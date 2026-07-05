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Set-jetting in Italia 2026: camminare dentro lo schermo, tra Dolomiti e laghi laziali

Immagina di percorrere lo stesso sentiero di montagna che hai visto sullo schermo poche settimane fa, di affacciarti sulla stessa riva di un lago che ti ha incantato durante una serata sul divano, di respirare la stessa aria che i personaggi di una serie TV hanno respirato mentre la telecamera li inquadrava. Questa è l’essenza del set-jetting, il fenomeno che nel 2026 ha trasformato radicalmente il modo in cui milioni di viaggiatori scelgono la propria prossima destinazione. E l’Italia, con la sua straordinaria varietà di paesaggi, borghi medievali, coste frastagliate e vette alpine, si conferma uno dei palcoscenici naturali più ambiti dal cinema e dalla televisione internazionale — e, di conseguenza, una delle mete più desiderate dai viaggiatori ispirati dallo schermo. Il set-jetting in Italia non è più una tendenza di nicchia riservata ai cinefili più appassionati: è diventato un modo autentico di scoprire il Paese più bello del mondo.

Cos’è il set-jetting e perché è esploso nel 2026

Il termine “set-jetting” nasce dalla fusione di set cinematografico e jetting, il viaggiare veloce e appassionato. In pratica, indica la tendenza a scegliere una destinazione turistica proprio perché l’ha vista protagonista in un film, in una serie TV o in una produzione streaming. Da hobby di nicchia riservato ai cinefili più incalliti, il set-jetting si è evoluto in un fenomeno di massa che ridisegna le mappe del turismo globale.

I numeri parlano chiaro: si stima che nel solo mercato statunitense il set-jetting valga circa 8 miliardi di dollari nel 2026, a dimostrazione di quanto questa tendenza abbia raggiunto una dimensione economica rilevante e strutturata. Non si tratta più di un pellegrinaggio spontaneo di qualche fan entusiasta, ma di un segmento turistico con itinerari dedicati, pacchetti viaggio costruiti ad hoc e una domanda in costante crescita.

Il successo di produzioni come Emily in Paris — che ha trasformato angoli già celebri della capitale francese in mete di pellegrinaggio cinematografico — ha dimostrato con chiarezza il potere evocativo dello schermo nel plasmare i desideri dei viaggiatori. Se Parigi ha saputo capitalizzare su questo fenomeno, l’Italia ha tutte le carte in regola per fare altrettanto, e anzi di più: la sua varietà paesaggistica e culturale offre ai registi — e quindi ai viaggiatori — un ventaglio di scenari praticamente inesauribile.

Perché l’Italia è il set perfetto (e la meta ideale per il set-jetting)

C’è una ragione profonda per cui l’Italia continua a sedurre i produttori cinematografici di tutto il mondo: ogni angolo del Paese racconta una storia. Le strade acciottolate di un borgo medievale toscano, le acque turchesi di una cala siciliana, le piazze barocche di Lecce, i vigneti ondulati delle Langhe al tramonto — ogni inquadratura diventa automaticamente un manifesto visivo di bellezza autentica.

Il set-jetting in Italia funziona così bene proprio perché i luoghi italiani hanno una capacità rara: quella di sembrare già cinematografici prima ancora che una telecamera li immortali. Quando poi una produzione di successo li porta sugli schermi di tutto il mondo, il desiderio di vederli dal vivo diventa irresistibile. Non è nostalgia, non è semplice curiosità: è il bisogno di verificare con i propri occhi che quella bellezza esiste davvero, che non è un effetto speciale, che è tangibile e visitabile.

Il turismo cinematografico italiano si inserisce in questo contesto con una proposta ricchissima, che spazia dalle Alpi alle isole, dai grandi laghi del Nord alle coste meridionali. Due aree in particolare concentrano oggi l’attenzione dei viaggiatori ispirati dallo schermo: le Dolomiti e il Lago di Bracciano, due luoghi che incarnano perfettamente la doppia anima dell’Italia cinematografica — maestosa e selvaggia la prima, intima e misteriosa il secondo.

Le Dolomiti: un paesaggio da Oscar che conquista il grande schermo

Immagina di alzare lo sguardo e trovarti davanti a torri di roccia che si tingono di rosa e arancio al tramonto, mentre le foreste di abeti si estendono ai loro piedi come un manto verde interrotto da prati fioriti. Le Dolomiti sono questo e molto di più: un patrimonio naturale dell’UNESCO che da decenni attira registi in cerca di scenari impossibili da replicare in studio.

