C’é un luogo che rappresenta una delle migliori opzioni per chi cerca un nuovo inizio lavorativo e una qualità della vita elevata.

C’é uno stato che si sta affermando come una delle migliori destinazioni per trasferirsi per chi cerca nuove opportunità lavorative all’estero.

Secondo la classifica Expat Insider 2024, questo affascinante paese dell’America Centrale ha conquistato il primo posto grazie al parere positivo dell’82% degli espatriati, che lodano la qualità della vita e le opportunità di lavoro disponibili.

Perché proprio in questa nazione

La posizione geografica di Panama, affacciata sull’Oceano Pacifico e sul Mar dei Caraibi, non solo la rende un crocevia commerciale, ma anche una meta esotica per chi desidera un nuovo inizio. La sua economia in crescita offre un ambiente favorevole agli investimenti, traducendosi in opportunità di lavoro in vari settori. Sebbene il salario medio si aggiri intorno ai $1.278,54 al mese, il costo della vita è relativamente basso, consentendo agli espatriati di vivere in modo confortevole.

Un dato interessante è che il 74% degli espatriati si sente soddisfatto della propria situazione finanziaria, un numero che supera di oltre 20 punti la media globale. Questo è un chiaro indicatore del potere d’acquisto e della qualità della vita nel paese. Inoltre, molti lavoratori da remoto trovano a Panama un ambiente ideale, grazie alla buona connessione internet e alla bellezza del paesaggio.

Uno degli aspetti più attraenti di Panama è l’equilibrio tra vita lavorativa e privata. Le ore lavorative settimanali medie per un impiego a tempo pieno sono di 41, rendendo il paese uno dei più favorevoli in questo senso. Oltre la metà della popolazione lavora da remoto, dimostrando l’importanza del telelavoro nel contesto panamense.

Le condizioni climatiche, la cultura locale e le numerose opportunità di svago rendono Panama un luogo dove è possibile godere di una vita sociale attiva e di esperienze uniche. La popolazione locale è accogliente e disponibile, contribuendo a far sentire gli espatriati a casa loro. Il 73% degli intervistati ha dichiarato di sentirsi integrato nella comunità.

Il mercato del lavoro a Panama è variegato e in continua evoluzione. Diverse aziende internazionali hanno aperto filiali nel paese, creando opportunità in vari settori. È importante notare che alcune professioni sono riservate ai cittadini locali, in particolare quelle che richiedono licenze specifiche. Tuttavia, ci sono cinque settori in particolare dove la domanda di lavoratori stranieri è in aumento:

Finanza: Panama è un hub per le banche regionali e internazionali, con una crescente richiesta di esperti in gestione del rischio e consulenza finanziaria. Le opportunità nel settore FinTech stanno emergendo, richiedendo specialisti in IT e ingegneria software. Logistica e trasporto marittimo: Grazie al famoso Canale di Panama, il settore della logistica è cruciale. Sono richiesti project manager e analisti logistici, con preferenza per chi parla inglese e spagnolo. Tecnologia e trasformazione digitale: Con l’aumento della digitalizzazione, le opportunità per ingegneri software, esperti di cybersecurity e data scientist sono in espansione. Il governo panamense sta investendo in un ecosistema tecnologico robusto. Turismo: Il settore turistico, in particolare l’ecoturismo e il turismo di lusso, sta crescendo. Ci sono molte opportunità per guide turistiche, manager di hotel e consulenti di viaggio. Immobiliare: Con un boom nella costruzione di immobili commerciali e residenziali, c’è una crescente richiesta di agenti immobiliari e ingegneri civili. Le pratiche di costruzione ecologica stanno creando nuove opportunità nel settore della sostenibilità.

Procedura per trasferirsi a Panama

Se state considerando di trasferirvi a Panama, ci sono alcune procedure da seguire. Prima di tutto, è necessario avere un passaporto valido. I cittadini italiani non necessitano di un visto per soggiorni turistici fino a 180 giorni. Per permanenze più lunghe, sarà necessario richiedere un permesso di soggiorno.

Esistono diverse tipologie di visti disponibili, a seconda delle vostre esigenze. Il visto di residenza permanente è tra le opzioni più flessibili, in quanto consente di vivere e lavorare a Panama senza limiti di tempo. Per ottenerlo, è necessario dimostrare di avere un reddito sufficiente per mantenere uno stile di vita confortevole. Gli investitori possono considerare il visto di investitore, che richiede un investimento minimo di 160.000 dollari in un’attività locale.