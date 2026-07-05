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White Pass & Yukon Route: il treno panoramico tra Alaska e Yukon che devi vivere almeno una volta

Immagina di salire a bordo di un treno storico mentre le ruote d’acciaio iniziano a girare lentamente, il vapore si alza nell’aria fresca del mattino e davanti a te si apre uno dei paesaggi più spettacolari del Nord America. Non siamo in una scena da film: siamo a Skagway, Alaska, e stai per vivere un’esperienza che pochi viaggiatori europei conoscono davvero, ma che chi ha avuto la fortuna di compiere non dimentica mai. Il White Pass & Yukon Route treno è molto più di una semplice escursione ferroviaria — è un viaggio nel tempo, nella storia e in una natura selvaggia e incontaminata che lascia senza fiato.

Nel 2026, questa leggendaria ferrovia a scartamento ridotto torna a offrire le sue escursioni stagionali, con le prenotazioni già aperte per chi vuole assicurarsi un posto tra le carrozze che collegano l’Alaska al Yukon canadese. Se stai cercando un’avventura lontana dai soliti itinerari europei, qualcosa che unisca storia, natura e meraviglia autentica, hai trovato la tua prossima destinazione.

La storia straordinaria di una ferrovia costruita tra le montagne

Per capire davvero il fascino del White Pass & Yukon Route treno, bisogna tornare indietro nel tempo fino alla fine dell’Ottocento, quando la corsa all’oro del Klondike trasformò il remoto porto di Skagway in una città brulicante di cercatori d’oro, avventurieri e commercianti provenienti da ogni angolo del mondo. In quel contesto di febbre e speranza, nacque l’idea di costruire una ferrovia capace di superare le asperità delle montagne costiere e aprire una via verso l’interno del Yukon.

La costruzione fu un’impresa titanica: operai che lavoravano in condizioni estreme, tra rocce granitiche, precipizi vertiginosi e temperature glaciali, riuscirono a completare la linea in poco più di due anni. Il risultato fu una ferrovia a scartamento ridotto che ancora oggi viene considerata una delle grandi opere ingegneristiche dell’era industriale nordamericana. Percorrere quei binari significa ripercorrere fisicamente la storia di migliaia di uomini e donne che sognarono un futuro d’oro tra queste montagne.

La ferrovia è riconosciuta come patrimonio storico e ingegneristico di straordinario valore, e il suo tracciato originale è rimasto sostanzialmente invariato nel corso dei decenni, preservando intatta l’atmosfera di un’epoca lontana ma ancora tangibile.

Il cuore dell’esperienza: la White Pass Summit Excursion

L’escursione principale proposta dalla compagnia ferroviaria è la White Pass Summit Excursion, un percorso di quaranta miglia andata e ritorno che si completa in circa due ore e mezza, due ore e tre quarti. In questo lasso di tempo, il treno sale progressivamente dal livello del mare fino alle quote più elevate del passo, regalando ai passeggeri una successione di panorami mozzafiato che cambiano con ogni curva, con ogni galleria, con ogni ponte sospeso nel vuoto.

Guardando dal finestrino, si susseguono pareti rocciose verticali, vallate profonde solcate da corsi d’acqua impetuosi, foreste di conifere che si diradano man mano che si sale di quota, e distese aperte dove la luce del Nord si diffonde in modo unico, quasi irreale. È il tipo di paesaggio che fa venire voglia di scattare fotografie ogni trenta secondi, pur sapendo che nessuna immagine potrà mai catturare davvero ciò che si prova a bordo.

Vale la pena fermarsi a considerare anche i dettagli architettonici del percorso: ponti in ferro battuto, tunnel scavati nella roccia viva, tornanti arditi che sembrano sfidare le leggi della fisica. Ogni elemento della tratta è una testimonianza concreta dell’ingegno umano applicato in condizioni ambientali proibitive.

Il fascino del vapore: la locomotiva No. 73

Tra le esperienze più emozionanti che il White Pass & Yukon Route treno offre nel 2026 c’è sicuramente la possibilità di viaggiare a bordo di un convoglio trainato da una locomotiva a vapore storica. Il gioiello della flotta è la locomotiva No. 73, un esemplare di tipo Mikado 2-8-2 a scartamento ridotto, del peso di sessantacinque tonnellate, costruita dalla celebre Baldwin Locomotive Works e consegnata alla ferrovia nel maggio del 1947.

Salire a bordo di un treno trainato da questa macchina significa entrare in contatto diretto con un’epoca in cui il vapore era sinonimo di progresso e modernità. Il suono del fischio, il ritmo cadenzato dei pistoni, il profumo del carbone che si mescola all’aria montana: sono sensazioni che nessun treno ad alta velocità potrà mai offrirti. Le prenotazioni per le escursioni a vapore del 2026 sono già aperte, e considerata la natura unica dell’esperienza, è consigliabile organizzarsi con anticipo.

Per chi desidera approfondire la storia tecnica di questa locomotiva e della ferrovia in generale, il sito ufficiale della White Pass & Yukon Route Railway offre informazioni dettagliate sulle escursioni disponibili, gli orari e le modalità di prenotazione.

