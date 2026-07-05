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Šolta e Poreč: due gemme adriatiche che aspettano solo di essere scoperte

Immagina di salpare da Spalato su un traghetto di prima mattina, con il sole che comincia a tingere di rosa le acque dell’Adriatico, e di approdare su un’isola dove il tempo sembra essersi fermato tra ulivi centenari, villaggi di pescatori e case in pietra calcarea. Oppure di attraversare l’Istria e ritrovarti davanti a una basilica che custodisce alcuni dei mosaici più straordinari dell’intera eredità tardoantica. Sono queste le emozioni che le isole dalmate e le città costiere della Croazia sanno regalare a chi ha il coraggio di andare oltre le mete più battute. Šolta e Poreč rappresentano due facce complementari di un Adriatico autentico, meno fotografato ma non per questo meno affascinante: anzi, forse proprio per questo motivo ancora più prezioso.

Šolta: l’isola dalmata che ha saputo restare sé stessa

Nel cuore della Dalmazia centrale, a sole nove miglia nautiche da Spalato, si trova un’isola che molti viaggiatori ancora ignorano, nonostante si trovi praticamente a portata di mano da una delle città più visitate di tutto il Mediterraneo orientale. Šolta si estende per circa 51,9 chilometri quadrati di territorio dove convivono ulivi, vigneti, spiagge di ciottoli e borghi che sembrano usciti da un romanzo di formazione. Appartiene alla regione amministrativa di Spalato e Dalmazia, si trova a ovest dell’isola di Brač, ed è collegata alla terraferma da ben sei linee di traghetto e una linea di aliscafo al giorno durante la stagione estiva: raggiungibile, quindi, ma non ancora travolta dal turismo di massa.

Ciò che rende Šolta davvero speciale è la capacità di aver preservato la propria autenticità nonostante la vicinanza a Spalato. Mentre molte delle isole dalmate più famose — Hvar, Brač, Korčula — hanno visto crescere esponenzialmente i flussi turistici negli ultimi anni, Šolta è rimasta fedele a sé stessa: un’isola di contadini e pescatori, di famiglie che raccolgono ancora le olive con le mani, di osterie dove il vino locale viene servito in brocche di terracotta senza troppe cerimonie.

I borghi di Šolta: Maslinica, Stomorska e Rogač

Percorrere Šolta significa fermarsi nei suoi piccoli villaggi di pescatori, ciascuno con una personalità distinta. Rogač è il porto principale, il punto di arrivo dei traghetti da Spalato, un luogo di passaggio ma anche di sosta piacevole, con la sua banchina animata e le barche ormeggiate in fila ordinata. Da qui ci si addentra nell’entroterra o si prosegue lungo la costa verso i borghi più caratteristici.

Maslinica, all’estremità occidentale dell’isola, è forse il più pittoresco: un piccolo porto naturale circondato da case bianche, un castello del Settecento trasformato in boutique hotel, e un silenzio che nelle ore centrali della giornata diventa quasi palpabile. Stomorska, sul versante orientale, offre invece un’atmosfera da villaggio di pescatori quasi intatta, con le barche colorate che dondolano nell’acqua cristallina e i gatti che sonnecchiano sulle scalinate in pietra. Vale la pena fermarsi in uno di questi borghi almeno una notte, per vivere il ritmo lento dell’isola lontano dall’affollamento delle mete più celebri.

Ulivi, vino e natura: l’anima produttiva di Šolta

L’interno dell’isola è un paesaggio che sorprende per la sua varietà: uliveti e vigneti si alternano a macchia mediterranea, boschi di pini e pascoli silenziosi. Šolta è da secoli rinomata per la qualità del suo olio d’oliva e del suo vino, due produzioni che rappresentano l’identità più profonda dell’isola. Le olive di Šolta — in particolare la varietà autoctona a bacca scura — danno un olio dal sapore intenso e fruttato, che i produttori locali curano con una dedizione quasi artigianale. Se ami i sapori autentici del Mediterraneo, una visita a un frantoio locale o a una cantina familiare è un’esperienza che ti rimarrà impressa.

