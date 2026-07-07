Quando la pietra medievale si accende di luce: il videomapping al Castello di Lagopesole

Immagina di trovarti nel cuore della Basilicata, in una sera d’estate tiepida e silenziosa, con il profumo di lavanda selvatica che sale dalle colline e il cielo che si tinge di blu profondo sopra le torri di un castello medievale. Poi, all’improvviso, quelle antiche mura di pietra prendono vita: colori, immagini e suoni si fondono in un racconto luminoso che attraversa i secoli, riportando in vita l’imperatore più leggendario del Medioevo. Quello che stai immaginando non è una fantasia: è l’esperienza che il videomapping al Castello di Lagopesole offre al pubblico in questa estate 2026, trasformando uno dei monumenti più affascinanti del Sud Italia in un’opera d’arte immersiva a cielo aperto.

Il Castello di Lagopesole si trova ad Avigliano, in provincia di Potenza, in quella Basilicata profonda e silenziosa che ancora oggi sa sorprendere chi la visita con la sua bellezza austera e senza filtri. Il castello, storicamente legato alla figura di Federico II di Svevia, è da sempre uno dei simboli più potenti del patrimonio medievale lucano. E quest’estate, grazie a un progetto di straordinaria ambizione culturale, diventa anche uno dei luoghi più spettacolari dove vivere la magia della luce e della narrazione contemporanea.

Federico II – Stupor Mundi: l’esperienza immersiva che racconta un imperatore leggendario

Il cuore pulsante di tutto è l’esperienza immersiva intitolata Federico II – Stupor Mundi. Il titolo stesso è già un programma: Stupor Mundi, “meraviglia del mondo”, era l’epiteto con cui i contemporanei di Federico II definivano l’imperatore svevo, un sovrano di cultura straordinaria, poliglotta, appassionato di scienze, filosofia e falconeria, che aveva fatto della corte siciliana uno dei centri intellettuali più vivaci d’Europa. Lagopesole era uno dei suoi castelli prediletti, e le sue mura hanno custodito per secoli il silenzio di quella grandezza.

Oggi, il videomapping castello Lagopesole riporta quella grandezza alla luce — letteralmente. L’installazione combina videomapping, light art e narrazione sonora in un’esperienza che avvolge il visitatore su più livelli sensoriali. Le proiezioni trasformano le facciate e gli spazi interni del castello in superfici vive, capaci di raccontare storie attraverso immagini in movimento, colori che si espandono e si contraggono, voci e musiche che riempiono l’aria notturna. Non si tratta di un semplice spettacolo di luci: è un viaggio nel tempo, costruito con la tecnologia del presente per restituire la profondità del passato.

Il 30 giugno 2026 ha segnato una data importante per questo progetto: in quella giornata è stato presentato al pubblico il Cortile minore del castello, restaurato e riaperto dopo anni di lavori. Un momento simbolico e concreto allo stesso tempo, che ha segnato l’avvio ufficiale di questa nuova stagione di valorizzazione del monumento. Il cortile minore, con la sua architettura sobria e potente, diventa ora parte integrante dell’esperienza immersiva, uno spazio che la luce e il suono possono plasmare in modi sempre nuovi.

Fantastico Medioevo: il progetto triennale della Regione Basilicata

L’esperienza Federico II – Stupor Mundi non nasce dal nulla, ma si inserisce in una visione più ampia e strutturata. Il videomapping al Castello di Lagopesole è parte del progetto triennale Fantastico Medioevo, lanciato dalla Regione Basilicata nel 2025 con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio medievale lucano attraverso strumenti innovativi e coinvolgenti. Un progetto che guarda lontano, che non si accontenta di conservare il passato ma vuole renderlo accessibile, emozionante e rilevante per le generazioni di oggi.

La cornice istituzionale è solida e articolata. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Direzione Generale Musei, i Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, la Regione Basilicata e la Fondazione Matera-Basilicata 2019. Quest’ultima, nata dall’esperienza straordinaria di Matera Capitale Europea della Cultura, porta con sé una competenza consolidata nella progettazione culturale innovativa e nella capacità di coniugare identità territoriale e linguaggi contemporanei. La sua presenza in questo progetto è una garanzia di qualità e di visione.

