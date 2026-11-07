Quando Forbes dedica un lungo servizio di slow travel a una destinazione italiana, vale la pena fermarsi ad ascoltare. Nell’ottobre 2026 la rivista americana ha puntato i riflettori sui castelli dell’Emilia-Romagna, descrivendoli come una delle mete più affascinanti per chi vuole viaggiare a ritmo lento, combinando storia medievale, architettura militare e i sapori della Food Valley. Non è una scoperta improvvisa — chi conosce questa regione sa da tempo che le sue colline nascondono una densità di fortezze, rocche e manieri senza paragoni in Italia — ma il riconoscimento internazionale offre un’ottima occasione per organizzare un itinerario che vada oltre il solito capoluogo.

Il circuito che unisce 38 manieri e oltre 50 siti

Il punto di partenza per orientarsi è la rete dei Castelli del Ducato, un circuito che riunisce 38 manieri distribuiti tra le province di Parma e Piacenza, a cui si aggiungono altri 50 siti tra borghi, abbazie e luoghi di interesse storico collegati al percorso. Non si tratta di un semplice elenco di attrazioni: il circuito è pensato come un itinerario coerente, con una logica geografica e narrativa che ripercorre la storia del Ducato di Parma e Piacenza.

Uno degli aspetti più interessanti — e pratici — è che 13 dei 38 manieri sono aperti anche per il pernottamento. Dormire dentro le mura di una fortezza medievale cambia completamente la percezione del luogo: la mattina presto, prima che arrivino i visitatori, il cortile è silenzioso e la luce radente sulle pietre racconta secoli di storia in modo che nessuna guida riuscirebbe a replicare.

Slow travel tra torri e vigneti: perché funziona in Emilia-Romagna

Il concetto di slow travel — viaggiare lentamente, preferire la profondità alla quantità di tappe — si adatta particolarmente bene a questo territorio. Le distanze tra un castello e l’altro sono spesso brevi, percorribili in auto lungo strade provinciali che attraversano colline coperte di vigneti e boschi di querce. Non c’è fretta, e non dovrebbe esserci.

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La struttura del paesaggio emiliano-romagnolo aiuta: le fortezze sono spesso costruite su alture che dominano le valli fluviali, il che significa che ogni spostamento offre punti panoramici naturali. Salire verso una rocca vuol dire anche vedere cambiare il paesaggio, dal fondovalle coltivato ai versanti più aspri dell’Appennino.

Forbes ha sottolineato proprio questa combinazione: storia e gastronomia non sono due elementi separati da incastrare nell’agenda, ma si sovrappongono in modo naturale. Un castello nel Parmense non è mai lontano da una cantina o da un caseificio che produce Parmigiano Reggiano o Prosciutto di Parma, entrambi con denominazione d’origine protetta. Nel Piacentino, i salumi tipici — coppa, pancetta, salame — hanno radici storiche che risalgono alle stesse corti nobiliari che abitavano le fortezze del circuito.

Come organizzare un itinerario realistico tra i castelli

Un weekend lungo — tre o quattro giorni — è il formato minimo per entrare davvero nello spirito del percorso. Con meno tempo si rischia di trasformare l’esperienza in una corsa tra ingressi e parcheggi, che è esattamente l’opposto di quello che suggerisce Forbes.

Un approccio sensato è scegliere una base fissa — Parma o Piacenza sono le città più comode — e organizzare uscite giornaliere verso le fortezze delle valli circostanti. In questo modo si evita di disfare e rifare i bagagli ogni sera, e si può tornare in città per cena senza stress. Chi invece vuole un’esperienza più immersiva può sfruttare i manieri con pernottamento, spostandosi di castello in castello.

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Primo giorno: esplora la città base, visita il centro storico e orientati sulla mappa del circuito.

esplora la città base, visita il centro storico e orientati sulla mappa del circuito. Secondo giorno: una o due fortezze nelle valli collinari, con sosta in un’azienda agricola o caseificio lungo il percorso.

una o due fortezze nelle valli collinari, con sosta in un’azienda agricola o caseificio lungo il percorso. Terzo giorno: un maniero con pernottamento, se disponibile, per vivere l’atmosfera serale e mattutina.

un maniero con pernottamento, se disponibile, per vivere l’atmosfera serale e mattutina. Quarto giorno: borghi minori collegati al circuito, mercati locali, ritorno.

Non è necessario vedere tutto. Meglio scegliere tre o quattro siti e visitarli con calma, leggere la storia del luogo, parlare con chi gestisce la struttura. I castelli dell’Emilia-Romagna hanno spesso storie di famiglie nobiliari, assedi, tradimenti e alleanze che rendono ogni visita più interessante di quanto ci si aspetti da fuori.

Il momento giusto per andare: stagionalità e condizioni

Novembre — il mese in cui questo articolo viene scritto — è in realtà un periodo sottovalutato per questo tipo di itinerario. Le folle estive si sono diradate, i colori dell’autunno sull’Appennino sono ancora visibili, e la stagione della Food Valley è nel pieno: fiere, mercati e degustazioni legate ai prodotti tipici si concentrano proprio tra ottobre e dicembre.

La primavera, tra aprile e giugno, è l’altro momento ideale: temperature miti, giornate lunghe, campagna verde. L’estate è praticabile ma più affollata, soprattutto nei weekend. L’inverno offre atmosfere particolari — nebbia nelle valli, fuochi nei camini dei manieri — ma è necessario verificare in anticipo gli orari di apertura, che in bassa stagione possono essere ridotti.

Per approfondire il circuito e pianificare le tappe, il sito ufficiale Castelli del Ducato offre mappe, schede dei singoli manieri e informazioni aggiornate sulle strutture che accettano ospiti.

Il riconoscimento di Forbes non trasforma i castelli dell’Emilia-Romagna in qualcosa che non erano già. Semmai, ricorda a chi viaggia che esistono itinerari capaci di tenere insieme bellezza architettonica, paesaggio e cucina senza che nessuno dei tre elementi prevalga sugli altri — e che a volte basta rallentare per accorgersene.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.