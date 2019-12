The Whale, apre in Norvegia l’edificio a forma di balena da cui osservare i cetacei

Di Valentina Rorato venerdì 13 dicembre 2019

Completamente mimetizzato con l’ambiente, nel 2022 aprirà The Whale, l’edificio che ricorda una coda di balena in pietra da cui osservare il mare e i cetacei.

Davvero molto suggestivo The Whale, l’edificio a forma di balena che sbuca dall'acqua del circolo polare artico. È stato progettato dallo studio d'architettura Mandrup e si tratta di una struttura per avvistare cetacei.

Il nuovo punto di osservazione non si poteva che chiamare The Whale: si fonderà con la costa della città di Andenes, sulla punta dell'isola di Andoya, uno dei posti migliori al mondo dove osservare le balene. Ma la posizione è magica per tanti motivi: la vista sull’oceano è incredibile, così come quella sulle montagne. Da qui potrai osservare il sole di mezzanotte, l’aurora borreale, come mai prima d’ora, e fare fare whale-watching.

«Non solo creeremo l'architettura in un altro straordinario paesaggio, ma prenderemo anche parte all'aumento della comprensione delle balene e alla conservazione della vita marina. Proprio qui, sul bordo dell'oceano, lasceremo il segno in un paesaggio magnifico e antico. Questa opportunità ha una grande responsabilità, che è estremamente motivante e stimolante».

Ha raccontato la direttrice creativa dello studio danese, Dorte Mandrup. The Whale, caratterizzato da 4.500 metri quadrati di spazio espositivo con vetrate a tutta altezza per guardare l'oceano, dovrebbe aprire nel 2022.

Fonte | Dorte Mandrup