A guidare il versante museale dell’iniziativa è Tommaso Serafini, Direttore dei Musei e Parchi Archeologici di Melfi, figura di riferimento per la valorizzazione del patrimonio culturale della Basilicata settentrionale. La sua direzione garantisce che l’installazione di videomapping non sia un evento isolato, ma si integri in una strategia più ampia di gestione e promozione del castello e del territorio circostante.

Il quadro formale di questa collaborazione è stato definito dalla deliberazione n. 37 del 10 marzo 2026, con cui il Governo Regionale ha approvato l’accordo per la valorizzazione del castello. Un atto amministrativo che testimonia la serietà dell’impegno istituzionale e la volontà di investire con continuità sul patrimonio culturale lucano.

Il Castello di Lagopesole: storia, pietra e paesaggio

Per capire perché il videomapping al Castello di Lagopesole abbia un impatto così potente, è necessario conoscere il luogo che ospita questa magia. Il Castello di Lagopesole sorge ad Avigliano, nel cuore dell’Appennino lucano, su un’altura che domina un paesaggio di colline ondulate, boschi e vallate silenziose. La sua posizione è già di per sé scenografica: visibile da lontano, il castello emerge dal profilo delle colline come una sentinella di pietra, severo e maestoso.

La sua storia è indissolubilmente legata a Federico II di Svevia, l’imperatore del Sacro Romano Impero che nel XIII secolo trasformò il castello in una delle sue residenze predilette nel Sud Italia. Federico II era un personaggio di straordinaria complessità: imperatore e intellettuale, guerriero e poeta, uomo di potere e di cultura, capace di dialogare con filosofi arabi ed ebrei in un’epoca di intolleranza religiosa. La sua presenza a Lagopesole non era casuale: il castello era un luogo di caccia, di riposo e di governo, un punto di controllo strategico su un territorio vasto e difficile.

Visitare il castello di giorno è già un’esperienza intensa. Le torri massicce, le mura che si ergono compatte contro il cielo, i cortili silenziosi dove l’eco dei passi si moltiplica: tutto parla di un’epoca lontana ma ancora palpabile. Viverlo di notte, illuminato dal videomapping, è qualcosa di completamente diverso — un’esperienza che aggiunge alla storia la dimensione dell’emozione pura, della meraviglia sensoriale, di quella sensazione rara di trovarsi nel posto giusto al momento giusto.

Immagine generata con AI

La Basilicata che non ti aspetti: un territorio da scoprire

Se stai cercando una destinazione capace di sorprenderti, la Basilicata è la risposta che probabilmente non ti aspettavi. Una regione spesso trascurata dai grandi flussi turistici, ma ricca di paesaggi spettacolari, borghi autentici, cucina straordinaria e un patrimonio culturale che pochi conoscono davvero. Il successo di Matera Capitale Europea della Cultura nel 2019 ha aperto gli occhi di molti viaggiatori su questa terra, ma c’è ancora tanto da scoprire al di là dei Sassi.

Avigliano e il suo territorio sono un esempio perfetto di questa Basilicata nascosta. Il borgo, con le sue strade strette e le case di pietra, ha il fascino discreto dei luoghi che non hanno bisogno di esibirsi per essere belli. Intorno al castello, il paesaggio dell’Appennino lucano si apre in panorami mozzafiato: boschi di querce e faggi, pascoli dove il vento disegna onde nell’erba alta, e in lontananza, nelle giornate limpide, si intravede persino il mare.

La cucina locale è un altro motivo per fermarsi. I piatti della tradizione lucana — i peperoni cruschi, la pasta fatta a mano, i formaggi di pecora, i salumi stagionati — raccontano una cultura contadina che ha saputo trasformare ingredienti semplici in sapori indimenticabili. Dopo una serata di videomapping sotto le stelle, una cena in un ristorante locale diventa il modo perfetto per completare l’esperienza.

