Carnevale 2020 in Italia: le date e i calendari delle manifestazioni più belle

Di Valentina Rorato giovedì 16 gennaio 2020

Quali sono le date delle manifestazioni di Carnevale più belle d’Italia? Ecco tutti gli eventi imperdibili.

Febbraio è il mese di Carnevale ed è anche l’occasione per organizzare delle belle vacanze, magari in occasione dei bambini, che possono prendere qualche pausa da scuola. Quali sono le date del Carnevale 2020?



9 febbraio 2020 – inizio del carnevale



20 febbraio 2020 - Giovedì Grasso



22 febbraio 2020 – Sabato Grasso



26 febbraio 2020 – Mercoledì delle Ceneri

Carnevale in Italia: le date dei più belli

Venezia: 8,9 febbraio si svolge la Festa Veneziana sull'acqua, 15 e 16 Mestre Carnival Street Show e domenica il Volo dell’Angelo da piazza San Marco, il 20, il 21 e il 22 febbraio si terrà il Official Carnival Dinner&Ball 2020 in Love alla Ca’ Vendramin Calergi, il 23 Il Volo dell’aquila, per chiudersi la manifestazione il 25 febbraio.

Viareggio: Sabato 1 febbraio appuntamento con il 1° corso mascherato, domenica 9 febbraio,

2° corso mascherato, Sabato 15 febbraio, 3° corso mascherato, giovedì 20 febbraio, 4° corso mascherato, domenica 23 febbraio 5° corso mascherato e martedì 25 febbraio ultimo corso mascherato e proclamazione dei vincitori.

Ivrea: il 6 gennaio c’è stata la marcia di apertura del Carnevale 2020, appuntamento il 9 febbraio con Prise du Drapeau in piazza di Città, Antica cerimonia militare della consegna della bandiera all’Alfiere dello Stato Maggiore all’inizio di ogni campagna, parata dello Stato Maggiore e dei Pifferi e Tamburi. Il Giovedì la cittadinanza viene invitata a calzare il Berretto Frigio nei giorni di Battaglia delle Arance. Il Corteo Storico sfila per la città e i bambini fanno festa in piazza Ottinetti. È anche il giorno della fagiolata Cuj d’via Palma. Venerdì Grasso: cena itinerante organizzata dai Citoyens de la Ville d’Ivrée. Sabato Grasso: viene infatti presentata alla cittadinanza la Vezzosa Mugnaia e insieme a lei, la Scorta d’Onore della Mugnaia. Questo è uno dei momenti più emozionanti del Carnevale, avviene dalla loggia del Palazzo Municipale. Subito dopo prende il via la marcia del Corteo Storico con la Mugnaia a cui partecipano anche le squadre di aranceri in Lungo Dora e nelle piazze cittadine si tengono le feste degli aranceri. La domenica mattina gli eporediesi si recano a prendere i fagioli nelle diverse Fagiolate benefiche della città: Castellazzo (piazza Maretta), San Lorenzo (Ex Polveriera), via Dora Baltea e San Bernardo (piazza della Chiesa). La Mugnaia e il Generale fanno visita a quella del Castellazzo. Nel pomeriggio prende il via la celebre Battaglia delle Arance, con l’inquadramento dei carri da getto. Subito dopo parte la marcia del Corteo Storico. La sera è il momento dello spettacolo pirotecnico a cui segue il gran ballo presso il Teatro Giacosa, in onore della Vezzosa Mugnaia. Il Martedì di Carnevale è l’ultimo giorno di Battaglia. Dopo l’inquadramento e l’ultima marcia del Corteo Storico, avviene la premiazione delle Squadre degli aranceri e dei carri da getto in piazza di Città.

Cento: le date ufficiali delle sfilate del Carnevale di Cento sono domenica 9 febbraio, 16 febbraio, 23 febbraio, 1 marzo e 8 marzo.

Putignano: le dati ufficiali sono 9, 16, 23, 25 e 29 febbraio. È il più lungo, e tra i più antichi d’Europa, e quest’anno mette in scena la sua 626a edizione avente per tema “La Terra vista dal Carnevale”.