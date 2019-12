Eventi a Milano per Capodanno 2020

Di Valentina Rorato martedì 24 dicembre 2019

Milano Capodanno For Future è la festa di piazza che guarda al futuro e al rispetto dell’ambiente, senza dimenticare il divertimento.

Grande festa a Milano per il Capodanno 2020 che celebra l’arrivo dell’anno nuovo con Milano Capodanno For Future dedicato al tema dell'ecosostenibilità. L’evento prende il via alle 20 in piazza del Duomo. Sul palco per prima M¥SS KETA, seguita dai Coma Cose per chiudere con Lo Stato Sociale, la band bolognese che ha vinto due anni fa San Remo. Ci saranno poi gli interventi di noti attivisti ambientalisti, tra cui Federica Gasbarro, unica italiana scelta dalle Nazioni Unite per rappresentare la sua generazione al vertice sul clima dell'Onu e all'Assemblea generale. Radio ufficiale dell’evento sarà Rai Radio2 e la conduzione sarà affidata a Filippo Solibello, che avrà il compito di presentare ama di veicolare un nuovo messaggio.

Questo Capodanno è il primo a essere dedicato all’ambiente. Ci sarà dunque un allestimento sostenibile, proprio come per l’Albero di Natale in piazza del Duomo: verranno utilizzate lampade a basso consumo e muletti elettrici per il carico e scarico nella fase di cantiere, mentre la fornitura di energia da fonti rinnovabili sarà certificata.

A questo si aggiunge un altro oggetto caro al Sindaco di Milano: tutto il personale in servizio utilizzerà borracce per evitare le bottigliette di plastica. L’invito per la serata, ovviamente, è quello di raggiunger piazza Duomo utilizzando i mezzi pubblici.

Per partecipare attivamente a questa festa ricordati i social network condivida video su instagram con gli hashtag #CapodannoForFuture e #MilanoForFuture.