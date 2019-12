Gli alberi di Natale 2019 più belli del mondo

Di Valentina Rorato lunedì 16 dicembre 2019

Tantissimi meravigliosi alberi di Natale hanno addobbato a festa le città più belle del mondo, ma anche negozi, alberghi e strade importanti.

Le festività natalizie sono arrivate e le città sono vestite a festa, così i come i grandi hotel di lusso e le vetrine dei negozi. Ci sono gli alberi di Natale davvero meravigliosi, da quello della Regina Elisabetta a quello della Casa Bianca, da Milano a Roma, da Londra a Zurigo. Ma quali sono i più belli del Natale 2020? Abbiamo raccolto per voi qualche immagine fantastica.

Lo storico New York Palace è un posto magico. Quest'anno, l'hotel ha un albero di Natale scintillante situato nel suo cortile anteriore, completo di decorazioni rosse e dorate e una stella d'oro in cima. I momenti salienti della stagione al Palace includono un incontro e una lettura della storia con Babbo Natale, che si svolge ogni sabato e domenica di dicembre, insieme a cocktail speciali per la stagione, come una cioccolata calda alla menta messicana.

L' InterContinental Dublin ospita uno speciale tè festivo insieme a un programma " Tre giorni di Natale ", che include un pasto della vigilia di Natale, un pranzo del giorno di Natale e infine un brunch di Santo Stefano che si terrà il 26 dicembre .

Il leggendario grande magazzino Saks, sulla quinta, ha collaborato con la Disney per realizzare un albero a tema Frozen 2 . Le sei finestre danno vita alle scene del film, con Elsa e Anna nei momenti fondamentali del film. Inoltre, Saks ospita un'esperienza Frozen 2 durante le festività natalizie.

Gurney's Montauk Resort & Seawater Spa a Montauk, New York, celebra le vacanze con sette igloo a tema multisensoriale traboccanti di decorazioni festive. Santa's Workshop, Log Cabin e Après Ski sono solo alcuni dei temi stagionali degli igloo che gli ospiti possono apprezzare. Tutto il ricavato della vendita dei biglietti igloo sarà devoluto alla Fondazione Make-a-Wish.

Il ristorante più degno di Instagram di Londra, Dalloway Terrace a The Bloomsbury , ha collaborato con la località turistica alpina svizzera Gstaad per le decorazioni. Fogliame spolverato di neve, festosa ghirlanda di pini e, naturalmente, coperte di lana ovunque in modo che gli ospiti possano sfidare il freddo. L'esperienza di ispirazione svizzera non finisce qui: c'è anche un'offerta di tè pomeridiano, che include una crostata del Mont Blanc e una crema al cioccolato bianco Edel Weiss.