La loro forza visiva è assoluta. I profili frastagliati delle Tre Cime di Lavaredo, la quiete spettacolare del Lago di Braies con le sue acque color smeraldo, i passi alpini che collegano valli con nomi che suonano come poesie — Gardena, Fassa, Badia — tutto questo ha fatto delle Dolomiti uno dei set naturali più fotografati e filmati al mondo. Non sorprende, quindi, che sempre più produzioni internazionali scelgano questo territorio come sfondo per le loro storie.

Per il viaggiatore appassionato di set-jetting in Italia, le Dolomiti offrono un’esperienza che va ben oltre la semplice ricognizione di una location. Camminare lungo i sentieri che hanno ospitato troupe cinematografiche significa immergersi in una natura che è già, di per sé, uno spettacolo. I rifugi alpini, le malghe con i loro formaggi stagionati, i mercatini nei borghi ladini: ogni tappa aggiunge uno strato di autenticità che nessun film può restituire completamente.

Cosa fare e vedere nelle Dolomiti da viaggiatore cinematografico

Lago di Braies: le sue acque verde smeraldo incorniciate dalle pareti rocciose sono tra le immagini più iconiche delle Dolomiti. Una passeggiata attorno al lago, specialmente nelle prime ore del mattino quando la luce è ancora morbida, regala scorci di una bellezza quasi irreale.

le sue acque verde smeraldo incorniciate dalle pareti rocciose sono tra le immagini più iconiche delle Dolomiti. Una passeggiata attorno al lago, specialmente nelle prime ore del mattino quando la luce è ancora morbida, regala scorci di una bellezza quasi irreale. Tre Cime di Lavaredo: il giro ad anello attorno alle tre guglie più famose delle Alpi è uno dei trekking più celebri d’Italia. Lo scenario è di quelli che rimangono impressi per sempre.

il giro ad anello attorno alle tre guglie più famose delle Alpi è uno dei trekking più celebri d’Italia. Lo scenario è di quelli che rimangono impressi per sempre. Cortina d’Ampezzo: la “regina delle Dolomiti” ha ospitato nel corso dei decenni numerose produzioni cinematografiche internazionali. Il suo centro elegante, con le boutique e i caffè storici, è perfetto per chi vuole unire la scoperta delle location alla dolce vita alpina.

la “regina delle Dolomiti” ha ospitato nel corso dei decenni numerose produzioni cinematografiche internazionali. Il suo centro elegante, con le boutique e i caffè storici, è perfetto per chi vuole unire la scoperta delle location alla dolce vita alpina. Val Gardena e Ortisei: borghi con una tradizione artigianale unica, incastonati in vallate di rara bellezza, ideali per esplorare un’altra faccia delle Dolomiti, più raccolta e autentica.

Il periodo migliore per visitare le Dolomiti in chiave set-jetting è la primavera tardiva — tra maggio e giugno — quando i prati sono in fiore e le vette ancora innevate, oppure l’autunno, con i larici che si tingono di oro e la luce che diventa cinematografica in modo naturale.

Lago di Bracciano: il set segreto a due passi da Roma

Se le Dolomiti rappresentano la grandiosità alpina, il Lago di Bracciano incarna una bellezza più intima e misteriosa, quella di un luogo che sembra tenere i suoi segreti stretti come l’acqua scura e profonda che lo riempie. Conosciuto anche come Lago Sabatino, questo specchio d’acqua di origine vulcanica si trova a nord di Roma e copre una superficie di 56,5 km², rendendolo l’ottavo lago d’Italia per estensione e il secondo del Lazio dopo il Lago di Bolsena.

Le sponde del lago sono abbracciate da tre borghi che sembrano usciti da un’illustrazione medievale: Bracciano, con il suo castello rinascimentale che domina le acque dall’alto; Anguillara Sabazia, arroccata su un promontorio con vicoli che profumano di storia; e Trevignano Romano, con il suo lungolago punteggiato di ristorantini affacciati sull’acqua. Ognuno di questi paesi ha una personalità propria, eppure tutti condividono quella qualità rara di sembrare fermi nel tempo, come se il mondo esterno non riuscisse a raggiungerli completamente.

