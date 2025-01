AirlineRatings.com ha recentemente reso noti i risultati della sua annuale classifica delle compagnie aeree più sicure per il 2025. Questo elenco, che include sia compagnie aeree a servizio completo che low-cost, è fondamentale per i viaggiatori che cercano di garantire la massima sicurezza durante i loro spostamenti. La classifica è frutto di un attento monitoraggio di 385 vettori internazionali, con focus su diversi criteri di valutazione che garantiscono la qualità e l’affidabilità dei servizi aerei.

Compagnie aeree full-service più sicure

Nella top ten delle compagnie aeree a servizio completo, Air New Zealand si distingue come la prima in classifica. A seguire troviamo Qantas, mentre sul podio si piazzano anche Cathay Pacific, Qatar Airways ed Emirates, che condividono una posizione di rilievo. Altre importanti compagnie come Virgin Australia, Etihad Airways, ANA e EVA Air completano il gruppo delle più sicure, offrendo un servizio di alta qualità.

Particolare attenzione merita il progresso di Korean Air, che ha guadagnato posizioni significative, riuscendo a entrare nella Top 10. Non mancano le novità: Iberia e Vietnam Airlines fanno il loro debutto nel club delle prime 25, mostrando un miglioramento nei loro standard di sicurezza.

Tuttavia, la mancanza di Singapore Airlines e KLM nella lista ha senza dubbio suscitato qualche discussione. Come affermato da Sharon Petersen, CEO di AirlineRatings, i recenti incidenti hanno avuto un impatto negativo sulla loro reputazione, nonostante siano normalmente riconosciute come vettori d’eccellenza.

Ecco l’elenco completo delle 25 compagnie aeree full-service più sicure:

Air New Zealand Qantas Cathay Pacific Qatar Airways Emirates Virgin Australia Etihad Airways ANA EVA Air Korean Air Alaska Airlines Turkish Airlines TAP Portugal Hawaiian Airlines American Airlines SAS British Airways Iberia Finnair Lufthansa/Swiss JAL Air Canada Delta Airlines Vietnam Airlines United Airlines

Compagnie aeree low-cost più sicure

Nel settore delle compagnie low-cost, la leadership è detenuta da Hong Kong Express, che si è guadagnata questo titolo grazie a un eccellente record di sicurezza e assenza di incidenti gravi. Altre realtà molto riconosciute in questo ambito includono Jetstar Group, Ryanair, easyJet e Frontier Airlines, importanti nomi per chi cerca un’alternativa economica ma sicura per i propri viaggi.

Le nuove entrate come Zipair, Jet2 e Air Baltic pongono l’accento su un cambiamento positivo rispetto all’anno precedente, dimostrando che anche i vettori economici possono mantenere alti standard di sicurezza. D’altra parte, l’esclusione di Spirit Airlines è attribuibile alle significative difficoltà finanziarie che hanno investito questa compagnia, culminando in una dichiarazione di bancarotta nel novembre 2024.

Ecco l’elenco delle 25 compagnie low-cost più sicure:

Hong Kong Express Jetstar Group Ryanair easyJet Frontier Airlines AirAsia WizzAir VietJet Air Southwest Airlines Volaris flydubai Norwegian Vueling Jet2 Sun Country Airlines WestJet JetBlue Airways Air Arabia IndiGo Eurowings Allegiant Air Cebu Pacific ZipAir SKY Airline Air Baltic

Criteri di valutazione della sicurezza

Le classifiche pubblicate si basano su un’approfondita analisi che considera diversi fattori chiave per la sicurezza aerea. Tra questi, incidenti gravi verificatisi negli ultimi due anni, l’età media della flotta aerea e i tassi di incidenti e fatalità. Inoltre, vengono contemplati elementi come la redditività economica della compagnia, la stabilità finanziaria, la certificazione IOSA e la conformità agli standard nazionali ICAO, insieme alla preparazione e alle capacità dei piloti.

Essenziale nella valutazione è anche il modo in cui le compagnie gestiscono gli incidenti. Un esempio emblematico è rappresentato dal volo JAL 516, dove l’adeguata formazione e il rigoroso rispetto delle procedure hanno evitato conseguenze gravi, contribuendo a migliorare la reputazione della compagnia.

La sicurezza aerea nel contesto attuale

L’industria aerea, pur essendo una delle più risposte, non è immune a rischi e difficoltà. Molti dei problemi di sicurezza sono, in effetti, legati a difetti di produzione piuttosto che a errori operativi. Ad esempio, il caso del volo Alaska Airlines 1282 che ha subito una depressurizzazione improvvisa a causa di un difetto costruttivo evidenzia la necessità di controlli qualità rigorosi da parte dei produttori aerei.

Dati recenti mostrano che, tra il 2018 e il 2022, il rischio di morte per volo era di 1 su 13,7 milioni, statistiche decisamente inferiori rispetto a quanto registrato nel settore automobilistico, dove nel 2023 si sono registrati oltre 1,19 milioni di vittime.

Malgrado questi dati incoraggianti, il 2024 ha visto un incremento nel numero di vittime del trasporto aereo, un aspetto che sottolinea l’importanza di un monitoraggio costante dei livelli di sicurezza da parte dei vettori.

In questo contesto, AirlineRatings ha collaborato con Skyscanner per lanciare una nuova piattaforma online. Questa iniziativa permette ai passeggeri di confrontare voli non solo in base a prezzo e durata, ma anche su criteri di sicurezza, offrendo così un supporto prezioso nel panorama del trasporto aereo contemporaneo.