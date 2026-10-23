Sabato 17 ottobre 2026, a Montréal, il nome di Costigliole d’Asti è risuonato tra i vincitori di Communities in Bloom 2026: il piccolo comune piemontese ha conquistato il primo posto nella categoria International Challenge (Small), battendo la concorrenza internazionale con un progetto di valorizzazione del verde urbano che ha convinto la giuria su tutti i fronti. Non è un riconoscimento di facciata: il programma valuta aspetti concreti e misurabili, e il risultato di Costigliole d’Asti racconta qualcosa di più di un borgo fiorito.

Cosa valuta Communities in Bloom e perché il risultato conta

Communities in Bloom è un programma internazionale che non premia semplicemente la bellezza dei fiori nelle aiuole. I criteri di valutazione coprono l’impatto estetico delle fioriture, la pianificazione ambientale, la biodiversità, la resilienza climatica e il coinvolgimento attivo dei cittadini. In altre parole, una giuria esterna analizza se la comunità ha costruito un sistema verde coerente, capace di reggere nel tempo e di coinvolgere le persone che ci vivono — non solo di impressionare durante la visita dei giudici.

Per un comune di piccole dimensioni come Costigliole d’Asti, gareggiare a livello internazionale nella categoria Small significa confrontarsi con realtà analoghe provenienti da tutto il mondo, ognuna con le proprie tradizioni di gestione del verde pubblico. Arrivare primi in questo contesto non è un risultato scontato, e la cerimonia di Montréal del 17 ottobre ha sancito ufficialmente il primato.

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Un comune piemontese con già un’esperienza europea alle spalle

Costigliole d’Asti non era alla sua prima esperienza in competizioni internazionali legate al verde urbano. Il comune aveva già partecipato a Entente Floral Europe, il riconoscimento europeo equivalente per ambito e criteri, ottenendo una medaglia d’argento. Quell’esperienza ha evidentemente costruito una base solida: competenze tecniche, pratiche di gestione consolidate e — probabilmente — una cultura civica orientata alla cura dello spazio pubblico.

Il salto dalla medaglia d’argento europea al primo posto internazionale a Montréal dice molto sulla traiettoria del comune. Non si tratta di un exploit isolato, ma di un percorso che ha radici nel tempo. Costigliole d’Asti si trova in Piemonte, una regione che unisce paesaggi collinari tra i più riconoscibili d’Italia — le Langhe e il Monferrato sono a pochi chilometri — a una tradizione agricola e viticola che modella anche il modo in cui le comunità si relazionano con il territorio.

Perché Costigliole d’Asti merita una visita (e non solo per i fiori)

Se stai cercando una destinazione piemontese fuori dai circuiti più battuti, Costigliole d’Asti offre più di quanto il nome suggerisca. Il borgo si trova nell’Astigiano, a breve distanza da Asti, ed è circondato da vigneti e colline che in autunno assumono tonalità calde e profonde. È un territorio che si visita bene in auto o in bicicletta, seguendo strade secondarie che attraversano frazioni e cantine.

Il riconoscimento di communities in bloom 2026 aggiunge ora un motivo in più per inserire il borgo in un itinerario piemontese: lo spazio pubblico è curato secondo criteri che vanno oltre l’estetica immediata, con attenzione alla biodiversità e alla sostenibilità ambientale. Passeggiare per un centro storico che ha vinto un premio internazionale per la qualità del verde è un’esperienza diversa rispetto alla visita standard — si nota la differenza nella scelta delle essenze, nella coerenza del progetto, nella cura dei dettagli.

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Per chi organizza un weekend nelle Langhe o nel Monferrato, Costigliole d’Asti può diventare una tappa naturale, magari abbinata a una visita alle cantine della zona o a una sosta ad Asti, distante pochi chilometri. L’autunno è la stagione giusta: la vendemmia è appena conclusa, i colori del paesaggio sono al massimo e i borghi sono meno affollati rispetto all’estate.

Il programma Communities in Bloom 2026 e la partecipazione italiana

La vittoria di Costigliole d’Asti nella categoria International Challenge (Small) di communities in bloom 2026 porta l’Italia sul gradino più alto del podio in una competizione che coinvolge comuni da più continenti. Il programma, con sede in Canada, ha costruito negli anni una rete di comunità che condividono pratiche di gestione del verde, scambiano esperienze e si misurano su standard comuni. Per approfondire i criteri e le edizioni del concorso, il riferimento ufficiale è il sito di Communities in Bloom.

La partecipazione italiana a questo tipo di competizioni — sia attraverso Entente Floral Europe sia attraverso Communities in Bloom — è seguita dall’associazione Comuni Fioriti, che coordina le candidature e supporta i comuni nel percorso di valutazione. Il primo posto di Costigliole d’Asti è anche un risultato per questa rete, che lavora per portare le migliori pratiche di gestione del verde urbano all’attenzione internazionale.

Quello che succede a Costigliole d’Asti non rimane confinato tra le colline astigiane: diventa un modello osservabile, replicabile, discusso in contesti internazionali. E per chi viaggia con occhio attento al territorio, è un ottimo motivo per andare a vedere di persona cosa ha convinto i giudici di Montréal.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.