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Ma il Lago di Bracciano non è solo bellezza visiva: è un luogo di storia stratificata che affonda le radici nella preistoria. Tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento, nella zona meridionale del lago è stato scoperto un villaggio palafitticolo neolitico risalente al 5500 a.C., uno dei siti preistorici più significativi del Lazio. E come se non bastasse, nelle acque del lago è stata ritrovata una piroga preistorica in legno di quercia, lunga oltre dieci metri, oggi conservata al Museo Pigorini di Roma. Un luogo, dunque, che porta con sé millenni di storie — e che il cinema ha saputo riconoscere come uno scenario di straordinaria potenza evocativa.

Il Lago di Bracciano come location cinematografica

Le acque del Lago di Bracciano e i borghi che lo circondano hanno attirato nel corso degli anni numerose produzioni cinematografiche e televisive, attratte dalla combinazione unica di paesaggio lacustre, architettura medievale e vicinanza a Roma. Per chi pratica il set-jetting in Italia, questo lago rappresenta una destinazione perfetta: abbastanza vicina alla capitale da essere raggiunta in poco più di mezz’ora di treno o auto, abbastanza autentica da offrire un’esperienza completamente diversa dal caos urbano.

Passeggiare per le strade di Bracciano con il castello degli Orsini-Odescalchi che si staglia sullo sfondo, oppure sedersi a un tavolo sul lungolago di Trevignano al tramonto, quando la luce arancione si riflette sull’acqua e i gabbiani planano silenziosi — sono momenti che sembrano già scene di un film. Non è un caso che i produttori continuino a scegliere questo angolo del Lazio per le loro storie.

Per approfondire le location cinematografiche italiane e trovare informazioni dettagliate sui set utilizzati dalle produzioni, il portale Italy for Movies è un riferimento prezioso, ricco di schede tecniche e mappe interattive che permettono di pianificare un itinerario di set-jetting su misura.

Come organizzare un itinerario di set-jetting in Italia

Pianificare un viaggio ispirato dallo schermo richiede un approccio leggermente diverso rispetto al turismo tradizionale. Non si tratta solo di arrivare in un posto e fotografarlo: si tratta di vivere il luogo con la consapevolezza del suo ruolo cinematografico, di cercare le angolazioni che il regista ha scelto, di capire perché proprio quel vicolo, quella finestra, quel riflesso sull’acqua ha convinto una troupe a fermarsi lì.

Ricerca preliminare: prima di partire, identifica le produzioni girate nella destinazione che ti interessa. Siti come Italy for Movies offrono schede dettagliate sulle location italiane utilizzate dal cinema e dalla televisione.

prima di partire, identifica le produzioni girate nella destinazione che ti interessa. Siti come Italy for Movies offrono schede dettagliate sulle location italiane utilizzate dal cinema e dalla televisione. Combina le location con le esperienze locali: il set-jetting funziona meglio quando si integra con la cultura del luogo. Visita un set delle Dolomiti e poi fermati in un rifugio per un piatto di canederli; esplora il Lago di Bracciano e concludi la giornata con una cena a base di pesce di lago a Trevignano Romano.

il set-jetting funziona meglio quando si integra con la cultura del luogo. Visita un set delle Dolomiti e poi fermati in un rifugio per un piatto di canederli; esplora il Lago di Bracciano e concludi la giornata con una cena a base di pesce di lago a Trevignano Romano. Scegli i momenti giusti: le location cinematografiche tendono ad essere più affollate nei periodi di alta stagione. Visitarle all’alba, in bassa stagione o nei giorni feriali restituisce un’atmosfera molto più vicina a quella che si vede sullo schermo.

le location cinematografiche tendono ad essere più affollate nei periodi di alta stagione. Visitarle all’alba, in bassa stagione o nei giorni feriali restituisce un’atmosfera molto più vicina a quella che si vede sullo schermo. Porta con te le scene chiave: rivedere le sequenze girate in una location prima di visitarla aiuta a individuare i dettagli che rendono quel posto speciale agli occhi di un regista.

rivedere le sequenze girate in una location prima di visitarla aiuta a individuare i dettagli che rendono quel posto speciale agli occhi di un regista. Lasciati sorprendere: spesso le location più belle non sono quelle principali ma quelle di passaggio — una curva della strada, un portico, un campo aperto. Il set-jetting è anche questo: imparare a guardare con gli occhi di una telecamera.

