Christopher Nolan e i suoi luoghi di ripresa: un viaggio nel cinema attraverso il mondo

Immagina di camminare per le strade di una città e riconoscere all’improvviso un angolo, una piazza, un paesaggio che hai già visto — non nella vita reale, ma sullo schermo, in uno di quei film capaci di lasciarti senza fiato. È la magia che sanno regalare i christopher nolan luoghi di ripresa: destinazioni reali trasformate in scenografie dell’impossibile, dove la realtà si piega alla narrativa e i paesaggi diventano personaggi a tutti gli effetti. Christopher Nolan è uno dei registi più visionari del cinema contemporaneo, e la sua filmografia — undici film realizzati tra il 1998 e il 2026, con ben 113 location documentate distribuite in 14 paesi — è anche una straordinaria guida di viaggio per chi ama esplorare il mondo attraverso gli occhi del grande schermo.

Che tu sia un cinefilo appassionato, un viaggiatore curioso o semplicemente qualcuno alla ricerca di mete fuori dall’ordinario, seguire le orme di Nolan significa attraversare continenti, scoprire borghi dimenticati, perdersi in metropoli vibranti e fermarsi davanti a paesaggi che sembrano usciti da un sogno. Preparati: questo è un itinerario cinematografico che non assomiglia a nessun altro.

Da Londra a Los Angeles: le origini di un universo visivo

Il viaggio comincia dove è cominciato tutto: Londra. Following, il film d’esordio di Nolan del 1998, è stato girato interamente nel cuore della capitale britannica, con Covent Garden come sfondo principale. Girare per quei vicoli acciottolati, tra i mercati coperti e le facciate vittoriane, significa immergersi nell’estetica noir e claustrofobica che avrebbe poi caratterizzato tutta la poetica del regista. Covent Garden non è solo una delle zone più visitate di Londra — è un luogo dove il teatro, l’arte di strada e la storia si sovrappongono in modo quasi cinematografico, rendendolo perfetto per iniziare qualsiasi pellegrinaggio nolaniano.

Pochi anni dopo, con Memento (2000), Nolan si sposta in California. Le location includono Carson, Glendale, Burbank e Los Angeles: una geografia urbana periferica, fatta di motel anonimi, strade a scorrimento veloce e parcheggi deserti che riflettono alla perfezione la disorientante frammentazione mentale del protagonista. Se stai cercando qualcosa di diverso dalla Los Angeles dei divi e delle luci, seguire le location di Memento ti porterà a scoprire una città meno patinata, più autentica e per certi versi più affascinante.

I christopher nolan luoghi di ripresa tra Europa e America del Nord

Con la trilogia del Cavaliere Oscuro, l’universo visivo di Nolan si espande in modo spettacolare. Batman Begins (2005) è stato girato in luoghi apparentemente inconciliabili tra loro: Mentmore, nel Buckinghamshire inglese, con la sua maestosa residenza vittoriana che ha prestato le sue sale alla Wayne Manor; Chicago, con il suo skyline aggressivo e modernista che ha incarnato Gotham City meglio di qualsiasi set costruito a tavolino; l’Islanda, con i suoi paesaggi glaciali e lunari che hanno dato vita alla Liga delle Ombre; e East Tilbury, nell’Essex, che ha contribuito con le sue atmosfere industriali alla costruzione di un universo oscuro e credibile.

Vale la pena fermarsi sull’Islanda in particolare: questo paese è diventato negli anni una delle mete più ambite dai viaggiatori attratti dal cinema, e non è difficile capire perché. I ghiacciai, i geyser, le distese laviche nere e i cieli carichi di aurora boreale creano scenari di una bellezza aliena che nessun effetto speciale potrebbe replicare. Visitare l’Islanda dopo aver visto Batman Begins è un’esperienza che moltiplica il senso di meraviglia in entrambe le direzioni.

