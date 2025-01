Capodanno è alle porte e, insieme a lui, anche la voglia di andare in vacanza o, comunque, di rilassarsi per qualche giorno. Ma dove andare?

La risposta più spontanea sarebbe in qualche località di montagna, a contatto con la neve ma sappiamo, anche, che i costi iniziano ad alzarsi proprio a cavallo di queste festività. Cosa fare allora? Rinunciare? Forse non del tutto.

Ci sono, infatti, alcune località che non sempre sono fra le più note e le più conosciute. Basti pensare che soltanto due di queste sono in Italia mentre le restanti sono in Europa. Tu le conosci? Vediamo insieme quali sono.

Dove passerai il Capodanno?

Andare in vacanza a cavallo di Capodanno è una delle idee che balzano alla mente di chiunque, anche se allo stesso tempo, non tutti se lo possono permettere. Costi troppo elevati, luoghi affollati…solo per citare alcuni dei possibili disagi che potremmo trovare al solo pensiero di passare un Capodanno che non sia nelle nostre case.

Che fare allora? Rinunciare a tutto? Forse non del tutto: basta fare le giuste scelte e anche per il posto dove andare, non scegliere ovviamente i luoghi più rinomati ma quelli che ci fanno stare bene. Per trascorrere, infatti, le vacanze di Capodanno, vi proponiamo alcune mete che, forse, non conoscevi nemmeno ma che sono davvero gettonate.

Iniziamo con New York: è vero che il Capodanno a Times Square è impareggiabile, ma anche se molto affollato, varrebbe la pena andarci almeno una volta nella vita. Dall’altro lato c’è Sydney, in Australia: una delle prime città al mondo a salutare, per prima, il nuovo anno che viene.

Per i più romantici c’è Parigi con i fuochi d’artificio che incantano e rendono ancora più bella la Tour Eiffel. Per chi ama le mete più calde anche a capodanno ci sono gli Emirati Arabi con la città di Dubai. Guardare il grattacielo più altro del mondo (il Burj Khalifa) illuminato dai fuochi d’artificio è uno spettacolo che non si può perdere.

Alcuni luoghi da non perdere

O ancora il freddo dell’Islanda con la città di Reykjavik: guardare i fuochi d’artificio dove fuori fa freddo come al Polo. Ma anche Tokyo in Giappone: accogliere l’anno nuovo al suono delle campane dei templi buddisti. Non può mancare Londra e i rintocchi della mezzanotte del 2025 sul London Eye.

Il capodanno si passa in spiaggia, invece, a Rio de Janeiro in Brasile: i fuochi d’artificio visti dall’oceano. Verso Oriente c’è anche Bangkok in Thailandia, dove le celebrazioni principali si tengono ad “Asiatique The Riverfront”, con fuochi d’artificio spettacolari e concerti all’aperto. In Europa, invece, abbiamo Budapest e Sofia, due città di due stati confinanti dove il Capodanno si mescola con la storia e la magia del luogo.

In Spagna, invece, per passare il Capodanno a Valencia, dove di certo il caldo non mancherà. O guardando al freddo della Polonia, verso Cracovia. E in Italia? Beh, non può mancare il Capodanno di Napoli, dove il lungomare di Mergellina si dipingerà a festa con i fuochi d’artificio. Ma anche a Venezia, dove la romantica piazza San Marco accoglierà cittadini e turisti provenienti da ogni dove.