Il set-jetting come porta d’accesso all’Italia autentica

C’è un aspetto del set-jetting che viene spesso sottovalutato: la sua capacità di portare i viaggiatori lontano dai circuiti più battuti. Quando una produzione sceglie un borgo di provincia, una valle alpina poco conosciuta o un lago del Lazio invece delle solite mete iconiche, sta di fatto aprendo una finestra su un’Italia che molti turisti non avrebbero mai scoperto altrimenti.

Questo è forse il valore più autentico del set-jetting in Italia: non è solo un modo per rivivere le emozioni di una serie TV o di un film, ma è un invito a esplorare il Paese con occhi nuovi, guidati dalla sensibilità estetica di chi ha scelto quei luoghi per raccontare una storia. E spesso, una volta arrivati, ci si accorge che la realtà supera persino quello che lo schermo aveva promesso.

Il turismo enogastronomico si intreccia naturalmente con il set-jetting: molte produzioni ambientate in Italia usano il cibo, il vino e i mercati locali come elementi narrativi fondamentali, trasformando cantine, trattorie e sagre in destinazioni desiderate quanto i monumenti. Visitare una cantina nelle Langhe o un mercato rionale a Palermo dopo averli visti in una serie TV è un’esperienza che aggiunge uno strato di significato alla degustazione.

Consigli pratici per il viaggiatore appassionato di cinema

Se stai cercando di organizzare il tuo primo viaggio in chiave set-jetting, ecco alcune indicazioni utili per muoverti al meglio tra le location italiane più ambite.

Per le Dolomiti: la base migliore è Cortina d’Ampezzo o Ortisei, da cui si raggiungono facilmente le principali location. Prenota con anticipo, soprattutto in estate e in inverno, quando la richiesta è altissima.

la base migliore è Cortina d’Ampezzo o Ortisei, da cui si raggiungono facilmente le principali location. Prenota con anticipo, soprattutto in estate e in inverno, quando la richiesta è altissima. Per il Lago di Bracciano: è raggiungibile da Roma in treno dalla stazione di Roma Ostiense o in auto lungo la Via Claudia. Anguillara Sabazia e Trevignano Romano sono perfette per una gita di un giorno, mentre Bracciano merita almeno una notte per godersi il castello e il lungolago al tramonto.

è raggiungibile da Roma in treno dalla stazione di Roma Ostiense o in auto lungo la Via Claudia. Anguillara Sabazia e Trevignano Romano sono perfette per una gita di un giorno, mentre Bracciano merita almeno una notte per godersi il castello e il lungolago al tramonto. Periodo consigliato: primavera e autunno sono le stagioni ideali per entrambe le destinazioni — la luce è più cinematografica, le folle sono ridotte e i paesaggi offrono colori spettacolari.

primavera e autunno sono le stagioni ideali per entrambe le destinazioni — la luce è più cinematografica, le folle sono ridotte e i paesaggi offrono colori spettacolari. Documenta il tuo viaggio: parte del piacere del set-jetting è ricreare le inquadrature originali. Porta con te le screenshot delle scene chiave e confrontale con la realtà — spesso il risultato è sorprendente.

Conclusione: l’Italia ti aspetta, scena dopo scena

Il fenomeno del set-jetting ha cambiato il modo in cui guardiamo i film e le serie TV, trasformando ogni visione in un potenziale itinerario di viaggio. E l’Italia, con la sua bellezza plurale e inesauribile, è il Paese che più di ogni altro sa rispondere a questo desiderio di realtà cinematografica. Dalle vette innevate delle Dolomiti, dove la roccia e il cielo sembrano dipinti da un maestro del Rinascimento, alle acque scure e millenarie del Lago di Bracciano, dove la storia affonda le radici fino al Neolitico — ogni angolo di questo Paese è già un set, già una storia, già un’emozione pronta a essere vissuta.

Che tu sia un cinefilo incallito o semplicemente un viaggiatore curioso che ha visto qualcosa di bello sullo schermo e non ha saputo resistere al richiamo, il set-jetting in Italia ti offre qualcosa di prezioso: la possibilità di scoprire luoghi autentici attraverso lo sguardo di chi li ha scelti per raccontare storie universali. E quando arrivi, ti accorgi che la realtà è sempre, inevitabilmente, più bella di qualsiasi inquadratura. Pianifica il tuo itinerario, scegli la tua stagione, e lasciati guidare dallo schermo verso l’Italia che non sapevi di cercare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.