Chicago merita un discorso a parte: la città dei laghi, dei ponti levatoi e dell’architettura audace è stata per Nolan una Gotham ideale, e percorrere il Loop o il quartiere di The Loop guardando verso l’alto significa ritrovare le stesse geometrie verticali che fanno da sfondo alle avventure del Cavaliere Oscuro. È una città che si lascia esplorare a piedi, con una ricchezza architettonica e culturale che va ben oltre il suo ruolo cinematografico.

Inception e Interstellar: quando il mondo intero diventa set

Con Inception (2010), Nolan porta la sua macchina da presa in giro per il mondo in modo ancora più ambizioso. Parigi, Tokyo, Tangeri, le Alpi canadesi e gli studi di Londra si fondono in un patchwork geografico che rispecchia la struttura a strati del film stesso. La scena del caffè parigino che si piega su se stesso è diventata una delle immagini più iconiche del cinema del decennio, e passeggiare per i boulevard della capitale francese con quello spettacolo in testa trasforma qualsiasi passeggiata in un esercizio di percezione alterata.

Ti sorprenderà sapere che molte delle sequenze oniriche più spettacolari del film sono state girate in luoghi reali, con minimi interventi digitali. Nolan ha sempre privilegiato le riprese in ambienti autentici rispetto ai set artificiali, una scelta che conferisce ai suoi film una fisicità e una concretezza rare nel cinema contemporaneo — e che rende i suoi luoghi di ripresa particolarmente interessanti da visitare.

Con Interstellar (2014), il regista spinge ancora più in là questa filosofia. Le praterie dell’Alberta canadese hanno fatto da sfondo alla Terra morente, mentre le spiagge nere dell’Islanda sono tornate a recitare un ruolo cruciale, questa volta come pianeta alieno. Il messaggio implicito è chiaro: la Terra stessa, nella sua varietà straordinaria, è già un universo di mondi diversi. Per chi ama i viaggi che lasciano un segno, seguire le location di Interstellar equivale a un corso accelerato di geografia emotiva.

Dunkirk e Oppenheimer: storia e paesaggio come protagonisti

Con Dunkirk (2017), Nolan torna in Europa e lo fa in modo devastante. Le spiagge di Dunkerque, nel nord della Francia, sono state il teatro di una delle evacuazioni militari più drammatiche della Seconda Guerra Mondiale, e il film le restituisce con una potenza visiva e sonora senza precedenti. Visitare quelle spiagge oggi — ampie, ventose, percorse da una luce grigia e orizzontale che sembra venire da un altro tempo — significa sovrapporre la storia alla geografia in modo che difficilmente si dimentica.

Con Oppenheimer (2023), Nolan porta lo sguardo nel deserto del New Mexico, a Los Alamos e nei luoghi simbolo del Progetto Manhattan. Il paesaggio americano del Sud-Ovest — arido, sconfinato, attraversato da una luce quasi violenta — diventa lo specchio perfetto dell’ambiguità morale al cuore del film. Per i viaggiatori affascinati dalla storia del Novecento, questo è un itinerario di rara profondità.

Immagine generata con AI

Per approfondire la geografia completa della filmografia di Nolan, il sito Nolan Locations offre una mappatura dettagliata e aggiornata di tutti i luoghi di ripresa, film per film, con coordinate e descrizioni utili per chi vuole organizzare un vero e proprio tour cinematografico.

The Odyssey: la Sicilia, la Grecia e il Mediterraneo come palcoscenico

Il capitolo più recente — e forse il più affascinante per i viaggiatori italiani ed europei — riguarda The Odyssey, il film atteso nelle sale il 17 luglio 2026, con un budget stimato di 250 milioni di dollari e Matt Damon nel ruolo di Odisseo. Le riprese, iniziate nella primavera del 2025, hanno portato la troupe di Nolan in alcuni degli angoli più spettacolari del Mediterraneo: la Sicilia — con Favignana e le Isole Eolie — il Marocco, il Regno Unito e la Grecia.