Skagway: il punto di partenza perfetto per un’avventura nordamericana

Il viaggio in treno inizia e finisce a Skagway, una cittadina dell’Alaska sud-orientale che merita di essere esplorata ben oltre il tempo necessario per salire a bordo del convoglio. Skagway è una di quelle rarissime destinazioni dove il passato e il presente convivono in modo straordinariamente armonioso: le facciate in legno dipinto del centro storico, i musei dedicati alla corsa all’oro, le strade acciottolate che sembrano uscite da una fotografia d’epoca creano un’atmosfera unica nel suo genere.

La cittadina è raggiungibile principalmente via mare — è una tappa classica degli itinerari di crociera nell’Alaska Inside Passage — oppure via terra attraverso la Klondike Highway, che offre di per sé un’esperienza di guida indimenticabile attraverso paesaggi di straordinaria bellezza. Chi arriva con una nave da crociera ha spesso la fortuna di trovare l’escursione in treno già inclusa o facilmente prenotabile come attività a terra.

Se stai pianificando un viaggio in Alaska e Yukon, considera di dedicare almeno due o tre giorni a Skagway: il tempo di esplorare il centro storico, fare qualche escursione nei dintorni e naturalmente vivere l’esperienza ferroviaria con la calma che merita.

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Quando partire: la stagione giusta per il viaggio perfetto

La White Pass & Yukon Route Railway opera stagionalmente, con le escursioni concentrate nei mesi estivi. La stagione 2026 inizia indicativamente a metà maggio, in coincidenza con l’arrivo delle prime navi da crociera nel porto di Skagway, e si protrae fino all’inizio dell’autunno.

I mesi di giugno, luglio e agosto rappresentano il periodo ideale per chi vuole godere delle giornate lunghissime tipiche dell’Alaska, con il sole che tramonta tardi e illumina i paesaggi con una luce dorata e quasi magica. Le temperature sono miti, i sentieri sono percorribili e la natura è nel pieno del suo splendore estivo, con fiori selvatici che colorano i prati d’alta quota e fauna selvatica — aquile, orsi, alci — che si avvista con relativa facilità.

Settembre ha un fascino tutto suo: i colori dell’autunno cominciano a tingere le foreste di rosso e arancione, le folle si diradano e l’atmosfera diventa più raccolta e intima. Se ami la fotografia naturalistica o semplicemente preferisci viaggiare lontano dalla ressa, la fine della stagione potrebbe essere la scelta più azzeccata.

Consigli pratici per organizzare il tuo viaggio

Come raggiungere Skagway

Dall’Europa, il modo più pratico per raggiungere Skagway è volare fino a Seattle o Vancouver e da lì prendere un volo interno per Juneau, Whitehorse o Ketchikan, continuando poi via mare o via terra. In alternativa, molti viaggiatori scelgono di inserire Skagway all’interno di una crociera nell’Alaska Inside Passage, soluzione che semplifica notevolmente la logistica e permette di combinare più destinazioni in un unico itinerario.

Come prenotare il treno

Le prenotazioni per le escursioni del 2026 sono già disponibili sul sito ufficiale della ferrovia. È fortemente consigliabile prenotare con largo anticipo, specialmente per le date di punta di luglio e agosto e per le escursioni a vapore con la locomotiva No. 73, che tendono ad esaurirsi rapidamente. I posti sono limitati per natura — le carrozze storiche hanno una capienza ridotta — e la domanda è alta, soprattutto da parte dei passeggeri delle navi da crociera.

Cosa portare a bordo

Anche in piena estate, le temperature in quota possono essere fresche o decisamente fredde, specialmente durante le ore mattutine. Porta sempre con te un abbigliamento a strati: una giacca impermeabile è indispensabile, così come un cappello e guanti leggeri. Non dimenticare la macchina fotografica — o assicurati che il tuo smartphone abbia batteria sufficiente — perché le opportunità fotografiche lungo il percorso sono continue e straordinarie.

Quanto tempo dedicare all’esperienza

L’escursione al White Pass Summit dura circa due ore e mezza, ma considera di arrivare a Skagway con almeno un giorno di anticipo per ambientarti e visitare la città. Se hai più tempo a disposizione, esplora anche le escursioni più lunghe che la ferrovia propone verso il territorio canadese: ogni chilometro aggiunto è un nuovo capitolo di un paesaggio che non smette mai di sorprendere.

Un viaggio che lascia il segno

Ci sono destinazioni che si visitano e si dimenticano, e ci sono destinazioni che cambiano il modo in cui guardi il mondo. Il White Pass & Yukon Route treno appartiene decisamente alla seconda categoria. Non è semplicemente un giro in treno tra montagne belle: è un’immersione totale in una storia di coraggio umano, in una natura che non ha eguali e in un’esperienza sensoriale che coinvolge tutti i sensi, dalla vista al tatto, dall’olfatto all’udito.

Viaggiare a bordo della locomotiva No. 73, sentire il vapore che sibila e le ruote che mordono i binari mentre il paesaggio si apre in tutta la sua grandiosità, è qualcosa che nessun documentario o fotografia può restituire davvero. Lo si deve vivere di persona, con gli occhi spalancati e il cuore pronto a stupirsi.

Che tu sia un appassionato di ferrovie storiche, un amante della natura selvaggia, un fotografo in cerca di luce unica o semplicemente un viaggiatore curioso che vuole spingersi oltre i confini del consueto, la White Pass & Yukon Route Railway ha qualcosa di straordinario da offrirti. L’estate 2026 è il momento perfetto per scoprirlo: prenota in anticipo, preparati all’avventura e lasciati sorprendere da uno degli angoli più affascinanti e meno esplorati del continente nordamericano.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.