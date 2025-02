In questo posto sembra di stare in una favola, ma esiste davvero ed è un villaggio in Europa dal fascino unico.

Tra le molte destinazioni che si possono visitare in Europa, Zaanse Schans emerge come un luogo incantevole che riesce a catturare l’immaginazione di chiunque.Ogni anno, oltre 2 milioni di visitatori affluiscono a Zaanse Schans, attratti dalla sua magia e dalla sua autenticità. Qui, il tempo sembra essersi fermato, offrendo un’atmosfera unica che incanta chiunque si trovi a passeggiare tra i mulini e i canali. Zaanse Schans rappresenta una delle migliori opportunità per chi desidera immergersi nella storia e nella cultura dei Paesi Bassi.

Zaanse Schans: il paese dei mulini a vento d’Olanda

L’incantevole villaggio di Zaanse Schans situato a solo 20 chilometri da Amsterdam, si affaccia sul fiume Zaan e offre un panorama da sogno, dove storia e bellezza naturale si intrecciano in modo armonioso. Questo villaggio, che conta attualmente circa 40 abitazioni, era un tempo il cuore pulsante dell’industria olandese. La sua storia risale al Quattordicesimo secolo, quando i mulini a vento cominciarono a popolarsi nel paesaggio olandese. Nel 1731, Zaanse Schans contava già più di 250 mulini, un numero impressionante se confrontato con i 30 presenti nella vicina Amsterdam. Questi mulini svolgevano diverse funzioni, dalla macinazione delle spezie alla segagione del legno, fino alla produzione di vernici e oli.

Con l’industrializzazione e il progresso tecnologico, molti di questi mulini furono demoliti o sostituiti da impianti moderni e più efficienti. Tuttavia, alcuni di loro furono salvati e restaurati, diventando simboli storici di un’epoca passata e testimoni di una tradizione che non può essere dimenticata.

Raggiungere Zaanse Schans è semplice e comodo, grazie ai numerosi mezzi di trasporto disponibili. Il modo più veloce è prendere il treno dalla stazione centrale di Amsterdam, che in soli 15 minuti porta i viaggiatori a Zaandijk Zaanse Schans. Una volta scesi, è possibile percorrere a piedi il breve tragitto fino al villaggio, godendo del paesaggio sereno lungo il fiume Zaan. In alternativa, ci sono anche autobus che collegano Amsterdam a Zaanse Schans, con un tempo di percorrenza di circa 40 minuti.

Cosa vedere a Zaanse Schans

Zaanse Schans è molto più di una semplice esposizione di mulini a vento. La località offre una varietà di esperienze uniche che permettono di immergersi completamente nella cultura olandese. Passeggiando tra i canali e le casette tradizionali, è possibile visitare botteghe artigianali, case-museo e altri luoghi di interesse.

Le case tradizionali, con le loro facciate colorate e i tetti in paglia, sono un perfetto esempio dell’architettura olandese. I visitatori possono entrare in queste abitazioni storiche e apprendere come vivevano le famiglie olandesi nei secoli passati, scoprendo oggetti d’epoca e mobili autentici. Un’altra attrazione imperdibile è il caseificio, dove è possibile assistere alla produzione del famoso formaggio Gouda, un simbolo della gastronomia olandese.

Un’altra esperienza affascinante è quella di visitare il laboratorio di zoccoli olandesi, dove si possono osservare artigiani esperti al lavoro. Gli zoccoli, realizzati in legno, sono una tradizione secolare nei Paesi Bassi e vengono ancora utilizzati da molti agricoltori e lavoratori.

Tra i mulini più celebri di Zaanse Schans, spiccano: De Kat, noto per la produzione di pigmenti per vernici e offre ai visitatori l’opportunità di scoprire il processo di creazione dei colori utilizzati nell’arte e nell’industria; Het Jonge Schaap, specializzato nel trattamento del legno e offre dimostrazioni affascinanti su come gli artigiani lavorano questo materiale per creare prodotti finiti.