I visitatori di Firenze hanno ora la possibilità di esplorare il Giardino delle Camelie all’interno del Giardino di Boboli. Dal 17 gennaio al 13 aprile 2025, questo angolo solitamente chiuso al pubblico offre un’occasione unica per scoprire la bellezza storica e botanica di un luogo ricco di charme. L’apertura avviene in un periodo strategico, dando vita a visite guidate che si svolgeranno nei fine settimana.

Un’area riconosciuta: il giardino delle camelie

Situato strategicamente tra l’ala sud di Palazzo Pitti e il bastione della Meridiana, il Giardino delle Camelie ha una storia affascinante che risale all’epoca medicea. Originariamente concepito come passaggio privato per il principe Mattias de’ Medici, il giardino è stata una delle aree riservate della famiglia granducale. Negli anni, questa porzione esclusiva del parco è stata trasformata in uno spazio dedicato alla coltivazione delle camelie, in linea con le tendenze botaniche del Settecento.

Il giardino ospita una varietà di camelie, tra cui la Camellia japonica, con ben 49 esemplari appartenenti a 37 varietà diverse. Tra queste, spicca la “Candidissima”, introdotta nel 1830 e nota per la sua straordinaria bellezza e dimensioni. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare queste piante uniche, rendendo l’esperienza ancora più suggestiva. La complessità della collezione botanica contribuisce a elevare il fascino di questo giardino a un livello eccezionale.

Ristrutturazione: un miracolo di recupero

Negli ultimi anni, il Giardino delle Camelie ha necessitato di un intervento sostanziale per restaurare la sua bellezza originale. Grazie a un finanziamento congiunto da parte delle Gallerie degli Uffizi e del progetto “Il Rinascimento in Toscana: ville e giardini medicei”, è stato intrapreso un restauro di grande portata. Questo progetto, avviato nel 2021, ha visto un investimento di circa 875 mila euro dedicato a lavori strutturali, botanici, architettonici e impiantistici.

Il risultato è un giardino completamente rinnovato, che restituisce ai visitatori uno spazio dal valore culturale e storico notevole. Gli amanti della botanica e della storia possono ora immergersi in un’area ristrutturata con cura, dove ogni elemento riflette il passato granducale e la passione per la natura.

Dettagli pratici per le visite guidate

Le visite al Giardino delle Camelie sono organizzate in gruppi di massimo 25 persone, garantendo un’esperienza personalizzata e ricca di dettagli. Sarà presente del personale qualificato che accompagnerà i visitatori durante il percorso. Gli orari delle visite variano a seconda del mese: per gennaio e febbraio, si può accedere alle 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 e 13:30; mentre per marzo e aprile le visite inizieranno a partire dalle 10:00 fino a 16:00, in un susseguirsi di turni ben distribuiti.

Questa organizzazione permette di ottimizzare l’esperienza dei visitatori, facendo in modo che possano apprezzare appieno la bellezza di questo giardino meraviglioso.

Boboli: un simbolo di arte e cultura

Il Giardino di Boboli è parte integrante del Palazzo Pitti e viene considerato uno dei più importanti esempi di giardino all’italiana. Creato nel XVI secolo per volere della famiglia Medici, questo giardino ha una superficie di circa 45.000 metri quadrati. L’ambiente circostante è costellato di viali eleganti, sculture classiche e fontane monumentali, che rendono il parco un autentico museo a cielo aperto.

Ogni angolo è ricco di storie e simbolismi, rappresentando non solo l’estetica del Rinascimento, ma anche il potere e la cultura della dinastia medicea. Un percorso tra monumenti storici e bellezze naturali rende la visita al Giardino di Boboli un’esperienza indispensabile per chi si trova a Firenze.

Un’occasione imperdibile per scoprire la storia e la natura

La riapertura del Giardino delle Camelie è un invito a scoprire un aspetto poco noto di questo celebre parco fiorentino. L’intreccio di arte, botanica e storia offre un contesto unico per tutti gli appassionati. Le visite guidate promettono di essere un viaggio emozionante, rivelando la magia di un luogo che custodisce gelosamente segreti e bellezze.

Con tali opportunità a disposizione, è tempo di prenotare una visita al Giardino delle Camelie e lasciarsi avvolgere dalla sua bellezza incantevole, immersi in un’atmosfera che unisce la storia alla natura.