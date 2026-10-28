C’è un posto nelle campagne di Tavira che porta un nome difficile da ignorare: Pego do Inferno, che in portoghese significa letteralmente Pozzo dell’Inferno o Piscina dell’Inferno. Non è una cascata spettacolare nel senso classico del termine — niente salti vertiginosi, niente rumore assordante di acque impetuose. Eppure, questo angolo nascosto dell’Algarve esercita una forza d’attrazione difficile da spiegare, fatta di silenzio, vegetazione fitta e un’acqua dal colore verde oliva che sembra custodire segreti antichi. La cascata del Pego do Inferno è il tipo di luogo che si trova quasi per caso, e che poi si fatica a dimenticare.

Un nome che racconta una storia, anche senza svelarla

Chiamare un posto Inferno non è mai casuale, specialmente in un territorio rurale dove la tradizione orale ha sempre avuto un peso specifico nella vita delle comunità. Intorno al Pego do Inferno esiste una leggenda locale — di quelle tramandate a voce, nei borghi vicini, con quella miscela di superstizione e rispetto che si riserva ai luoghi considerati fuori dall’ordinario. I dettagli precisi di questa storia rimangono sfumati, come spesso accade con il folklore più autentico: non è codificato in un testo, non è esposto su un cartello. Circola, piuttosto, tra chi abita queste campagne da generazioni.

Quel che è certo è che il nome ha contribuito a costruire l’aura del luogo. La cascata del Pego do Inferno non è una meta da cartolina patinata: è qualcosa di più ambiguo, più selvatico, e proprio per questo più interessante. Chi arriva aspettandosi un’attrazione turistica ordinata e segnalata troverà qualcosa di completamente diverso.

Dove si trova e come si inserisce nel paesaggio dell’Algarve

Il sito si trova nella parrocchia di Santo Estêvão, nel comune di Tavira, nella parte orientale dell’Algarve portoghese — una zona meno battuta rispetto alle spiagge della costa, dove il paesaggio cambia radicalmente e diventa entroterra. Il Pego do Inferno è una delle tre cascate formate dal torrente Asseca, un corso d’acqua modesto che scorre attraverso la campagna algarvia prima di raggiungere il mare.

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Il contesto paesaggistico è quello di un entroterra lussureggiante, nascosto tra frutteti di aranci e sentieri forestali. Le rive del torrente sono fitte di canneti e arbusti che si intrecciano formando una sorta di corridoio naturale, quasi un filtro tra il mondo esterno e la pozza. L’acqua che si raccoglie alla base della cascata ha quel caratteristico colore verde oliva che la rende visivamente ipnotica, quasi irreale rispetto al paesaggio circostante.

Come raggiungere il Pego do Inferno: un percorso che richiede impegno

Arrivare alla cascata del Pego do Inferno non è immediato, e questo è parte integrante dell’esperienza. Il terreno che conduce alla pozza è accidentato e in alcuni tratti scivoloso, soprattutto dopo le piogge. Non si tratta di un trekking tecnico, ma è necessario indossare scarpe adeguate — non sandali, non sneaker da città — e procedere con attenzione lungo il percorso.

L’isolamento del sito è uno dei suoi tratti distintivi: i visitatori sono pochi, l’atmosfera è raccolta, e ci si ritrova spesso soli davanti alla pozza. Chi cerca la folla e i servizi tipici delle attrazioni turistiche organizzate farà fatica ad apprezzarlo. Chi invece è disposto a camminare un po’ e ad accettare l’assenza di comodità troverà qualcosa di raro.

Indossare scarpe da trekking o comunque calzature con buona aderenza

o comunque calzature con buona aderenza Portare acqua a sufficienza, soprattutto nei mesi più caldi

Prestare attenzione al terreno scivoloso lungo le rive del torrente

Verificare le condizioni meteo: dopo piogge abbondanti il percorso può diventare più impegnativo

La pozza: dimensioni contenute, fascino intatto

La cascata in sé è piccola — le fonti la descrivono come modesta, quasi timida nel suo salto. Eppure la pozza che alimenta ha una profondità sufficiente per tuffarsi, e chi frequenta il posto in estate spesso approfitta della corda appesa a un albero per lanciarsi nell’acqua. È quel tipo di spot che circola tra i giovani locali e i viaggiatori più avventurosi, lontano dai circuiti ufficiali.

L’acqua verde oliva è il dettaglio che colpisce di più alla prima vista. Non è un difetto, non è un segnale di inquinamento: è semplicemente il colore che assume in quel contesto, tra la vegetazione che la sovrasta e la luce filtrata dagli alberi. In certi momenti della giornata, quando il sole batte in modo obliquo, la superficie della pozza diventa quasi metallica.

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Un luogo che si è ripreso da solo

Nel 2012 un incendio colpì l’area circostante, lasciando segni evidenti sul paesaggio. È uno di quei casi in cui la natura ha dimostrato una capacità di recupero notevole: entro il 2017 la vegetazione si era ricostituita in modo significativo, restituendo al sito la densità verde che lo caratterizza oggi. È un dettaglio che vale la pena conoscere, perché dice qualcosa sull’equilibrio fragile di questi ecosistemi mediterranei e sulla loro resilienza.

Per chi vuole approfondire la geografia e la storia naturale dell’Algarve orientale, la scheda Wikipedia dedicata al Pego do Inferno offre un punto di partenza utile per orientarsi.

Quando visitarlo e come integrarlo in un itinerario

Il momento migliore per raggiungere la cascata del Pego do Inferno dipende da cosa si cerca. In primavera il torrente è più ricco d’acqua e la vegetazione è al massimo della sua intensità cromatica: è probabilmente la stagione più fotogenica. In estate l’acqua si riduce, ma la pozza resta sufficientemente profonda per un bagno rinfrescante — e il caldo dell’entroterra algarviese rende quell’acqua verde particolarmente invitante. In autunno e inverno il sito è quasi deserto, con un’atmosfera ancora più raccolta e silenziosa.

Tavira, la città più vicina, è una delle mete più interessanti dell’Algarve orientale: architettura moresca, ponti sul Rio Gilão, chiese barocche e un ritmo di vita più lento rispetto alle destinazioni balneari della costa ovest. Una visita al Pego do Inferno si integra bene in un soggiorno di due o tre giorni in questa parte del Portogallo, magari combinando la cascata con una passeggiata nel centro storico di Tavira e una giornata sull’Ilha de Tavira, la lunga isola-barriera raggiungibile in traghetto.

Il Pego do Inferno non è per tutti, e questa è la sua qualità principale. Non promette comodità, non offre servizi, non garantisce un’esperienza facile. Offre invece qualcosa di più raro: la sensazione di aver trovato un posto che esiste ancora per sé stesso, con il suo nome strano, la sua leggenda sussurrata e quell’acqua verde che riflette il cielo tra i rami.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.