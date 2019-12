Viaggi per single, le mete da preferire

Di Valentina Rorato mercoledì 27 novembre 2019

Quali sono i viaggi per single ideale per l’inverno 2020? Ecco le mete più gettonate in base all’esperienza che si desidera vivere.

I viaggi per single sono una formula sempre più apprezzata, perché si concedono delle piacevoli vacanze non solo i giovani senza partner, ma anche i single di ritorno (spesso non più giovanissimi), dopo la fine di una relazione o di un lungo matrimonio.

Quali sono le mete preferite?

La formula villaggio, magari in un luogo caldo come Santo Domingo, Cuba o la Costa Maya in Messico, è sempre apprezzata. Ci si gode il sole, un clima mite e soprattutto si sfruttano le attività del villaggio per fare amicizia.

Se però desideri visitare una città, puoi puntare su Copenaghen. D’inverno la capitale danese è piena di atmosfera, con angoli suggestivi e i canali imbiancati dalla neve. Nel mese di febbraio, inoltre, c’è un ricco calendario di eventi e di spettacoli; Puoi davvero spaziare e divertirti. Sempre magnifica anche Londra: puoi curiosare per l’Upper Street, nel quartiere: è la strada d’Europa con il maggior numero di ristoranti. Su circa un chilometro di via, infatti, si può mangiare in 400 diversi locali: dall’italiano “Radici” al turco “Gallipoli”, dall’indiano “Masala Zone” al giapponese “Tenshi”, dallo scandinavo “Rok” al messicano “Wahaca”.

Potresti anche rifugiarti in un centro benessere, magari con gli amici. Nelle nostre montagne (e non solo, ci sono strutture favolose. Prima ti godi una bella sciata e poi ti chiudi nella spa a ritemprati. Chi desidera spendere poco, ma avere comunque una splendida vacanza, deve puntare sul Mar Rosso: Marsa alam, Sharm el Sheikh, Marsa Matrouh ma anche Urgada. Ci sono strutture meravigliose, un bel mare e i prezzi sono competitivi.