Dove andare a Pasqua 2020

Di Valentina Rorato venerdì 21 febbraio 2020

Qualche consiglio per organizzare delle bellissime vacanze di Pasqua 2020, sfruttando la bellissima stagione primaverile.

Le vacanze di Pasqua 2020 delle fantastiche vacanze di primavera perché si festeggia il 12 aprile 2020. È una Pasqua detta media e le scuole saranno chiuse da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020 permettendo alle famiglie di avere un periodo più lungo di vacanza. La Pasqua ebraica, invece sarà celebrata tra il 9 – 10 aprile.

È un periodo molto bello, di solito caratterizzato da un clima abbastanza mite e da grandi fioriture. Potrebbe essere dunque l’occasione per visitare dei bellissimi giardini, come quelli che si trovano sul Lago Maggiore, o i favolosi Giardini di Sissi, in Trentino Alto Adige, che riapriranno proprio in primavera.

In Italia, se non la conosci, quest’anno la tappa obbligatoria è Parma, città della cultura 2020. E ovviamente non perdere l’occasione per visitare le Terre di Matilde di Canossa, con tutti i suoi castelli, e soprattutto i suoi prodotti di gastronomia locale, dal Parmigiano Reggiano, all’aceto balsamico fino al prosciutto crudo.

Ovviamente, Pasqua è anche un ottimo periodo per visitare una città d’arte da Roma a Parigi, da Siviglia a Barcellona, o per fare un giro al mare, sfruttando le temperature miti della Liguria così come quelle un po’ più calde della Costiera Amalfitana o di Taormina. Se sei un’amante dei mercatini, non perderti in Germania e in Austria quelli di Pasqua. I più famosi? Innsbruck, che tra l’altro è meravigliosa.