Favignana è un’isola di rara bellezza, con le sue cave di tufo color miele, le acque cristalline e un’atmosfera sospesa tra il tempo antico e quello presente. Le Isole Eolie — Stromboli, Lipari, Vulcano, Panarea — sono un arcipelago vulcanico di straordinaria potenza visiva, dove la terra fuma, il mare cambia colore a ogni ora e i tramonti sembrano dipinti a mano. È facile capire perché Nolan abbia scelto questi luoghi per raccontare l’epopea di Omero: sono paesaggi che sembrano esistere fuori dal tempo, perfetti per una storia che ha tremila anni e non smette di essere contemporanea.

Se ami il Mediterraneo in tutte le sue sfumature, questo è il momento ideale per pianificare un viaggio in Sicilia e nelle Eolie: il film ha già acceso i riflettori su questi luoghi, ma la loro bellezza è tale da resistere a qualsiasi sovraesposizione. Per chi vuole approfondire le location specifiche del film e trovare suggerimenti su dove alloggiare in Grecia e in Italia durante un eventuale tour cinematografico, Brentwood Travel offre una guida dettagliata e aggiornata.

Come organizzare un viaggio sulle orme di Nolan

Scegli il tuo film preferito come punto di partenza

Il modo più efficace per costruire un itinerario nolaniano è partire dal film che ti ha colpito di più. Se ami i paesaggi urbani e la storia europea, Dunkirk e Following offrono un percorso tra Londra e la costa francese che si può percorrere comodamente in treno. Se preferisci il Mediterraneo, The Odyssey apre la porta a un viaggio straordinario tra Sicilia e Grecia. Se ti attira il grande Ovest americano, Oppenheimer e Interstellar suggeriscono destinazioni di rara intensità.

Combina cinema e cultura locale

I luoghi di ripresa di Nolan non sono mai scelti a caso: riflettono sempre una precisa intenzione narrativa e visiva, il che significa che sono quasi sempre luoghi di grande valore culturale, storico o naturalistico. Visitarli significa quindi fare un doppio viaggio: dentro il film e dentro la realtà. Prenditi il tempo di esplorare non solo il punto esatto dove è stata girata una scena, ma anche il contesto che lo circonda — il museo, il mercato, il sentiero, la tavola locale.

Pianifica con anticipo, soprattutto per le isole

Favignana e le Isole Eolie sono mete molto richieste nei mesi estivi, e la notorietà aggiuntiva portata da The Odyssey non farà che aumentare l’interesse. Se stai pianificando un viaggio in queste zone, prenota alloggi e traghetti con largo anticipo, preferibilmente in bassa stagione — tra maggio e giugno o a settembre — quando i prezzi sono più accessibili e i luoghi meno affollati conservano tutto il loro fascino autentico.

Un cinema che trasforma il mondo in destinazione

Ripercorrere i christopher nolan luoghi di ripresa è molto più di un esercizio di cinefilia: è un modo diverso di guardare il mondo, di trovare la straordinarietà in luoghi che magari si conoscevano già, o di scoprire angoli del pianeta che non si sarebbero mai considerati. Nolan ha costruito la sua carriera sulla convinzione che la realtà, nella sua fisicità concreta, sia sempre più interessante di qualsiasi finzione digitale — e i suoi film lo dimostrano ogni volta, con quella capacità unica di trasformare una spiaggia del nord della Francia, un ghiacciaio islandese o un’isola siciliana in qualcosa di eterno.

Che tu parta alla volta di Londra, dell’Islanda, della Sicilia o del deserto del New Mexico, porta con te la curiosità di chi sa che ogni luogo ha una storia da raccontare — e che a volte, quella storia è già stata raccontata nel buio di una sala cinematografica. Il viaggio più bello è quello che comincia prima ancora di partire, nell’immaginazione accesa da un film che non si riesce a dimenticare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.