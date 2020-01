Come fare il passaporto

Di Valentina Rorato venerdì 27 dicembre 2019

Come si chiedere il rilascio del passaporto, dove e soprattutto quanto costa questo documento?

Il passaporto è il documento più importante a disposizione dei cittadini. Dura 10 anni e alla scadenza della validità, riportata all'interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l'emissione di un nuovo passaporto. Viene rilasciato da tutte le questure in Italia ed all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

In caso di minori la procedura prevede che vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età, mentre l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.

Per richiedere il passaporto bisogna compilare la richiesta, avere un documento di riconoscimento valido, 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto, e poi bisogna avere la ricevuta del pagamento a mezzo c/c di € 42.50 per il passaporto ordinario. Il versamento va effettuato esclusivamente presso gli uffici postali di Posteitaliane mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro, in distribuzione presso gli uffici postali di Posteitaliane.

Il costo totale è di 116€ perché bisogna aggiungere 73,50 euro del bollo passaporto. Salvo ritardi eccezionali, i tempi per il rilascio del passaporto sono stimabili in 10 giorni.

Se si ha già un passaporto e se ne richiede uno nuovo a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione deve essere consegnato il vecchio documento. In caso di richiesta di nuovo passaporto per smarrimento o furto deve essere presentata la relativa denuncia.