Il ritorno del treno bianco azzurro di San Marino: un viaggio nel tempo, completamente gratuito

Immagina di salire su un treno storico, con la sua livrea bianca e azzurra che brilla sotto il sole di luglio, e di lasciarti trasportare lungo i binari di una delle ferrovie più affascinanti d’Italia. Non è un sogno, né una rievocazione folkloristica: è la realtà dell’estate 2026, quando il treno bianco azzurro di San Marino è tornato a percorrere i propri binari dopo ben 82 anni di silenzio. E la notizia che rende questa esperienza ancora più straordinaria? Le corse sono completamente gratuite. Un invito aperto a tutti, viaggiatori curiosi, appassionati di storia ferroviaria, famiglie in cerca di un’emozione fuori dall’ordinario.

Dal venerdì 10 luglio 2026, alle ore 10:00, da Piazzale della Stazione, la piccola ma iconica elettromotrice AB-03 ha ripreso a muoversi, portando con sé il peso della memoria e la leggerezza di una scoperta. Posti limitati — massimo 20 persone per turno — che rendono ogni corsa quasi un privilegio, un momento intimo con la storia.

Una storia lunga quasi un secolo: dalla nascita all’abbandono

Per capire il valore di questo ritorno, occorre fare un passo indietro nel tempo, fino al 1932, anno in cui la ferrovia Rimini-San Marino fu inaugurata. Un’impresa ingegneristica notevole per l’epoca: 32 chilometri di binari che collegavano la vivace costa adriatica riminese all’antico borgo arroccato sulla rocca del Monte Titano, percorsi in circa un’ora di viaggio. Non era solo un mezzo di trasporto: era un simbolo di modernità, un ponte tra il mare e la montagna, tra la Repubblica italiana e la più piccola e antica repubblica del mondo.

Ciò che rendeva il treno bianco azzurro di San Marino particolarmente innovativo per i suoi tempi era la tecnologia adottata: la trazione elettrica a corrente continua, una soluzione all’avanguardia che pochi sistemi ferroviari dell’epoca potevano vantare. Un dettaglio tecnico che, guardato con gli occhi di oggi, racconta quanto fosse ambizioso il progetto originario.

Il servizio continuò per dodici anni, fino al 1944, quando la Seconda Guerra Mondiale portò alla sua interruzione definitiva. I binari smisero di risuonare, le carrozze si fermarono, e per oltre otto decenni il treno bianco azzurro rimase un ricordo, una fotografia in bianco e nero nelle case dei riminesi e dei sammarinesi più anziani. Fino all’estate del 2026.

Il grande ritorno: cosa rende speciale questa riapertura

La riapertura del treno bianco azzurro San Marino non è solo una questione sentimentale, anche se il peso emotivo di questo evento è innegabile. Si tratta di un progetto concreto, realizzato con cura e attenzione al dettaglio. La sezione di binario riattivata misura circa 140 metri, portando il percorso operativo totale a 950 metri all’interno della Galleria Montale — un tratto suggestivo, avvolto dall’atmosfera unica di un tunnel storico che sembra custodire ogni singolo anno di attesa.

L’elettromotrice protagonista di questa rinascita è l’AB-03, un pezzo di storia su rotaie che torna a fare ciò per cui era stata costruita: trasportare persone, emozioni, sguardi meravigliati. Salire a bordo dell’AB-03 significa toccare con mano quasi un secolo di storia ferroviaria, respirare l’odore antico del metallo e del legno, ascoltare il suono caratteristico di un’epoca che sembrava perduta per sempre.

Le corse si svolgono dal venerdì e proseguono per tutta l’estate, fino a settembre 2026. L’accesso è gratuito, senza biglietto da acquistare, senza barriere economiche: chiunque può vivere questa esperienza, a patto di arrivare in tempo e di trovare posto tra i 20 fortunati per ogni turno di partenza. Una formula che trasforma ogni corsa in qualcosa di prezioso proprio perché contingentata, esclusiva nella sua semplicità.

Dentro la Galleria Montale: un’atmosfera fuori dal tempo

Il cuore pulsante di questa esperienza è la Galleria Montale, il tunnel storico in cui si svolge il percorso operativo del treno. Immagina di entrare in questo spazio, dove la luce cambia e l’aria si fa più fresca, dove il rumore del mondo esterno si attenua e rimane solo il suono dei binari sotto le ruote dell’AB-03. È un’atmosfera che difficilmente si trova altrove: né in un museo, né in una rievocazione teatrale, ma in qualcosa di vivo, pulsante, reale.

La Galleria Montale è parte integrante del patrimonio storico della ferrovia Rimini-San Marino, e ospitare le corse del treno bianco azzurro al suo interno significa restituire a questo spazio la sua funzione originaria, trasformandolo da luogo della memoria a luogo dell’esperienza. Un angolo nascosto di San Marino che merita di essere scoperto, fotografato, vissuto con calma e consapevolezza.

