Dove andare per scoprire i 5 laghi di montagna più belli d’Italia? Ecco dove si trovano e come fare per arrivarci.

I laghi di montagna, questi specchi d’acqua, incastonati tra le i massicci rocciosi, non solo offrono paesaggi mozzafiato, ma anche esperienze uniche per chi ama la natura. Che si tratti di trekking, mountain bike o semplicemente di momenti di relax, i laghi del Trentino-Alto Adige e del Veneto sono una meta ideale per tutti. Questi laghi non rappresentano solo luoghi da visitare, ma anche opportunità per connettersi con la natura e scoprire la storia della regione. Ogni lago ha il suo fascino unico, rendendo il Trentino-Alto Adige una destinazione imperdibile per gli amanti della montagna e della natura.

I 5 laghi di montagna più affascinanti d’Italia

Situato a 918 metri sul livello del mare, il Lago di Cei è famoso per le sue acque cristalline e il paesaggio circostante. In primavera, i fiori di iris blu e le fronde dei faggi creano un’atmosfera incantevole, mentre in inverno il lago si trasforma in un paesaggio da fiaba coperto di neve.

Per arrivare, una volta giunti a Rovereto, seguire la SP 20 attraverso i paesi di Villa Lagarina, Pedersano e Castellano. Ci sono tre parcheggi gratuiti nelle vicinanze, che rendono così più facile e confortevole l’accesso per le famiglie.Sono varie le attrazioni e le attività da fare al Lago di Cei che si rivela ideale per fare Pic-nic o passeggiate tranquille, o ancora, per l’osservazione della fauna selvatica.

Se si vuol fare un viaggio a ritroso nel tempo a 655 metri sul livello del mare si trova il Lago di Ledro che è non solo un gioiello paesaggistico, ma anche un luogo di grande importanza storica. Nel 1929, il ritiro delle acque ha rivelato i resti di un antico villaggio di palafitte, oggi Patrimonio dell’Unesco. Per raggiungerlo bisogna seguire la statale del Garda fino a Riva del Garda e poi proseguire verso la Valle di Ledro. Gli automobilisti possono percorrere l’A4 da Milano, seguendo le indicazioni per Madonna di Campiglio.

Il lago offre spiagge attrezzate, la possibilità di praticare sport acquatici come windsurf e vela e vari sentieri per fare trekking di vari livelli.

Il terzo lago da visitare è sicuramente il Lago di Molveno, situato a 864 metri sul livello del mare. È circondato dalle Dolomiti di Brenta. Riconosciuto come uno dei laghi più belli e puliti d’Italia, è una meta imperdibile. Ci si arriva percorrendo l’A22 e uscire a Trento Nord e seguendo le indicazioni per Mezzolombardo e Fai della Paganella. È ben collegato anche dai mezzi pubblici. Il Lago di Molveno è un paradiso per gli amanti della natura, con opportunità per fare port acquatici come canoa e SUP e trekking.

Ad un’altitudine di 1.496 m s.l.m. si trova il Lago di Braies, molto conosciuto. Situato nell’omonimo comune, in Alta Pusteria e a circa 97 km da Bolzano, il gioiello delle Dolomiti con le acque dai colori cangianti è una meta ambita da molti escursionisti e appassionati di nordic walking, soprattutto nel periodo estivo.

Il Lago di Misurina è chiamato la “Perla delle Dolomiti” situata nel Cadore, in provincia di Belluno. Meraviglioso e dalle proprietà terapeutiche grazie al suo microclima salubre, questo specchio d’acqua cambia aspetto dall’inverno, quando si ghiaccia completamente divenendo una grande pista di pattinaggio, alla primavera, quando i profumi e i colori della vegetazione lo avvolgono piacevolmente.