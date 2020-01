Ponti 2020, un mese di vacanza con 8 giorni di ferie

Di Valentina Rorato giovedì 9 gennaio 2020

Come organizzare i giorni di ferie durante il 2020, facendo attenzione ai ponti e alle festività?

I ponti 2020 cadono in modo strategico e lo ha già dimostrato l’Epifania, appena passata, che si è piazzata di lunedì. Se stai valutando quando e come prendere le ferie, sappi che con soli 8 giorni potrai fare un intero mese di vacanza.

La prossima festività è il Carnevale, che comincia il 20 febbraio, giovedì grasso. E' un'ottima occasione per organizzare una mini vacanza in Italia alla scoperta di antiche tradizioni, ma è anche il periodo migliore per programmare una settimana bianca con tutta la famiglia.

Pasqua si festeggia il 12 aprile. Non contare sul 25 aprile, giorno della Liberazione, che, purtroppo, cade di sabato, mentre potrebbe essere interessante la festa della Repubblica che si festeggia il 2 giugno che è un martedì. Stagione ideale per programmare un bel ponte (da venerdì pomeriggio a martedì) al mare.

Meno fortunate sono le feste del 15 agosto e del primo novembre che cadono, rispettivamente, di sabato e di domenica. Ci si può però rifare con l'8 dicembre che è un martedì e che consente di fare un altro lungo ponte prima delle vacanze di Natale.

Torniamo di nuovo alla fine dell’anno: Natale 2020 cade di venerdì, proprio san Silvestro: allungando il fine settimana consente di organizzare una mini vacanza per passare (o recuperare) un po’ di tempo in famiglia.