L’isola è anche ricca di flora e fauna, e chi ama la natura troverà sentieri poco frequentati che attraversano l’entroterra, offrendo scorci panoramici sul mare e sulle isole vicine. Lungo il percorso non è raro imbattersi in resti di antichi edifici e strutture paleocristiane, testimonianze di una storia che affonda le radici nell’epoca romana e che sopravvive tra la vegetazione con discreta eleganza. Le numerose spiagge di ciottoli che costellano la costa sono ideali per chi cerca acque limpide senza la ressa delle spiagge più famose.

Poreč: dove i mosaici raccontano millenni di storia

Spostiamoci ora sull’altra sponda della storia croata, lasciando la Dalmazia e risalendo verso l’Istria, dove si trova Poreč — una città che sembra costruita appositamente per stupire il visitatore curioso. Affacciata sul Mar Adriatico, Poreč è una delle destinazioni più affascinanti dell’intera costa croata, e una delle ragioni principali di questo fascino risiede nel suo straordinario patrimonio tardoantico e medievale.

La Basilica Eufrasiana di Poreč è il cuore pulsante della città e uno dei complessi paleocristiani meglio conservati dell’intero bacino mediterraneo. Riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, la basilica custodisce mosaici absidali di straordinaria bellezza, realizzati con tessere dorate e colorate che ancora oggi brillano con un’intensità capace di togliere il fiato. Guardare quei mosaici significa entrare in dialogo diretto con l’arte bizantina del VI secolo, con le sue figure ieratiche e solenni, con l’oro che trasforma la luce in qualcosa di sacro e immateriale. Non è esagerato dire che Poreč rappresenta uno dei luoghi dove la storia si tocca con mano in modo più immediato e commovente.

Per approfondire il contesto storico e artistico di questa straordinaria eredità adriatica, puoi consultare le risorse della Society of Architectural Historians, che dedica ampio spazio al tema di Bisanzio sull’Adriatico, da Ravenna a Poreč, tracciando le connessioni culturali e artistiche che legano queste città in un racconto comune.

Poreč oltre la basilica: la città vecchia e i dintorni

Ma Poreč non è solo la Basilica Eufrasiana. La città vecchia, costruita su una piccola penisola che si protende nel mare, conserva un impianto urbanistico romano quasi intatto, con il Decumano e il Cardo che si incrociano come secoli fa. Passeggiare per queste strade lastricate significa sovrapporre mentalmente epoche diverse: l’architettura romana, le chiese medievali, i palazzi veneziani con i loro caratteristici balconi a trifora, le botteghe artigiane che oggi vendono lavanda istriana e tartufo locale.

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I dintorni di Poreč offrono paesaggi di grande varietà: vigneti e oliveti si stendono nell’entroterra istriano, mentre la costa alterna insenature rocciose a spiagge più ampie. La vicinanza all’Italia — Poreč si trova a un’ora circa di traghetto da alcune città dell’alto Adriatico — la rende una meta particolarmente accessibile per chi vuole combinare un weekend culturale con il piacere del mare. È una destinazione ideale per i viaggiatori che amano la storia ma non vogliono rinunciare al comfort di una città organizzata e ben collegata.

Isole dalmate e costa istriana: un Adriatico da esplorare lentamente

Šolta e Poreč rappresentano due modi diversi di vivere l’Adriatico croato, ma condividono una caratteristica fondamentale: quella capacità di sorprendere che appartiene alle destinazioni non ancora omologate dal turismo di massa. Le isole dalmate in generale offrono questa qualità rara — la sensazione di scoprire qualcosa di autentico, di non essere il millesimo visitatore a fotografare lo stesso scorcio, di poter costruire un’esperienza personale e non replicabile.

Šolta, in particolare, incarna perfettamente questa filosofia del viaggio lento e consapevole. Raggiungibile facilmente da Spalato, è però rimasta fuori dai circuiti del turismo organizzato, e questa è la sua fortuna. Chi la sceglie trova un’isola che non ha bisogno di esibirsi: basta camminare tra gli ulivi al tramonto, sedersi su una terrazza affacciata sul mare con un bicchiere di vino locale, o esplorare una caletta di ciottoli bianchi senza incontrare anima viva, per capire perché certi viaggiatori tornano qui anno dopo anno.

