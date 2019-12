David Beckham apre a Macao il suo primo hotel di lusso

Di Valentina Rorato domenica 8 dicembre 2019

L’inaugurazione è prevista nel 2020: The Londoner è il primo hotel super lusso di David Beckham.

David Beckham non è solo un ex calciatore molto famoso e un sex symbol. È un imprenditore che ha deciso di lanciarsi nel mondo del turismo e aprirà nel 2020 a Macao un hotel di lusso, The Londoner. Il nome dice molto sulla struttura, studiata per essere in stile British e caratterizzata dalla cucina di un’altra stessa del Regno Unito, Gordon Ramsay.

«Londra è la mia città natale, poter portare alcune delle cose che amo da lì a Macao – quel senso di energia, l’umorismo, la passione per le opere d’arte – è una grande emozione. Avremo di tutto, inclusi i nostri iconici taxi neri all’esterno ».

Ha raccontato Beckham a Travel + Leisure. Già perché ha intenzione di ricreare una piccola Londra. Prima di tutto la esterna sarà simile Palazzo di Westminster, la lobby la Victoria Station, i giardini che circondano l’albergo saranno ispirati a quelli di Kensington Palace. Inoltre, i corridoi e le strade dentro al complesso alle più famose strade di Londra anche gli spazi dedicati allo shopping. Poi ci saranno ben venti i ristoranti, e tra questi il Gordon Ramsay Pub & Grill by Gordon Ramsay.