C’è un tratto di costa nel nordovest della Spagna dove l’oceano Atlantico ha lavorato per millenni su scogliere di scisto e arenaria, scavando archi imponenti, grotte silenziose e colonne di roccia stratificata che emergono dalla sabbia come le navate di una cattedrale senza tetto. La spiaggia delle Cattedrali in Galizia — conosciuta in galiziano come Praia das Catedrais — è una di quelle destinazioni che resistono alla banalizzazione: le fotografie fanno intuire la scala, ma non riescono a restituire il senso di trovarsi sotto quelle volte naturali con il rumore dell’Atlantico che riempie ogni cavità.

Dove si trova e perché è così diversa dalle altre spiagge galiziane

La Praia das Catedrais si trova nel comune di Ribadeo, nella provincia di Lugo, lungo la costa settentrionale della Galizia spagnola. È una regione già nota per i suoi paesaggi atlantici aspri — le rías, i fiordi verdi, i promontori battuti dal vento — ma questo tratto specifico ha qualcosa di strutturalmente diverso: la roccia non si limita a formare una scogliera verticale, bensì si apre in archi passanti, caverne percorribili e pilastri isolati che la marea circonda e abbandona a ritmo costante.

Le formazioni includono archi naturali, grotte, pilastri e pareti stratificate che raccontano la storia geologica di questa costa. Gli strati di roccia visibili sulle pareti mostrano secoli di sedimentazione e deformazione tettonica, poi scolpiti dall’erosione marina in forme che nessun architetto potrebbe progettare deliberatamente. Le dimensioni sono considerevoli: le formazioni più alte superano i dieci metri, con alcuni archi che secondo diverse fonti di viaggio raggiungono altezze ben maggiori, anche se le stime variano a seconda del punto di osservazione e della marea.

La marea decide quando si entra: tutto quello che devi sapere sull’accesso

Questo è il punto cruciale da capire prima di organizzare la visita: la Praia das Catedrais è accessibile soltanto con la bassa marea. Quando l’Atlantico si ritira, rivela un corridoio di sabbia che permette di camminare sotto gli archi, entrare nelle grotte e raggiungere le zone più interne della spiaggia. Quando la marea sale, quegli stessi spazi vengono sommersi completamente — alcune caverne si riempiono d’acqua in modo rapido e imprevedibile.

Questo significa che la finestra di visita ottimale si concentra nelle ore intorno alla bassa marea. I tempi variano ogni giorno in base ai cicli lunari, quindi controllare le tavole di marea locali prima di partire è indispensabile, non facoltativo. Arrivare in ritardo rispetto alla bassa marea significa trovare già l’acqua che risale, con spazio ridotto e rischi concreti per chi si avventura nelle zone più interne.

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Un consiglio pratico: le app di previsione delle maree per la costa atlantica spagnola sono affidabili e gratuite. Cerca la stazione di riferimento per Ribadeo o per la costa galiziana nordorientale e pianifica la tua giornata attorno a quel dato.

La prenotazione è obbligatoria in alta stagione

Negli ultimi anni le autorità locali hanno introdotto un sistema di accesso regolamentato durante i mesi estivi. A partire dal 1° luglio, la prenotazione diventa essenziale per poter accedere alla spiaggia: senza il permesso ottenuto attraverso il sistema ufficiale, l’ingresso non è consentito durante l’alta stagione.

Questa misura non è burocratica fine a sé stessa: la spiaggia è un sito naturale fragile, e la concentrazione di visitatori in poche ore — quelle della bassa marea — può causare danni alle formazioni rocciose e rendere pericolosa la visita stessa. Il sistema di prenotazione distribuisce i flussi e garantisce che ogni gruppo abbia spazio sufficiente per muoversi in sicurezza.

Al di fuori dell’alta stagione, la spiaggia è generalmente accessibile senza prenotazione, ma restano valide tutte le regole legate alla marea. La primavera e l’inizio dell’autunno offrono spesso condizioni interessanti: meno folla, luce più morbida per la fotografia, temperature oceaniche che rendono l’atmosfera ancora più drammatica.

Come si forma una cattedrale di roccia: la geologia spiegata senza tecnicismi

L’erosione marina lavora su principi semplici ma con risultati straordinari. L’Atlantico che batte questa costa porta con sé energia enorme: onde, correnti, variazioni di pressione nelle fessure della roccia. Nel tempo, i punti di debolezza nella scogliera — fratture naturali, zone dove la roccia è meno compatta — vengono allargati dall’acqua che vi penetra con ogni onda.

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Prima si formano le grotte, poi, quando l’erosione perfora completamente la roccia da parte a parte, nascono gli archi. I pilastri che vedi isolati sulla spiaggia sono spesso i resti di archi crollati: la volta è ceduta, ma le basi resistono ancora. È un processo lento e continuo — la Praia das Catedrais di oggi non è identica a quella di cento anni fa, e non sarà uguale tra altri cento.

Le pareti stratificate visibili nelle grotte e lungo le scogliere mostrano chiaramente questa storia: ogni strato corrisponde a un periodo geologico diverso, con composizioni e resistenze differenti. Sono quelle differenze di resistenza a creare le forme irregolari e scultoree che rendono ogni angolo della spiaggia unico.

Fotografia, sicurezza e comportamento durante la visita

Per la fotografia, le ore subito dopo l’alba o prima del tramonto offrono una luce radente che esalta le texture delle rocce e crea ombre profonde nelle caverne. Se la tua visita coincide con una bassa marea mattutina, hai un vantaggio doppio: meno persone e luce più interessante.

Sul fronte della sicurezza, alcune regole sono non negoziabili. Non sostare nelle grotte quando la marea sta salendo: l’acqua può entrare rapidamente e bloccare l’uscita. Non avvicinarsi troppo alla base delle scogliere: le rocce bagnate sono scivolose e i crolli, per quanto rari, avvengono. Portare calzature adatte — non infradito — è consigliato perché il fondale è irregolare e in alcune zone ci sono massi e ciottoli.

Per informazioni ufficiali sulla prenotazione e sulle condizioni di accesso, il punto di riferimento è il portale della Xunta de Galicia, l’amministrazione regionale galiziana, che gestisce anche il sistema di prenotazione per i siti naturali protetti.

La Praia das Catedrais è una di quelle destinazioni che guadagnano ancora di più se si arriva preparati: conoscere i ritmi della marea, avere la prenotazione in regola, scegliere il momento giusto della giornata. Non è una spiaggia dove ci si stende al sole — è un luogo dove l’oceano ha costruito qualcosa che vale la pena capire prima ancora di fotografare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.