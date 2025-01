Nel contesto del Blue Monday, il giorno considerato il più triste dell’anno, si rivela importante capire quali destinazioni potrebbero migliorare il nostro stato d’animo. Il 20 gennaio 2025 rappresenta questa giornata, ma un recente studio condotto dall’azienda australiana Scenic offre una compagna ideale per affrontare il malumore. La ricerca si concentra sulle mete portuali globali più apprezzate dai turisti e sul loro potere di stimolare la dopamina, un neurotrasmettitore cruciale per il benessere psicologico e la motivazione.

La ricerca e i criteri di valutazione

Il lavoro di ricerca ha preso in considerazione diversi fattori che influiscono sulla produzione di dopamina. Questi includono l’esposizione alla luce solare, una buona alimentazione, l’attività fisica, l’aria pulita e il contatto con la natura. La collaborazione con la psicologa clinica Gurpreet Kaur ha consentito di strutturare una classifica basata su un’analisi approfondita di cinque parametri, ciascuno contraddistinto da un punteggio specifico.

Il primo aspetto esaminato è la luce del sole, fondamentale per la sintesi della vitamina D, che aiuta a regolare il benessere ormonale e favorisce una connessione maggiore con la natura. La cucina è un altro elemento chiave, poiché offre sia nutrienti utili al corpo che piacere per il palato. A questo si aggiunge la percorribilità, che indica come una maggiore attività fisica, dal camminare all’esplorare, può ridurre lo stress e aumentare la produzione di dopamina. La qualità dell’aria è essenziale: un buon livello di pulizia dell’aria gioca un ruolo importante nella funzione cerebrale. Infine, gli spazi verdi contribuiscono al miglioramento dell’umore, incrementando anche i livelli di serotonina, noto come ormone della felicità.

Le prime leggere della classifica

La classifica delle destinazioni portuali più in grado di migliorare l’umore dei visitatori include venti città, ma meritano particolare attenzione le prime cinque.

In quinta posizione troviamo Lisbona, la vivace capitale del Portogallo. Con 2.806 ore di sole all’anno, una buona qualità dell’aria, 68 spazi verdi su un totale di 100 e un punteggio medio per i ristoranti di 4,6 su 5, Lisbona raccoglie un punteggio complessivo di 91 su 100, che la consacra come un luogo ideale per ricaricarsi positivamente.

Al quarto posto c’è New Orleans, meta famosa per la sua ricca cultura musicale e gastronomica. Con 2.649 ore di sole annuali e una qualità dell’aria buona, questa città fa registrare 78 spazi verdi e una valutazione ristorativa di 4,5 su 5, raccogliendo un punteggio totale di 93 su 100.

Le mete in vetta per stimolare la dopamina

A ottenere la medaglia di bronzo è Tallinn, la capitale estone che incanta con la sua storia medievale. Con 1.923 ore di sole all’anno, 77 spazi verdi, una qualità dell’aria positiva e un punteggio di 4,6 su 5 per i ristoranti, Tallinn raggiunge un punteggio totale di 95 su 100, rendendola una delle mete favorabili per il buonumore.

Salendo ancora la scala, al secondo posto si piazza Amsterdam, la brillante capitale dei Paesi Bassi. Con oltre 1.662 ore di sole all’anno, una qualità dell’aria che oscilla fra buona e accettabile e 84 spazi verdi, Amsterdam raccoglie 4,6 su 5 nei ristoranti e un’ottima percorribilità, totalizzando un punteggio finale di ben 98 su 100.

Infine, il primato spetta a Spalato, una splendida città croata che si affaccia sul Mar Adriatico. Qui si possono trovare 2.631 ore di sole all’anno, una qualità dell’aria che si attesta su livelli accettabili e 59 spazi verdi. Spalato colpisce anche con i suoi ristoranti che ottengono un punteggio di 4,7 su 5 e una percorribilità di 97 su 100, totalizzando un punteggio perfetto di 100 su 100.

Una sola città italiana nella top 20

Per chi si chiedesse se ci sia una città portuale italiana fra le venti considerate, la risposta è negativa. Solo Genova riesce a ottenere una menzione per la sua percorribilità, con un punteggio di 91 su 100, ma non riesce a entrare nella classifica finale.

Di seguito, le restanti città portuali studiate dimostrano che, nonostante la mancanza di rappresentanza italiana, ci sono molte località nel mondo pronte a regalare attimi di felicità e benessere.