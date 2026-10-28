C’è un momento, durante la pianificazione di un viaggio in Giappone, in cui quasi tutti fanno la stessa scelta: Tokyo, poi Kyoto, forse Osaka. È un percorso comprensibile, rodato, pieno di bellezza. Ma è anche il motivo per cui Kanazawa resta fuori dagli itinerari di molti — e forse è proprio questo il suo vantaggio più grande. Affacciata sul Mar del Giappone nella prefettura di Ishikawa, Kanazawa Giappone è una città che non ha bisogno di gridare per farsi notare: parla sottovoce, attraverso giardini costruiti con pazienza secolare, vicoli dove le case da tè esistono ancora come luoghi vivi, e quartieri samurai che sembrano rimasti intatti non per caso, ma per scelta.

Perché Kanazawa viene ancora ignorata dai viaggiatori italiani

Il problema non è la destinazione: è la narrativa. Quando si parla di Giappone tradizionale, Kyoto occupa tutto lo spazio disponibile. I santuari di Fushimi Inari, i templi di Gion, i bambù di Arashiyama — sono immagini entrate nell’immaginario collettivo al punto da rendere invisibile tutto il resto. Eppure Kanazawa viene spesso chiamata “Piccola Kyoto”, e non è un soprannome di cortesia: è un riconoscimento della sua densità storica e culturale.

La differenza, però, è concreta. Kyoto accoglie ogni anno decine di milioni di visitatori, con code ai templi, prezzi in crescita e un’esperienza che — specie nelle stagioni di punta — può essere faticosa quanto affascinante. Kanazawa offre qualcosa di simile per profondità, ma in un formato più respirabile, con strade dove è ancora possibile camminare senza essere trascinati dalla corrente dei gruppi organizzati.

Una città costruita attorno alla cultura del clan Maeda

Per capire Kanazawa bisogna partire dalla sua storia. Per secoli la città è stata il cuore del clan Maeda, una delle famiglie feudali più potenti del Giappone dopo gli shogun Tokugawa. Questo dominio prolungato ha lasciato un’eredità architettonica e culturale straordinaria: i Maeda erano mecenati delle arti, e la città ha assorbito questa vocazione in modo permanente.

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Il risultato è visibile ancora oggi. Kanazawa ha conservato quartieri samurai e geisha in uno stato di autenticità raro per una città giapponese di queste dimensioni. Il distretto di Higashi Chaya — il principale quartiere delle case da tè — non è un museo a cielo aperto: alcune di queste strutture funzionano ancora come luoghi di intrattenimento tradizionale, dove la cerimonia del tè non è una performance per turisti ma una pratica radicata. Allo stesso modo, i quartieri samurai come Nagamachi conservano muri in fango, canali d’irrigazione e abitazioni che restituiscono un’idea precisa di come vivesse la classe guerriera nel periodo Edo.

Il giardino che vale da solo il viaggio

Se c’è un luogo a Kanazawa Giappone che concentra l’essenza estetica della città, è il suo grande giardino storico, considerato tra i più belli dell’intero Paese. Senza entrare nel dibattito sui ranking — che in Giappone prendono molto sul serio — basta osservare come sia costruito: laghetti collegati da ponti in pietra, pini modellati con corde per resistere al peso della neve invernale, padiglioni che cambiano significato a seconda della stagione.

Ed è proprio la stagionalità uno degli elementi più interessanti di Kanazawa. D’inverno la città si copre di neve, e i giardini diventano paesaggi quasi monocromatici, con le strutture di bambù che proteggono gli alberi più delicati — un’immagine che si trova raramente nelle guide generaliste. D’estate il verde è intenso, quasi opprimente nella sua perfezione. La primavera porta i ciliegi, come ovunque in Giappone, ma qui con meno ressa. L’autunno trasforma i colori in qualcosa che vale da solo il biglietto aereo.

Il mercato del pesce e la cucina locale

Kanazawa ha accesso diretto al Mar del Giappone, e questo si sente a tavola. La città è nota per la qualità del suo pescato, e il mercato storico del pesce è uno dei luoghi più vivaci e autentici della destinazione. Non è un mercato pensato per i turisti: è un posto dove i ristoratori locali vengono a fare la spesa, dove il sushi che si mangia a pranzo era in mare poche ore prima.

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Per chi viaggia anche con la bocca — e in Giappone è difficile non farlo — Kanazawa rappresenta un capitolo a sé rispetto alle grandi città. La cucina della prefettura di Ishikawa ha una propria identità, meno conosciuta all’estero ma apprezzata in tutto il Paese per la freschezza degli ingredienti e la cura nella preparazione.

Come inserire Kanazawa in un itinerario giapponese

La buona notizia per chi pianifica un viaggio è che Kanazawa non richiede una scelta radicale tra lei e Kyoto: si può visitare entrambe, e anzi la combinazione ha senso geografico e narrativo. La città è raggiungibile in treno dalla stazione di Tokyo in circa due ore e mezza con i collegamenti ad alta velocità, e può essere inserita come tappa intermedia tra la capitale e la regione del Kansai.

Due o tre giorni sono sufficienti per esplorare i quartieri principali senza correre. Un giorno per il giardino e il castello, uno per i distretti storici delle geisha e dei samurai, uno per il mercato del pesce e i templi. Chi ha più tempo può spingersi verso la penisola di Noto — nella stessa prefettura di Ishikawa — per un contatto ancora più diretto con il Giappone rurale.

Per approfondire la pianificazione del viaggio, il portale Watabi offre una guida dettagliata alla destinazione con informazioni pratiche aggiornate.

Kanazawa non è una destinazione per chi cerca il Giappone da cartolina — quello lo trovate già confezionato altrove. È una città per chi vuole capire cosa rimane di una cultura quando non viene messa in vetrina, quando continua semplicemente a esistere. Quella discrezione, in un Paese che sa essere spettacolare, è forse la cosa più rara che si possa trovare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.