Come partecipare: tutto quello che devi sapere

Se stai pianificando una visita a San Marino questa estate, inserire una corsa sul treno bianco azzurro nel tuo itinerario è praticamente d’obbligo. Le corse gratuite partono da Piazzale della Stazione, con il primo appuntamento fissato alle ore 10:00. Il limite di 20 persone per slot rende consigliabile arrivare con anticipo, soprattutto nei fine settimana e nei giorni di maggiore affluenza turistica.

Immagine generata con AI

Le corse si svolgono dal venerdì fino a settembre 2026, offrendo una finestra temporale generosa per organizzare la propria visita. Vale la pena fermarsi a considerare che questa è un’opportunità irripetibile nella sua forma attuale: un evento che celebra un ritorno storico, carico di significato simbolico e culturale, reso accessibile a tutti grazie alla gratuità dell’esperienza.

Punto di partenza: Piazzale della Stazione, San Marino

Piazzale della Stazione, San Marino Prima corsa: venerdì 10 luglio 2026, ore 10:00

venerdì 10 luglio 2026, ore 10:00 Durata del servizio: fino a settembre 2026

fino a settembre 2026 Costo: completamente gratuito

completamente gratuito Capienza per turno: massimo 20 persone

massimo 20 persone Percorso: Galleria Montale, 950 metri totali di binario operativo

San Marino oltre il treno: una destinazione che sorprende

Il ritorno del treno bianco azzurro di San Marino è l’occasione perfetta per (ri)scoprire una destinazione che spesso viene sottovalutata o vissuta di fretta, come una tappa veloce durante una vacanza sulla Riviera Romagnola. In realtà, la Repubblica di San Marino merita molto più di qualche ora: è un territorio ricco di storia, panorami mozzafiato e un’identità culturale fortissima, costruita nel corso di secoli di indipendenza.

Il centro storico di San Marino, patrimonio UNESCO, si sviluppa lungo le pendici del Monte Titano con le sue tre torri — Guaita, Cesta e Montale — che dominano il paesaggio circostante in modo spettacolare. Passeggiare per le vie del borgo medievale, visitare i musei, affacciarsi sui belvedere che spaziano dall’Appennino all’Adriatico: ogni angolo racconta una storia lunga secoli.

Abbinare la visita al centro storico con una corsa sul treno bianco azzurro crea un itinerario che unisce passato e presente, cultura e nostalgia, paesaggio e memoria collettiva. Un programma ideale per chi viaggia in coppia, in famiglia, o anche da solo, con la voglia di vivere qualcosa di autentico e difficilmente replicabile altrove.

Perché questo evento è molto più di una semplice corsa in treno

Sarebbe riduttivo descrivere il ritorno del treno bianco azzurro San Marino come una semplice attrazione turistica estiva. Quello che è accaduto il 10 luglio 2026, alle ore 10:00 di un mattino di luglio, è qualcosa di più profondo: è la riattivazione di un legame tra due comunità, quella riminese e quella sammarinese, che per dodici anni — dal 1932 al 1944 — avevano condiviso quotidianamente lo spazio di quei 32 chilometri di binari.

È anche una dichiarazione di intenti: il patrimonio ferroviario storico non è destinato solo ai musei o ai libri di storia, ma può tornare a vivere, a muoversi, a emozionare. L’elettromotrice AB-03, con la sua tecnologia a corrente continua che era all’avanguardia quasi cent’anni fa, dimostra che la cura e la passione possono sconfiggere persino 82 anni di abbandono.

Per approfondire la storia e le informazioni ufficiali sulla ferrovia e sull’esperienza, puoi consultare il sito ufficiale del turismo sammarinese su Visit San Marino, oppure leggere i dettagli sull’evento su Si Viaggia, dove trovi tutte le informazioni aggiornate sulle corse gratuite dell’estate 2026.

Quando andare e come organizzare il viaggio

L’estate 2026 offre una finestra generosa per vivere questa esperienza: le corse del treno bianco azzurro di San Marino sono attive dal venerdì fino a settembre, il che significa che hai ancora diversi mesi per organizzarti. Il consiglio è di non rimandare troppo: eventi come questo, carichi di significato storico e con accesso limitato per numero di partecipanti, tendono ad attirare un pubblico crescente con il passare delle settimane.

San Marino è facilmente raggiungibile da Rimini in auto o con i servizi di trasporto pubblico disponibili dalla Riviera Romagnola, rendendola una destinazione perfetta anche per chi alloggia sulla costa e desidera una giornata diversa, lontana dalla spiaggia e immersa nella storia. Una volta arrivati, la mattina può essere dedicata alla corsa in treno e alla visita della Galleria Montale, mentre il pomeriggio si presta a esplorare il centro storico, i musei e i panorami che hanno reso San Marino una delle mete più affascinanti dell’Italia centrale.

Questa estate, il treno bianco azzurro di San Marino non trasporta soltanto passeggeri: trasporta storie, emozioni e la meraviglia di vedere qualcosa di antico tornare a vivere con tutta la sua grazia originaria. Salire a bordo dell’AB-03, anche per soli 950 metri di binario, significa fare parte di qualcosa di grande. Non perdere questa occasione: arriva per tempo, trova il tuo posto tra i venti fortunati del turno, e lasciati portare dove la storia incontra il presente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.