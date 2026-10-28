Forbes ha messo Genova nel mirino, e non è un dettaglio trascurabile. La giornalista Catherine Sabino ha dedicato un articolo alla città ligure sulle pagine del magazine americano, indicandola come una delle mete italiane da raggiungere prima che l’overtourism ne cambi il carattere. Per chi ha Genova da visitare nella propria lista — o non ci aveva ancora pensato — è il momento giusto per farlo sul serio.

Perché Forbes guarda a Genova adesso

Non è la prima volta che la stampa internazionale si accorge di Genova, ma un’uscita su Forbes in ottobre 2026 ha un peso specifico diverso. Il magazine è letto da un pubblico globale con alta capacità di spesa e propensione al viaggio, e quando indica una destinazione, i flussi si muovono. Il punto centrale dell’articolo di Catherine Sabino è proprio questo: Genova è ancora una città autentica, visitabile senza la pressione che si sente a Venezia o Firenze nei mesi di punta, ma la finestra potrebbe non restare aperta a lungo.

I numeri confermano una tendenza già in atto: Genova registra oggi circa 1,9 milioni di visitatori all’anno, con una crescita dell’11% rispetto al 2019. Non è ancora la saturazione, ma è la curva che precede il punto di non ritorno. Forbes lo ha letto bene.

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Quello che rende Genova diversa dalle altre grandi città italiane

Genova non funziona come Roma o Firenze, dove il turismo si concentra su pochi monumenti iconici e tutto il resto resta in secondo piano. Qui la città è il monumento. I caruggi — i vicoli stretti del centro storico, uno dei più grandi d’Europa — non sono una scenografia ma uno spazio vissuto, dove negozi storici, botteghe artigiane e trattorie familiari coesistono con palazzi di straordinaria ricchezza architettonica.

I Palazzi dei Rolli, patrimonio UNESCO, sono forse l’elemento più sottovalutato della città. Si tratta di un sistema di dimore nobiliari — concentrate soprattutto lungo Via Garibaldi e Via Balbi — che nel XVI e XVII secolo venivano messe a disposizione degli ospiti di Stato della Repubblica di Genova. Affreschi, cortili, scalone monumentali: un patrimonio che in molte altre città sarebbe già diventato un circuito turistico sovraffollato. Qui si visita ancora con relativa calma.

Porto Antico e Waterfront di Levante: la città che guarda al futuro

Genova da visitare significa anche capire che la città non vive solo del suo passato. Il Porto Antico, riqualificato negli anni Novanta su progetto di Renzo Piano, è oggi uno spazio pubblico aperto sul mare, con l’Acquario — tra i più grandi d’Europa — e un’area pedonale che connette il centro storico al waterfront in modo fluido e accessibile.

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Il Waterfront di Levante è il capitolo più recente di questa trasformazione urbana. Un intervento di rigenerazione che ha restituito alla città una porzione di costa industriale, ridisegnandola come spazio per residenti e visitatori. Non è ancora compiuto in ogni sua parte, ma è già leggibile come progetto di lungo respiro. Vale la pena vederlo in questa fase intermedia, prima che diventi cartolina.

Quando andare e come muoversi

L’autunno è una delle stagioni più interessanti per visitare Genova. Le temperature restano miti, la luce è diversa rispetto all’estate, e la città funziona a ritmo normale — non accelerata dalla stagione turistica. Il centro storico si percorre a piedi, ma le salite verso i quartieri alti si affrontano meglio con le creuze — i caratteristici sentieri in pietra — o con i sistemi di trasporto verticale come ascensori e funicolari che collegano il centro ai quartieri collinari.

La cucina è un argomento a parte. Il pesto genovese, la focaccia, la farinata di ceci: sono prodotti con una tradizione precisa, legata al territorio, che si trovano ancora in versioni autentiche nei vicoli del centro. Non è necessario cercare lontano.

Che Forbes abbia scelto di puntare i riflettori su Genova proprio adesso dice qualcosa di preciso: la città ha raggiunto una maturità turistica sufficiente a essere godibile, senza aver ancora perso quella ruvidezza e quella autenticità che la rendono interessante. Per chi vuole visitarla senza trovarsi nel mezzo di un fenomeno già esploso, il momento è questo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.