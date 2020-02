Dove andare a San Valentino 2020

Di Valentina Rorato martedì 11 febbraio 2020

Le destinazioni per San Valentino sono numerose non hai che da scegliere e talvolta è questo è l’occasione anche per regalare una vacanza da fare più avanti.

Febbraio è il mese giusto per fare una bella vacanza in un posto caldo, ma anche per visitare una città d’arte, soprattutto perché puoi sfruttare la romantica occasione di San Valentino. Dove andare?

Se desideri un posto caldo, punta sicuramente al Messico e alla Baja California, magari per avvistare le balene. Tra le destinazioni del Messico dove andare al mare a febbraio non può mancare Cancún, con le sue lunghe spiagge, i divertimenti e i resort.

Ottima destinazione anche il Brasile, soprattutto se vuoi divertirti con il Carnevale. Febbraio è il mese giusto per chi vuole fare vita da spiaggia e assistere alle colorate parate in costume al Sambodromo. In tema di Carnevale e Musica, un’altra destinazione favolosa è New Orleans, negli Stati Uniti.

Se invece vuoi rimanere in Italia: un bel giro in Costiera fa sempre bene allo spirito. Roma offrirà diverse iniziative dedicate a San Valentino e i più romantici potrebbero recarsi a Verona, per ammirare il balconcino di Romeo e Giulietta. E non dimenticare le terme, che possono regalare momenti di grande intimità.

