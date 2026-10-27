Ci sono viaggi che si pianificano con anni di anticipo, non perché si debba aspettare, ma perché l’idea stessa di partire ha bisogno di tempo per sedimentarsi. La crociera giro del mondo 2029 di MSC Crociere è esattamente questo tipo di viaggio: 119 notti a bordo della MSC Magnifica, con partenza dal Mediterraneo nel gennaio 2029, attraversando 21 Paesi e toccando 45 destinazioni tra Sud America, Pacifico, Australia, Indonesia e Asia. Un itinerario che non è solo una crociera, ma una vera e propria circumnavigazione del pianeta.

Cosa significa davvero navigare per 119 notti

Quasi quattro mesi in mare. Non un lungo weekend, non una crociera di due settimane nel Mediterraneo: la MSC World Cruise 2029 è un’esperienza che cambia la prospettiva di cosa si intende per viaggio. A bordo della MSC Magnifica, i passeggeri non cambieranno hotel ogni sera né correranno da un gate all’altro. La nave diventa casa, punto di riferimento, punto di ritorno dopo ogni escursione a terra.

Il formato delle world cruise ha una logica ben precisa: permettere di raggiungere destinazioni che normalmente richiederebbero voli intercontinentali multipli, soste lunghe, pianificazione complessa. In questo caso, l’itinerario collega regioni del mondo che difficilmente si visiterebbero in un unico viaggio autonomo — e lo fa senza mai chiedere al passeggero di disfare e rifare la valigia in un aeroporto.

L’itinerario: dal Mediterraneo al Pacifico, passando per tre continenti

La partenza è prevista dal Mediterraneo a gennaio 2029, un mese che nelle destinazioni dell’emisfero australe corrisponde alla piena estate. La rotta si sviluppa verso il Sud America, poi attraversa il Pacifico fino ad arrivare in Australia e Indonesia, con una progressione verso l’Asia prima del rientro.

→ Leggi anche: Dolce Vita Orient Express: sei itinerari italiani nel 2027

In totale, l’itinerario tocca 45 destinazioni in 21 Paesi. Non si tratta di soste lampo: sono previste nove chiamate in porto con pernottamento a bordo, il che significa che in alcune destinazioni la nave rimane ormeggiata anche per due giorni, lasciando il tempo di esplorare con più calma senza la pressione del rientro serale.

Australia e Indonesia sono indicate come protagoniste del viaggio — due realtà geografiche e culturali molto diverse tra loro. L’Australia offre grandi città costiere, paesaggi naturali di scala difficile da immaginare, e una biodiversità marina unica. L’Indonesia, con il suo arcipelago di oltre diciassette mila isole, porta con sé templi, foreste tropicali, culture locali stratificate e una cucina che varia radicalmente da isola a isola.

Le 15 escursioni incluse: cosa cambia rispetto a una crociera standard

Uno degli elementi che distingue questa offerta da un pacchetto crociera tradizionale è la presenza di 15 escursioni incluse nel prezzo. In una crociera normale, le escursioni a terra sono quasi sempre a pagamento e possono incidere in modo significativo sul budget complessivo del viaggio.

Includere quindici uscite organizzate in un itinerario di 119 notti non risolve tutto — rimangono decine di porti in cui ci si muove autonomamente — ma segnala un approccio diverso al prodotto. La world cruise non è pensata per chi vuole stare sul ponte a guardare il mare: è costruita per chi vuole davvero mettere piede in luoghi lontani, con una struttura di supporto che facilita gli spostamenti nelle destinazioni più complesse da raggiungere in modo indipendente.

Chi è il passeggero tipo di una crociera intorno al mondo

La domanda è legittima. Un viaggio di quasi quattro mesi non è compatibile con qualsiasi stile di vita. Il pubblico delle world cruise è storicamente composto da pensionati con tempo libero e disponibilità economica, ma negli ultimi anni la platea si è allargata: chi lavora da remoto, chi ha accumulato ferie arretrate, chi si trova in una fase di transizione professionale o personale.

→ Leggi anche: Eclissi solare totale del 12 agosto 2026: le esperienze di viaggio per osservarla da prospettive uniche

La MSC Magnifica è una nave di medie dimensioni nel panorama delle grandi compagnie di crociera — il che, in questo contesto, è un vantaggio. Permette di accedere a porti più piccoli e meno frequentati rispetto alle navi di ultima generazione, che per dimensioni sono spesso costrette a fermarsi solo nei terminal più grandi. In un itinerario costruito sulla varietà e sulla scoperta, questo fa differenza.

Come prepararsi a un viaggio di questa portata

Pianificare una crociera giro del mondo 2029 richiede un approccio diverso rispetto a qualsiasi altro viaggio. Alcune considerazioni pratiche che vale la pena considerare sin da ora:

Visti e documenti: 21 Paesi significano potenzialmente requisiti di ingresso molto diversi. Alcuni Paesi del Sud-Est asiatico o del Pacifico richiedono visti specifici anche per soste brevi. MSC Crociere fornisce generalmente supporto documentale, ma è bene iniziare a verificare per tempo.

21 Paesi significano potenzialmente requisiti di ingresso molto diversi. Alcuni Paesi del Sud-Est asiatico o del Pacifico richiedono visti specifici anche per soste brevi. MSC Crociere fornisce generalmente supporto documentale, ma è bene iniziare a verificare per tempo. Vaccinazioni: Un itinerario che attraversa zone tropicali, aree dell’Asia meridionale e del Pacifico può richiedere profilassi specifiche. Il medico di base o un centro di medicina dei viaggi è il riferimento corretto, con largo anticipo rispetto alla partenza.

Un itinerario che attraversa zone tropicali, aree dell’Asia meridionale e del Pacifico può richiedere profilassi specifiche. Il medico di base o un centro di medicina dei viaggi è il riferimento corretto, con largo anticipo rispetto alla partenza. Bagaglio: Quattro mesi richiedono un approccio intelligente al guardaroba — non necessariamente tanto, ma versatile. La nave dispone di lavanderia, il che riduce la necessità di portare quantità eccessive di abbigliamento.

Quattro mesi richiedono un approccio intelligente al guardaroba — non necessariamente tanto, ma versatile. La nave dispone di lavanderia, il che riduce la necessità di portare quantità eccessive di abbigliamento. Connettività: Chi ha esigenze lavorative o vuole restare in contatto con casa dovrà valutare i pacchetti internet disponibili a bordo, che nelle crociere lunghe sono solitamente più articolati rispetto a quelle brevi.

Prenotare con due anni di anticipo: perché ha senso

Le world cruise si esauriscono con molto anticipo. Non è marketing: è una questione di numeri. Una nave ha una capienza definita, e un viaggio di questa durata attira un pubblico fidelizzato che prenota non appena l’itinerario viene annunciato. Chi aspetta i mesi precedenti alla partenza rischia di trovare le categorie di cabina migliori già occupate.

Per chi è interessato, il riferimento diretto è il sito ufficiale di MSC Crociere, dove è possibile consultare i dettagli dell’itinerario e le opzioni di prenotazione disponibili.

Gennaio 2029 è ancora lontano — ma per un viaggio di 119 notti attorno al pianeta, iniziare a pensarci adesso è già, in un certo senso, cominciare a partire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.