto che la progettò nella metà del Seicento e che qui costruì forse la sua opera più radicale.

Borromini lavorò in un’epoca in cui il barocco romano era già una lingua consolidata, eppure riuscì a parlare in un dialetto tutto suo. Sant’Ivo ne è la prova più eloquente: ogni elemento, dalla cupola alla lanterna che la corona con la sua spirale, sembra sfidare le aspettative di chi guarda.

Tre secoli e mezzo di storia, non tutti gloriosi

La vicenda di Sant’Ivo alla Sapienza è tutt’altro che lineare. Nel 1870, con l’unità d’Italia e la fine del potere temporale della Chiesa, la chiesa cessò di essere luogo di culto e venne convertita in deposito di libri. Un destino comune a molti edifici religiosi romani di quel periodo, ma particolarmente straniante per un interno progettato con tale cura.

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Durante la Seconda guerra mondiale, il cortile del Palazzo della Sapienza divenne luogo di incontri clandestini: qui si riunivano in segreto disertori e antifascisti, in uno spazio che la sua stessa posizione defilata rendeva relativamente protetto. Una storia che aggiunge un altro strato di significato a un edificio già denso di tempo.

La chiusura più recente — quella del terzo millennio — è stata determinata da ragioni di sicurezza e conservazione, aggravate dagli effetti del terremoto del 2016. Gli interventi necessari hanno richiesto anni di lavoro, ma il risultato è ora visibile: il restauro ha restituito all’interno le sottili sfumature bianche originariamente volute da Borromini, una palette che amplifica la luce e rende ancora più leggibile la geometria degli spazi.

Come visitare Sant’Ivo alla Sapienza adesso

Le visite sono aperte dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:30. L’ingresso nelle mattine feriali è gratuito, un dettaglio non trascurabile in una città dove l’accesso ai siti più importanti ha costi crescenti. Ad accogliere i visitatori ci sono i volontari del programma Aperti per Voi del Touring Club Italiano, che collabora con il Ministero della Cultura e la Diocesi di Roma per garantire l’apertura regolare.

Le prime visite guidate erano già iniziate il 27 settembre, in anticipo rispetto alla riapertura ufficiale al pubblico generale. Un rodaggio che ha permesso di testare i flussi in uno spazio architettonicamente prezioso e strutturalmente delicato.

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Vale la pena arrivare con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario di apertura, soprattutto nelle prime settimane, quando l’interesse è prevedibilmente più alto. Il cortile del Palazzo della Sapienza è di per sé uno spazio da osservare con calma: il porticato su due livelli e la facciata concava della chiesa formano una composizione che Borromini studiò come un tutto unitario, non come elementi separati.

Perché vale il viaggio anche per chi conosce già Roma

Roma ha una soglia di saturazione visiva molto alta: dopo il Pantheon, il Colosseo, le piazze del centro, è facile credere di aver già visto l’essenziale. Sant’Ivo alla Sapienza dimostra che non è così. È un edificio che funziona in modo diverso dagli altri: non schiaccia con la grandiosità, ma lavora sulla precisione, sulla tensione tra le superfici, sulla luce che entra e si distribuisce in modo inaspettato.

La sua posizione — all’interno di un palazzo che oggi custodisce documenti d’archivio, lontano dai percorsi turistici più battuti — ne fa anche un luogo dove è ancora possibile stare in silenzio. E il silenzio, in questo caso, è parte integrante dell’esperienza. Per approfondire la storia e l’architettura della chiesa prima della visita, arte.it ha pubblicato un’analisi dettagliata che ripercorre le fasi del restauro e le vicende storiche dell’edificio.

Dopo anni in cui Sant’Ivo alla Sapienza a Roma era rimasta fuori portata, la riapertura di ottobre 2026 restituisce alla città — e a chi la visita — un capolavoro che non aveva bisogno di riscoprirsi, solo di tornare accessibile.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.