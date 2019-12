La casa di Babbo Natale a Montecatini

Di Valentina Rorato martedì 10 dicembre 2019

Appuntamento alla Baita di Babbo Natale a Montecatini Terme e al suo meraviglioso villaggio di Natale.

La casa di Babbo Natale di Montecatini è famosa in tutta Italia. In questa bella cittadina della Toscana il Natale arriva con largo anticipo: infatti si è iniziato a festeggiare il 9 novembre e si concluderà il 6 gennaio 2020.

La Baita di Babbo Natale è il più grande villaggio a tema natalizio mai costruito in Toscana, sviluppato in un’area di 30 mila metri quadrati, all’interno dello stabilimento termale “La Salute” di Montecatini Terme. Scenografie meravigliose, idee originali e innovazione tecnologica entrano nel percorso per sorprendere. La visione è futuristica e anche i personaggi che si incontrano nel parco si mischiano tra reale e digitale, come i sofisticati ologrammi che proiettano l’immaginazione di un bambino in una dimensione di super realtà.

Non è un caso che all’ingresso ci sia lo Stargate della verità con un semaforo verde o rosso che ci fa sapere chi è stato più o meno buono e pochi passi dopo si aprono le porte della piazza dei giocattoli con la meravigliosa macchina dei giocattoli. Da non perdere il “Circo dei sogni” di Paride Ofrei, tra i più importanti spettacoli circensi d’Italia, l’ufficio di Babbo Natale e infine, in un ambiente tutto costruito in legno e davvero ricco di magia, si arriva davanti alla porta della baita di Babbo Natale alla quale si può accedere solo dopo aver suonato una campanella.

E poi c’è la corsa sui pony e la Giostra dei Cavallini che gira con l’accompagnamento delle migliori canzoni dei cartoni animati più amati dai bambini.