Per pianificare la visita a Šolta nel modo migliore, il sito ufficiale Visit Šolta offre informazioni aggiornate su trasporti, alloggi, eventi e itinerari, ed è il punto di partenza ideale per organizzare il proprio soggiorno sull’isola.

Quando andare e consigli pratici per organizzare il viaggio

Il periodo migliore per visitare sia Šolta che Poreč è la primavera avanzata — da maggio a giugno — e l’inizio dell’autunno, tra settembre e ottobre. In questi mesi il clima è mite e piacevole, il mare è già caldo a sufficienza per fare il bagno, le strutture ricettive sono aperte ma non al completo, e i prezzi sono generalmente più contenuti rispetto al picco estivo. Luglio e agosto rimangono i mesi più affollati e caldi, ideali per chi ama l’atmosfera vivace della stagione estiva ma meno adatti a chi cerca tranquillità e contatto con la natura incontaminata.

Per raggiungere Šolta, il modo più comodo è volare a Spalato — servita da numerosi voli diretti da tutta Europa — e poi prendere il traghetto o l’aliscafo per l’isola. Il viaggio in traghetto dura circa un’ora, mentre l’aliscafo impiega meno tempo. Per Poreč, invece, si può arrivare in aereo a Pola o a Trieste, oppure in traghetto dall’Italia attraverso i collegamenti stagionali che collegano le coste dell’alto Adriatico.

Un consiglio pratico che vale per entrambe le destinazioni: prenota l’alloggio con anticipo, soprattutto se viaggi in estate. Le strutture migliori — che si tratti di un appartamento in un villaggio di pescatori a Šolta o di un hotel nel centro storico di Poreč — si riempiono rapidamente, e la scelta anticipata ti permetterà di trovare sistemazioni più convenienti e meglio posizionate.

Un itinerario per scoprire il meglio di entrambe le destinazioni

Se hai a disposizione una settimana o dieci giorni, puoi costruire un itinerario che combini le due destinazioni in modo fluido. Inizia da Spalato, esplora la città per un giorno o due, poi prendi il traghetto per Šolta e trascorri tre o quattro notti sull’isola: abbastanza per camminare nell’entroterra, visitare i borghi, fare il bagno nelle calette e vivere il ritmo autentico dell’isola. Poi torna sulla terraferma, risali verso nord attraverso la Dalmazia e l’Istria, e concludi il viaggio a Poreč con almeno due giorni dedicati alla basilica, alla città vecchia e ai dintorni.

Questo tipo di itinerario ti permette di toccare due anime diverse della Croazia adriatica: quella insulare e rurale delle isole dalmate, con la sua lentezza e la sua autenticità produttiva, e quella urbana e storica della costa istriana, con il suo stratificarsi di culture e linguaggi artistici. Un contrasto che non stanca mai, anzi, arricchisce ogni tappa con nuove sfumature di significato.

Conclusione: l’Adriatico autentico ti aspetta

Šolta e Poreč sono due destinazioni che parlano a tipologie di viaggiatori diverse ma accomunate da un desiderio fondamentale: quello di andare oltre la superficie, di cercare un’esperienza che lasci qualcosa di duraturo. Šolta è perfetta per chi ama la natura, il silenzio, i sapori autentici e il contatto diretto con una cultura ancora legata alla terra e al mare. Poreč è ideale per chi non sa rinunciare alla storia dell’arte e vuole emozionarsi davanti a qualcosa di raro e prezioso, senza però rinunciare al comfort di una città organizzata.

In entrambi i casi, il periodo migliore per vivere queste destinazioni al meglio è la primavera o l’inizio dell’autunno, quando la luce adriatica è dorata e obliqua, i colori sono più intensi e la folla non ha ancora preso possesso degli spazi. Organizza il tuo viaggio con un po’ di anticipo, scegli un alloggio che ti permetta di immergerti davvero nel contesto locale, e lasciati guidare dalla curiosità. L’Adriatico autentico — quello delle isole dalmate meno conosciute, delle città che custodiscono millenni di storia nei loro mosaici e nelle loro pietre — è lì che ti aspetta, pronto a sorprenderti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.