Perché il videomapping è uno strumento di valorizzazione culturale straordinario

C’è una ragione precisa per cui il videomapping è diventato uno degli strumenti preferiti per la valorizzazione dei beni culturali in tutta Europa. A differenza di altri interventi, il videomapping non altera il monumento: le proiezioni si adattano alla superficie esistente, rispettano le forme architettoniche, dialogano con la pietra invece di coprirla. Il castello rimane se stesso, ma diventa anche qualcosa di più: un supporto narrativo, una tela viva su cui la storia può essere raccontata con un linguaggio nuovo.

Per siti come il Castello di Lagopesole, questa tecnologia ha un valore aggiunto particolare. Un castello medievale può essere difficile da “leggere” per un visitatore non specializzato: le stanze vuote, le torri prive di arredi, le mura che non parlano da sole. Il videomapping riempie questo vuoto narrativo con immagini, suoni e storie che rendono il monumento accessibile a tutti, dai bambini agli adulti, dagli appassionati di storia ai semplici curiosi. Crea quella connessione emotiva che trasforma una visita in un’esperienza memorabile.

Per approfondire il contesto culturale di queste iniziative e il ruolo della Fondazione Matera-Basilicata 2019 nella valorizzazione del patrimonio lucano, puoi consultare le risorse disponibili su Cinecittà News, che ha documentato il progetto con dettagli preziosi. Un ulteriore approfondimento sul contesto istituzionale è disponibile sul sito ufficiale della Regione Basilicata, dove è pubblicata la deliberazione che ha formalizzato l’accordo di valorizzazione.

Come organizzare la visita: consigli pratici per l’estate 2026

Se hai deciso che questa è l’estate giusta per scoprire la Basilicata e vivere il videomapping al Castello di Lagopesole, ecco qualche indicazione utile per organizzare al meglio il tuo viaggio. Avigliano si raggiunge comodamente in auto dall’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, con uscita a Potenza Sud, e dista circa 20 chilometri dal capoluogo lucano. Chi arriva in treno può scendere a Potenza e proseguire in auto o con i mezzi locali.

Vale la pena pianificare almeno due giorni in zona, per combinare la visita al castello con una passeggiata nel borgo di Avigliano, magari seguita da una sosta gastronomica. Il territorio circostante offre anche itinerari naturalistici di grande bellezza, tra cui i sentieri del Parco Regionale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane, a breve distanza.

Per chi ama i borghi, la Basilicata è una regione straordinariamente ricca: Venosa, città natale di Orazio e sede di un’abbazia normanna di rara bellezza; Melfi, con il suo castello normanno-svevo che ospita un importante museo nazionale; Acerenza, con la sua cattedrale romanica che domina un paesaggio quasi lunare. Ognuno di questi luoghi merita una visita, e insieme al videomapping di Lagopesole compongono un itinerario medievale di eccezionale profondità culturale.

Il progetto Fantastico Medioevo è pensato proprio per connettere questi luoghi in una narrazione coerente, offrendo al viaggiatore non solo singoli monumenti da spuntare su una lista, ma un’esperienza territoriale capace di restituire il senso di un’epoca e di una civiltà. La Basilicata medievale non è un museo a cielo aperto: è un mondo ancora vivo, che aspetta solo di essere raccontato — e il videomapping al Castello di Lagopesole è, in questa estate 2026, il modo più bello per cominciare ad ascoltarlo.

Che tu sia un appassionato di storia medievale, un amante della fotografia notturna, un viaggiatore in cerca di esperienze fuori dagli schemi o semplicemente qualcuno che vuole trascorrere una serata indimenticabile sotto le stelle del Sud Italia, il Castello di Lagopesole ha qualcosa di straordinario da offrirti. Prenota il tuo viaggio, scegli una sera d’estate, e lasciati sorprendere da quello che la pietra e la luce, insieme, sanno raccontare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.