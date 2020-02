Nuovo Coronavirus cinese: consigli per i viaggiatori

domenica 16 febbraio 2020

Spaventati dal nuovo Coronavirus cinese? State tranquilli e seguite i consigli della Farnesina e del Ministero della Salute.

La diffusione del nuovo Coronavirus sta creando grossi disagi ai turisti, a chi viaggia per lavoro e in generale sta paralizzando gli spostamenti. Ci sono dunque alcune cose che devi sapere prima di prenotare un volo o organizzare un viaggio.

Prima di tutto, Viaggiare Sicuri consiglia di posticipare i viaggi non necessari in Cina e di evitare tutti i viaggi nella provincia dell’Hubei. Sulle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, e per Taiwan, vanno invece consultate le relative schede Paese, anche queste in costante aggiornamento.

Consigli del Ministero della Salute per i viaggiatori



vaccinarsi contro l’influenza almeno due settimane prima della partenza, in modo da rendere più semplice la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra coronavirus e influenza, evitare la coesistenza dei due virus in uno stesso organismo e ridurre l'accesso al pronto soccorso per le complicanze da influenza

posticipare i viaggi non strettamente necessari nelle aree colpite della Cina. Il governo italiano ha bloccato dal 30 gennaio tutti i voli

evitare il contatto diretto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

lavarsi spesso le mani, soprattutto dopo il contatto diretto con persone malate

evitare di visitare mercati ittici o di animali vivi

evitare il contatto diretto con animali da allevamento o selvatici vivi o morti

rispettare l’igiene respiratoria se si hanno sintomi di infezione respiratoria acuta: evitare contatti ravvicinati, coprire starnuti e colpi di tosse con un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossare una maschera chirurgica e lavarsi le mani.



Al ritorno



Al ritorno, se non si è cittadini che vivono in Italia, per qualsiasi necessità contattare l’Ambasciata o il Consolato del proprio Paese

se nelle due settimane successive al ritorno da aree a rischio si dovessero presentare sintomi respiratori (febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) a scopo precauzionale contattare gratuitamente il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute

per gli studenti di qualsiasi nazionalità al rientro nelle scuole italiane dalle città colpite della Cina vien attivato il monitoraggio attivo e quotidiano dei sintomi e in tutti casi viene proposta e favorita l'adozione della permanenza volontaria, fiduciaria, a domicilio, fino al completamento del periodo di 14 giorni. Vedi circolare dell'8 febbraio 2020.



Misure di sicurezza in Italia

Le autorità italiane hanno disposto la sospensione del traffico aereo con la Repubblica Popolare Cinese, incluse le Regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao. In alcuni aeroporti, da Roma a Milano, sono partiti i controlli della temperatura corporea per i passeggeri in arrivo, come disposto dal ministero della Sanità.

È stato predisposto un monitoraggio attivo da parte del personale degli USMAF-SASN di tutti i passeggeri a bordo dei voli diretti da Cina e Hong Kong. E il traffico aereo dalla Cina è stato spostato sui due scali di Roma e Milano. Tale monitoraggio ha previsto la raccolta delle informazioni rilevanti dei passeggeri e dell’equipaggio, al fine di garantire la tracciabilità sul territorio nazionale nelle due settimane successive all’arrivo, la misurazione della temperatura corporea con termometri a infrarossi direttamente sull’aeromobile, la distribuzione delle raccomandazioni e consigli comportamentali.

Procedure di emergenza

Nel caso in cui sia presente un caso sospetto di nuovo coronavirus (in base ai sintomi clinici e alle informazioni epidemiologiche), a bordo di un volo di qualsiasi provenienza, viene immediatamente adottata una procedura di emergenza che prevede il trasferimento del paziente in isolamento presso una struttura ospedaliera designata e la tracciatura dei contatti stretti.

Sono stati implementati gli staff di medici e operatori sanitari per il controlli negli aeroporti e implementato il numero di pubblica utilità 1500

Sono state diramate a istituzioni, enti e organizzazioni professionali interessati, circolari contenenti indicazioni operative

Negli aeroporti è stato diffuso materiale informativo per i viaggiatori internazionali, in italiano, inglese e cinese.